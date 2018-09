Noi voluntari pentru „Lets Do It, Romania!”: jandarmii și deținuții mureșeni

Acțiunea de anvergură lansată în toată țara de igienizare a spațiilor naturale nu a rămas fără ecou. Tot mai multe organizații anunță că vor participa la evenimentul din 15 septembrie și încurajează cetățenii de rând să procedeze la fel.

„În data de 15 septembrie 2018, cadre ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureșau decis să se alăture campaniei Let`s Do It Romania!, proiect susținut de Asociația „Viitorul în Zori″, astfel ne propunem să contribuim activ la realizarea obiectivului de a mobiliza 1.000.000 de voluntari și de a strânge deșeurile depozitate necorespunzător, în cea mai mare mișcare socială din România de curățenie națională în beneficiul societății. Susținem și ne alăturăm eforturilor organizatorilor campaniei Let`s Do It Romania! și îndemnăm pe toți locuitorii județului Mureș să participe la activitatea de curățenie, pentru a avea și habita într-un mediu mai curat” a transmis printr-un comunicat de presă colonel Filipaș Tiberiu Adrian, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș.

Deținuții din Penitenciarul Târgu-Mureș nu se lasă nici ei mai prejos și vor participa în număr de 15 la această acțiune de anvergură. Ei vor curăța și depozita deșeurile acumulate pe râul Poklos, acțiune realizată în colaborare cu Administrația Bazinală Apele Române Mureș, care pune la dispoziție materialele și echipamentele necesare desfășurării activității de voluntariat. „Desfășurând această activitate, vom contribui la creșterea sentimentului de responsabilitate față de comunitate și dezvoltarea unor abilități prosociale în rândul deținuților” a transmis purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Târgu-Mureș, agent șef Adel Bartha.