Clasele 0-IV de la „Bolyai”, mutate la Şcoala 7

În această vară au început lucrările de reabilitare ale Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”. Conform informaţiilor furnizate de directorul unităţii de învăţământ, ideea renovării a apărut în 2012 și până în 2016 s-au parcurs toate etapele, dar din păcate autorizația de la Primărie s-a primit abia în 2018. Ca atare, lucrările au demarat în timpul verii.

Pentru a organiza activitatea din anul școlar 2018-2019, Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație ale Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” și Liceului Teologic Reformat au ajuns la concluzia că se va trece la un program în două schimburi, asta după ce au primit aprobarea din partea inspectoratului pentru ore de 45 de minute și pauze de 5 minute.

„Vreau să menționez că această problemă s-a discutat încă din data de 20 august în Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”. Având în vedere că nu avem spațiu suficient pentru cele 49 de clase care funcționează în cele două unități de școală, am fost obligați să mutăm clasele 0-IV la Școala Generală 7 unde condițiile sunt mult mai bune decât cele care existau aici în școală. Principalul motiv pentru care am luat această decizie a fost siguranța elevilor pentru că făcând o vizită pe șantier, veți observa că într-adevăr prezintă un anumit pericol pentru copiii mici, curioși, care se pot băga după gardurile care vor fi ridicate până luni, urmând să montăm 140 de metri de gard de protecție ca să putem evita zona periculoasă”, a punctat Matefi Istvan, directorul Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc vineri, 7 septembrie.

Două schimburi la şcoală

Directorul a mai afirmat că aceste lucrări au început acum în vară, dar firma care și-a asumat reabilitarea sugerase că poate până în septembrie va reuși să repare o parte din clădire pentru a putea fi folosită, însă după demararea lucrărilor s-au observat probleme de structură care trebuie remediate având în vedere că tavanul este crăpat, fundația este instabilă și că există pericol de prăbușire după un eventual cutremur.

„Din acest motiv, lucrările nu se pot finaliza și la ultima ședință avută cu firma respectivă, respectiv cu responsabilul de șantier, am ajuns la concluzia că există șanse ca până la sfârșitul primului semestru să se finalizeze aceste lucrări, măcar în sensul în care am putea renunța la cele două schimburi. Deci deocamdată în primul semestru se aplică acest sistem cu două schimburi și cu mutarea claselor primare la Școala Generală 7. De asemenea, vreau să spun că la fața locului au fost reprezentanți din partea Primăriei, din partea Direcției Școli, care au constatat că într-adevăr sunt lucrări foarte mari de reabilitare. Am avut o vizită și din partea Inspectoratului Școlar General și putem afirma că aceste persoane au subliniat corectitudinea deciziilor care au fost luate la nivelul liceului având în vedere că ne-am gândit la siguranța copiilor, mai ales la cei din clasele primare. Vreau să menționez că pentru a putea finaliza această lucrare, care este un vis al profesorilor și elevilor din școala noastră, va trebui să facem niște sacrificii și atunci peste doi ani poate reușim să reabilităm și clădirea principală”, a subliniat directorul liceului.

Mutarea elevilor și schimbul de după-masă a fost cea mai bună soluție găsită, a ținut să sublinieze Matefi Istvan.

„Când am luat această decizie, noi am fost foarte deschiși, în sala profesorală am așteptat și alte variante, dar din păcate nu am primit o altă variantă mult mai bună ca să găsim o altă soluție. Deschiderea noastră s-a manifestat și prin faptul că am încercat să găsim și alte metode cu comitetul de părinți, să aducem și containere pe terenul de sport, să găsim săli de clasă în alte locații, însă celelalte variante presupuneau finanțări destul de mari pe care nu avem de unde să le acoperim”, a spus acesta.

După ce se termină reparațiile în interior, se plănuiește să se repare și acoperișul, vor schimba țiglele și vor forma structura pentru o mansardă, astfel încât să poată construi o mansardă pe viitor după primirea autorizației.

Ore pe tot parcursul zilei

În cadrul primul semestru, în primele 6 săptămâni vor merge după-masa doar clasele XI, în următoarele cinci săptămâni vor merge clasele X și VI, iar în ultimele cinci, clasele IX și V. Datorită micșorării duratei orelor și pauzelor, cei de dimineață vor pleca de obicei la 12:50, după care va urma o oră de curățenie, iar cei de după-masă vor sta în mod obișnuit până la ora 19.00, ocazional cursurile întinzându-se până la 20.20.

Majoritatea profesorilor nu par speriați de munca în plus care va fi depusă sau de ferestrele lungi care nu le vor permite să își organizeze după-masa ca înainte.

„Eu nu văd o altă idee mai bună. Școala trăiește când are elevi. Copiii aceștia au venit aici și doresc să rămână în continuare chiar și cu micile sacrificii pe care le ducem și noi, profesorii, pentru că de dimineața de la 7.00 s-ar putea să avem ore până diseară la 20.00. Și copiii bineînțeles într-un fel se bucură pentru că vor avea ore de doar 45 de minute, dar în principiu eu sper că în viitor vom avea de câștigat mult mai mult dacă o să avem o clădire în care va exista în primul rând siguranță, că s-a văzut acum în timpul lucrărilor că într-adevăr o clădire de 200 de ani nu mai prezintă aceeași siguranță cum se vedea pe dinafară. Pe dinafară arătăm bine, însă când te uiți înăuntru, sunt probleme. Și sper că atunci vom avea și săli foarte moderne, dotări, căldură uniformă, că până acum aveam încălzire de teracotă și nu e același lucru. Acum va fi modernizată și iluminarea, și încălzirea, și grupurile sanitare cu apă caldă, că până acum aveam doar apă rece. Eu spun că sacrificiul merită. Să fim serioși, dacă cineva își renovează propria casă, nu se simte bine o perioadă, însă după aceea o să fie mai bine. La fel gândim și noi”, a spus Jakab Barna, profesor de educație fizică la Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”.

Părinții se bucură de reabilitare

Reprezentanții părinților sunt de partea acestei alegeri. Kikeli Szabolcs, președintele Comitetului de Părinți, prezent și el la eveniment, o consideră ca fiind cea mai bună opțiune.

„Din punctul de vedere al părinților, noi suntem încântați că s-au început lucrările fiindcă în această clădire erau multe probleme, sălile erau foarte mici, încălzirea era o problemă, nu aveau lumină destulă. Am încercat să reabilităm cât am putut ca să fie condiții decente, să zicem, însă acum normal, suntem încântați că lucrările au început și că într-un an deja vom avea o clădire în care condițiile sunt la standardele pe care ni le-am dori noi”, a transmis acesta.

Întrebat dacă soluțiile de a plasa copiii în două schimburi li se pare părinților o idee bună sau dacă erau propuneri mai bune, Kikeli Szabolcs a spus că „Au fost și alte propuneri și le-am analizat, însă propunerile respective necesitau mult mai mulți bani fiindcă ar fi trebuit să închiriem practic sălile respective, bani la care nu avem acces în momentul de față. În ceea ce privește orele puse după-masa, normal că este neobișnuit pentru școala Bolyai, dar a fost singura modalitate de a putea organiza decent noul an școlar”.

Sergiu Papuc: „Au omis să ne ceară acordul”

Există însă o mică problemă de fair-play cu autoritățile. Contactat în acest sens, viceprimarul PSD Sergiu Papuc spune că Primăriei nu i s-a cerut aprobarea pentru a muta copiii mici la Școala Generală Nr. 7.

„Eu sunt bucuros că Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” se renovează, chiar eu am semnat autorizația de construcție undeva în iunie și e un lucru lăudabil. Ceea ce n-aș dori să critic, ci aș dori să sugerez conducerii, domnul director fiind un bun colaborator al Primăriei, avem o relație extraordinară cu dumnealui, este că din păcate au omis să ne ceară acordul pentru ca elevii din ciclul primar care se vor muta la Școala Generală 7 din 7 Noiembrie să își desfășoare activitatea acolo pe tot parcursul renovării claselor unde se desfășoară activitatea în mod normal. Noi am solicitat printr-o adresă să ne comunice hotărârile Consiliilor de Administrație atât de la Liceul „Bolyai”, cât și de la Școala Generală 7, prin care s-a hotărât acest lucru și am fost practic surprinși când am fost înștiințați de conducerea Liceului „Bolyai” că s-a întâmplat, orele începând luni, 10 septembrie. Poate puteam să-i ajutăm, să pregătim mai mult locația unde se vor muta, deci a fost probabil o lipsă de comunicare. Mai este și problema avizului de la Inspectoratul Școlar Județean, deoarece eu știu că nu au aviz sau că nu se poate da aviz pentru așa ceva. Practic este o relocare a unor copii”, a declarat Sergiu Papuc.