Starea învățământului mureșean, „starea noastră de spirit”

Luni, 17 septembrie, în decorul Palatului Culturii și în prezența a numeroșilor reprezentanți din învățământ, dar și a autorităților locale, au fost prezentate raportul privind starea învățământului mureșean pe anul școlar 2017-2018 și proiectele parteneriate și reperele tematice pentru 2018-2019.

După intonarea imnului național de către corul de elevi urcați pe scenă, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș a urcat pentru a prezenta raportul și chema persoane care au ceva de spus în acest sens să ia cuvântul.

„Starea învățământului mureșean este de fapt starea noastră de spirit, o oglindă lucidă și reală, cu faptele noastre bune și mai puțin bune, frumoase și mai puțin frumoase, felul în care alegem să ne raportăm la noi și la ceilalți, punând în centru copilul și elevul. Educația trebuie să rămână prioritară pentru noi pentru o societate care crede în aceasta, fiind singura soluție”, cu aceste cuvinte a deschis, Ioan Macarie, evenimentul.

Învățământul depinde de noi toți

„Cele mai multe dintre problemele societății actuale, de la abaterele disciplinare și penale, până la aroganța semidocților, și de la spiritul de turmă până la disprețul față de cunoaștere și de cultură generală, au drept cauză educația deficitară. Ne lovim, din păcate, de vulgaritatea unor elevi și profesori, lăsăm factorii extrașcolari să dicteze școli, facem programe europene utopice, dar nu suntem în stare să igienizăm clădirile cu designație școlară. Descurajăm de multe ori performanța și competiția, ridicăm în prim-plan mediocritatea, ne întra-ajutorăm reciproc după principiul să ne fie bine tuturor. Este însă o gândire perdantă. Coerența înseamnă reforme cumpătate, luate la timp și bine aplicate” a spus Ioan Macarie.

Vicepreședintele Consiliului Județean, Alexandru Cîmpeanu, prezent și el, a adresat câteva cuvinte celor prezenți. „Nu cred că putem să așteptăm să avem un stat bun, pentru că statul nu este ceva abstract, el este ordonat, este cârmuit de către oameni. De către noi, astăzi, și de către generația tânără. Așadar, sper ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune să realizăm un învățământ de calitate în județul Mureș, în România, încât astfel și pe viitor să ne fie mai bine”, a spus acesta.

86.180 de elevi în noul an

Vechiul an școlar s-a încheiat cu un efectiv de 640 de unități școlare, dintre care 620 publice și 20 private, cu 81.049 copii și elevi. Comparativ, în anul 2018-2019 am intrat cu 623 de unități școlare (605 publice și 18 private), cu un efectiv total de 86.180 de elevi. Conform spuselor lui Ioan Macarie, pregătirile pentru începerea noului an şcolar 2018-2019 sunt în curs de definitivare. Din perspectiva condiţiilor de desfăşurare a procesului instructiv-educativ, a infrastructurii, datele colectate din unităţile de învăţământ conduc spre concluzia că, în general, şcolile mureşene sunt pregătite pentru începerea unui nou an de învăţământ, iar unităţile cu probleme din punctul de vedere logistic sau al resurselor umane sunt în număr redus.

În cele 623 de unități școlare vor fi încadrate 8.294 cadre didactice. În ceea ce privește autorizațiile sanitare, anul școlar 2018-2019 va începe cu 2 unități școlare fără autorizaţii sanitare de funcţionare (Grădinița cu program normal Hetiur, str. Principală nr. 230 din Sighișoara și Şcoala Gimnazială Viișoara) și cu 46 unități școlare cu plan de conformare. „Înainte, de ani buni, am avut 6 fără autorizații. Aceste două unități școlare sunt retrocedate și cu părere de rău, nu vrea proprietarul sub nici o formă să remedieze acele probleme privind apa curată și grupul sanitar interior” a ținut să precizeze Ioan Macarie. Siguranța care preocupă toți părinții se află pe lista de priorități, fiind 252 de unități cu pază, 186 cu supraveghere video și 185 fără pază de niciun fel. În județul Mureș, infracționalitatea în unitățile școlare nu reprezintă o problemă deosebită (conform raportărilor legate de loviri, furturi, amenințări, distrugeri, ultraj, etc). La capitolul avize și autorizații de securitate la incendiu, sunt 90 de unităţi şcolare cu autorizaţii, 503 unităţi şcolare care nu necesită autorizare/avizare și 30 de unități fără avize/autorizaţii.

Măsuri de siguranță sporite

În urma accidentului nefericit care a avut loc la Școala nr. 7, Ioan Macarie spune că trebuie luate măsuri mult mai mari. „Anul 2018-2019 vrem să fie anul siguranței copilului. Eu vă rog foarte mult ca în termen de două zile, să vă identificați în unitățile școlare absolut tot: de la poartă, la ușa de intrare, la geamuri, la toalete, la sala de sport, ce poate să cadă ce poate să se dărâme, ce nu stă fix. Absolut tot ce credeți că prezintă un risc iminent pentru siguranța copiilor. În plus, nu are voie nimeni să intre în școala dumneavoastră fără să spună eu sunt …, vreau să fac …. Felicit pe această cale Consiliul de Administrație și pe cei doi domni directori de la liceul Bolyai care au luat o decizie înțeleaptă și curajoasă ca toți copiii claselor 0-IV să fie mutați la Școala numărul 7. Nici nu știți sub ce risc major a fost clădirea, bolta a crăpat și sălile de clasă au trebuit să fie sprijinite cu bârne. Iată de cei cei doi directori, cu problemele pe care le-au avut s-au ținut fermi pe poziție și au găsit soluții”, a spus Ioan Macarie.

Reprezentantul Inspectoratului Județean de Poliție, Cătălin Rădulescu, a ținut să sublinieze importanța colaborării în asigurarea siguranței elevilor. „Nu putem realiza siguranța în școală fără ca instituțiile implicate să colaboreze în primul rând prin schimbul de date. În cursul anului 2017-2018, s-au săvârșit un număr de 70 de infracțiuni, majoritatea fără pericol social, cu excepția acelui caz nefericit cu eleva care a căzut de la etajul I al școlii”, a spus acesta.

Județul Mureș – peste medie

„Sistemul educațional mureșean s-a situat întotdeauna peste medie. La examenul național avem cu note peste 5 aproximativ 70%, la examenul de bacalaureat ne aflăm aproape peste medie la 66,37%. Avem și elevi care au terminat cu 10, 5 la examenul național și 2 la bacalaureat” a precizat Ioan Macarie.

De asemenea, din analizele efectuate, rezultă faptul că în Transilvania există cele mai bune facilități educaționale din punct de vedere al accesului în regiune, cartier și strada unde locuiesc și ne bucurăm că orașul Târgu-Mureș este pe locul 4 după Oradea, Brașov și Pitești.

Adina Pui, inspector școlar general adjunct, a urcat pe scenă pentru a puncta cele cinci școli în care au avut loc inspecții în anul 2017-2018 și anume Școala Gimnazială „Dr. Bernady Gyorgy”, Liceul cu program sportiv „Szasz Albert, ambele din Târgu-Mureș, Școala Gimnazială Apold, Școala Gimnazială „Radu Popa” Sighișoara și Școala Gimnazială Sâncraiu de Mureș. „Toate unitățile de învățământ în urma inspecțiilor generale au obținut calificativul Bine. Să nu uităm că aceste inspecții au rolul de a îndruma și de a coordona, dar și de control” a precizat Adina Pui.

Au urcat pe scenă să spună câteva cuvinte și Chira Cristiana, director Casa Corpului Didactic care i-a îndemnat pe cei prezenți să se perfecționeze încontinuu în domeniile oferite în acest an, dar și reprezentanții Sindicatului Spiru Haret.

Miercuri va apărea pe site-ul inspectoratului școlar o listă extinsă care va include toate detaliile care s-au discutat la acest eveniment, atât raportul, cât și planurile.