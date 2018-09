Angajații Hirschmann, responsabili cu mediul înconjurător

Share



Printre cei 11.453 de mureșeni voluntari care au participat la curățenie în 15 septembrie la „Let’s Do It, Romania!” s-au numărat și angajații companiei Hirschmann, care au și sponsorizat evenimentul. Am vrut să aflăm ce îi poate determina pe cei care stau toată ziua la birou să lase costumele și să se murdărească pentru o cauză nobilă.

Reporter: De ce ați ales sa participați la acest eveniment?

Liviu Saracuț, manager resurse umane: Una dintre preocupările noastre zilnice este protejarea mediului înconjurator astfel încât să putem asigura un viitor cât mai curat urmașilor noștri. Protecția mediului se consolidează prin dialog, motiv pentru care compania formează, dezvoltă și face apel la conștiința tuturor angajaților și partenerilor în vederea conservării mediului. În același timp, în Hirschmann România avem bine definită politica de mediu care urmărește 5 puncte majore: angajații (informarea și conștientizarea acestora în importanța protejării mediului înconjurător), respectarea legislației, resursele și tehnologia (utilizarea resurselor și a tehnologiei în așa fel încât poluarea să fie minimă), comunicarea (atât cu angajații, cât și cu furnizorii, clienții, partenerii, etc), măsurarea și gestionarea eficientă a energiei.

Reporter: Cât gunoi ați reușit să strângeți?

L.S.: Din păcate sau mai bine zis din fericire, în zona în care am participat noi, Sânpaul, s-au strâns aproximativ 150 de saci de gunoi. Asta înseamnă că totuși zona a fost destul de curată. Ne dorim ca pe viitor să participăm la astfel de activități, dar să reușim să strângem tot mai puțini saci, asta însemnând ca cetățenii să conștientizeze importanța acestei activități și importanța curățeniei în mediul înconjurător.

Reporter: Ce credeți că poate face orice cetățean pentru a contribui la această mișcare globală?

L.S.: Din punctul nostru de vedere, oricare dintre noi suntem responsabili să păstrăm mediul înconjurător curat, astfel încât să avem de ce ne bucura și în viitor. Pentru asta toți trebie să conștientizăm importanța respectării naturii și rolul nostru ca și parte integrantă a acesteia.

Reporter: Veți mai participa la alte evenimente de acest gen?

L.S.: În Hirschmann România acordăm o importanță majoră acestui subiect, ne dorim să participăm anual la astfel de evenimente. Pe lângă cele organizate de către terțe părți cum a fost și „Let’s Do It Romania”, avem și un plan de dezvoltare și sprijinire a mediului înconjurător prin diferite acțiuni organizate de către companie în colaborare cu diferite autorități, cum ar fi acțiuni de plantare arbuști sau alte activități de curățenie atât în județ, cât și în alte județe.