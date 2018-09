Humanitas la Bookfest Tîrgu Mureș 2018: programul evenimentelor

Share



Editurile Humanitas şi Humanitas Fiction vă invită în perioada 20–23 septembrie la Bookfest Tîrgu Mureș 2018, ce se va desfăşura la Teatrul Național Târgu Mureș.

Sunteți așteptați cu peste 600 de titluri la prețuri speciale (reducere de 20% la toată oferta de carte Humanitas și Humanitas Fiction de la această ediție), cele mai noi apariţii și bestsellerurile verii 2018. Humanitas a pregătit pentru această ediție a târgului de carte întâlniri cu autorii unora dintre cele mai căutate titluri ale ultimelor luni: Tatiana Niculescu, Simona Tivadar, Cosmin Bumbuț, Elena Stancu, Marian Voicu, Valentin Naumescu, Laura T. Ilea și Bogdan Răileanu.

Programul evenimentelor:

Sâmbătă, 22 septembrie, ora 12.00

Lansarea romanelor

„Cartografia lumii de dincolo“ de Laura T. Ilea

„Dinții ascuțiți ai binelui“ de Bogdan Răileanu

Romane apărute în colecția „Scriitori români contemporani“

Vor vorbi: Laura T. Ilea, Bogdan Răileanu, Ioana Bot și Florin Bican

Sesiuni de autografe

„Cartografia lumii de dincolo“ de Laura T. Ilea

„Cartografia lumii de dincolo deambulează între regiuni arhaice ale Transilvaniei şi straniul imperiu al tinereţii eterne creat de Johannes Müller la Aachen, în Germania; între Paris şi New York, oraşul în care Armand Carpentier vrea să pună în practică un proiect pe cât de revoluţionar, pe atât de înspăimântător; între dansul cu rezonanţe barbare de la târgul de fete şi survolarea în trombă a Americii de către Amalia, personajul central al romanului. Mi-am dorit ca această carte să fie premoniţia lumii viitorului. O lume stranie, pe alocuri monstruoasă, condusă de obsesia lui all inclusive şi de noile reguli ale procreării. O lume pe măsura proiectelor extravagante ale celor câţiva excentrici notorii care o locuiesc.“ – Laura T. Ilea

„Dinții ascuțiți ai binelui“ de Bogdan Răileanu

„Am vrut să scriu despre destinul teribil al unui cămătar și despre căință. Am inclus aici, probabil, toate fricile și speranțele mele. Am avut coșmaruri și am visat frumos în același timp construind în minte drumul unui om. Nu am fibră de interlop în mine, recunosc. Mi-ar fi greu să dorm liniștit noaptea, dar cred că în fiecare interlop există o coardă a binelui, care vibrează. Pentru că în lumea lor e nevoie de echilibru, nu poate fi doar rău și amăgire. La fel cum, în oglindă, în lumea celor care se ocupă în mod evident doar cu binele, răul apare și echilibrează balanța ca un parazit de care un ecosistem are nevoie ca să funcționeze.“– Bogdan Răileanu

Sâmbătă, 22 septembrie, ora 13.00

Lansare de carte, dialog cu publicul și sesiune de autografe

„Medicină, nutriție și bună dispoziție“ de Simona Tivadar

Vor vorbi: Simona Tivadar și Gabriela Maaz

Râsul împreună cu doctorul de nutriție nu îngrașă!

Consideri toate E-urile o otravă care ne este adăugată în mâncare? Te înspăimântă OMG-urile (organismele modificate genetic), chiar și pomelo sau nectarina? Crezi că omul modern trebuie să se întoarcă la leacuri băbești sau să caute mijloace alternative de diagnostic și tratament, fie şi dacă rezultatele lor nu sunt reproductibile în experimente controlate și se bazează doar pe testimonialele unor oameni… mai mult sau mai puțin reali?

Atunci trebuie neapărat să citești această carte! Te va învăța să fii mai circumspect cu miracolele și afirmațiile iresponsabile ale celor care vor doar să vândă un produs, fără să fie însă responsabili pentru efecte.

Te crucești când vezi reclame nerușinate la băuturi magice care tratează cancerul cu bicarbonat? Te uluiesc persoanele care se lasă escrocate cu naivitate de aparate miraculoase pentru diagnosticarea „tuturor bolilor“? Ai dubii referitoare la suplimentele nutritive, la bairamurile cu antioxidanți și suculeț verde de detox? Ți-au ieşit pe nas reclamele deșănțate la extracte din plante cu nume exotice care luptă împotriva cancerului, întăresc imunitatea și detoxifică (fără efecte adverse, bineînțeles)?

Atunci această carte e pentru tine: citește-o și vei afla ce e verificat și ce e impostură în avalanșa de soluții și leacuri care ne-au invadat în ultimii ani.

Sâmbătă, 22 septembrie, ora 13.30

Lansarea volumelor

„Matrioșka mincinoșilor. Fake news, manipulare, populism“ de Marian Voicu

„Vin rușii! 5 perspective asupra unei vecinătăți primejdioase“ cu texte de Vitalie Ciobanu, Sabina Fati, Valentin Naumescu, Ioan Stanomir, Marian Voicu

Cărți apărute în colecția Istorie

Sesiune de autografe

Vor vorbi: Marian Voicu, Valentin Naumescu și Cornel Sigmirean

„Matrioșka mincinoșilor. Fake news, manipulare, populism“ de Marian Voicu

„Cartea lui Marian Voicu este o demonstraţie impecabilă, pasionantă şi minuţioasă. Ea oferă imaginea unui moment istoric şi reconstituie modul în care Rusia lui Putin poartă un război împotriva Occidentului şi valorilor sale, exercitând totodată un control totalitar şi asupra propriei societăţi. Nimic nu este inocent sau întâmplător în această elaborată operaţiune de manipulare globală. România este, la rândul ei, parte din acest nou război subteran, în care luciditatea devine o formă de patriotism. Textul lui Marian Voicu reactivează, în acest univers de clone şi minciuni, busola simţului critic.“ (Ioan Stanomir)

„Vin rușii! 5 perspective asupra unei vecinătăți primejdioase“ cu texte de Vitalie Ciobanu, Sabina Fati, Valentin Naumescu, Ioan Stanomir, Marian Voicu

De trei decenii, lumea noastrã aspiră la valorile civilizației occidentale – democrația liberală, drepturile omului și libertatea individului. Rusia propune acum alternativa: societatea închisă, în care statul, iar nu individul, este supremul scop, „democrația“ dirijată, iliberală, simbioza dintre puterea politică și religie, post-adevărul, adică minciuna susținută fără scrupul, militarismul, xenofobia, protecționismul și autoritarismul unei puteri stăpâne pe viața oamenilor. În încercarea ei, se sprijină pe vocile resentimentului și urii, pe care le susține oriunde le găsește. Cele cinci perspective din această carte ne povestesc trecutul și deslușesc prezentul, pentru ca viitorul să nu ne mai surprindă.

Sâmbătă, 22 septembrie, ora 14.30

Lansare de carte și sesiune de autografe

„Ei mă consideră făcător de minuni. Viața lui Arsenie Boca“ de Tatiana Niculescu

volum apărut în colecția Memorii/Jurnale

Vor vorbi: Tatiana Niculescu și Ioana Bot

„Arsenie Boca. Cine este acest om care dă sens şi speranţă atâtor vieți deznădăjduite? Este cultul lui o vastă operaţiune de marketing religios, şi-atât? Are viaţa lui datele recognoscibile ale vieţilor de sfinţi ai creştinătăţii? Cum se face că un om preocupat de profunde căutări intelectuale şi care s-a declarat în repetate rânduri împotriva «minunismului» a ajuns să fie asociat atât de insistent cu miracolul, cu fantasticul, cu paranormalul? Am încercat să dau câteva răspunsuri scriindu-i povestea. Sunt încredințată că, dincolo de procesul de canonizare a lui Arsenie Boca și de controversele pe care acesta le stârnește, dincolo de turismul religios și de politicile bisericești, biografia lui este cel puțin la fel de pasionantă ca un pelerinaj la locurile secrete din noi înșine, unde se nasc deopotrivă spaimele și speranțele.“ – Tatiana Niculescu

Sâmbătă, 22 septembrie, ora 15.00

Lansare de carte, dialog cu publicul și sesiune de autografe

„Acasă, pe drum. 4 ani teleleu“ de Cosmin Bumbuț și Elena Stancu

Vor vorbi: Cosmin Bumbuț, Elena Stancu și Gabriela Maaz

„Sunt entuziasmat de această carte. O consider un document teribil de impresionant şi-o operă de artă admirabilă. Elena şi Cosmin sunt eroii mei. Rareori am admirat, am respectat şi-am invidiat mai mult pe cineva. Spre deosebire de noi toţi, visători și exploratori de birou, ei au avut curajul să renunţe la o viață comodă, cu salarii mari și cariera asigurată, ca să plece într-o aventură pe care noi, ceilalți, nu ne-o putem imagina decât în romane sau în filme. Viața lor de-a lungul ultimilor ani, când au luat-o teleleu prin lume într-o rulotă de cinci metri pătrați, în care-au trăit, s-au iubit, au scris, au fotografiat și-au suferit împreună, ni se pare o fantastică ficțiune, când în realitate noi suntem cei fictivi.“ – Mircea Cărtărescu