Ce ne ascunde Universul?

De câte ori am auzit spunându-se despre noi că am fi făcuți din praf de stele, ne-am gândit poate că este doar o altă poveste îmbrăcată în vorbe frumoase. În realitate însă, afirmația este cum nu se poate mai adevărată dacă tot ce există acum pe pământ (inclusiv noi) s-a format în interiorul unei stele. Prin urmare, metaforă sau nu, se pare că purtăm în noi particule stelare.

Pentru sistemul nostru solar cea mai importantă stea este Soarele, altfel fără el nu ar fi posibilă viața pe pământ, de pildă. Însă asemenea Soarelui, cercetătorii sunt de părere că în galaxia noastră ar putea exista aproximativ 400 de miliarde de stele și alte 170 de miliarde de galaxii în universul observabil.

Timpul și spațiul sunt două dintre noțiunile care ne-au stârnit mereu interesul cu atât mai mult cu cât omul nu are nici un fel de putere asupra lor. Amândouă însă, exercită o imensă influență asupra a tot ceea ce ne înconjoară și atunci ne dăm seama că dictonul lui Einstein cum că “totul este relativ” este mult mai real decât ne-am putea imagina. Așa se face că timpul are o altă însemnătate pe Pământ și o alta pe Venus unde o zi durează mai mult decât un an deoarece această planetă este cea care se rotește cel mai lent în jurul Soarelui. Nici climatul venusian nu este unul tocmai prietenos dacă ținem cont de numeroasele furtuni electronice și de ploile de acid sulfuric.

Se știe că Luna are o influență enormă asupra planetei noastre: ea este responsabilă de maree, de apariția anotimpurilor, de activitatea unor anumite animale și creșterea diverselor plante și nu în ultimul rând are un impact puternic și asupra oamenilor. Și tot Luna este responsabilă pentru diminuarea anului calendarstic la cel pe care îl știm acum. Pentru că în timpul dinozaurilor anul avea de fapt… 370 de zile dar din cauza gravitației Lunii care acționează ca o frână, mișcarea de rotație a Pământului a încetinit și zilele au devenit mai lungi.

Un alt lucru interesant despre Universul nostru este că cel mai îndepărtat obiect vizibil cu ochiul liber este galaxia Andromeda iar în timpul nopții ea poate apărea până la de cinci ori mai mare decât Luna.

Este lesne de înțeles de ce universul și misterele sale continuă să ne fascineze și de ce savanți ca Stephen Hawking, Neil deGrasse Tyson, Frank Drake ș.a. au încercat de-a lungul timpului să construiască teorii care să ne permită să îi înțelegem legile. Însă poate nu este cunoscut de toată lumea că și vedete și persoane publice sunt interesate atât de mult de aceste subiecte încât au decis să obțină o diplomă în astrofizică. Printre aceștia se numără jucatoarea de poker și prezentatoarea TV Liv Boeree sau legendarul chitarist al trupei Queen, Brian May.

De câțiva ani buni, oamenii de știință au desoperit că în centrul Căii Lactee se află o imensă gaură neagră. Știm în special despre găurile negre că sunt niște acumulări uriașe de energie care se formează după ce stelele masive mor și se prăbușesc sub propria greutate. Ele nu pot fi observate tocmai pentru că așa cum nimic din ce intră într-o gaură neagră nu va mai ieși vreodată la suprafață, tot așa nimic nu emană din ele. Nici măcar o rază de lumină care le-ar putea da de gol poziția. Astrofizicienii sunt de părere că odată pătruns într-o gaură neagră totul se descompune până la nivel de atomi, cu alte cuvinte totul dispare. Alții sunt de părere că aceste găuri negre ar fi portaluri spre alte universuri și că odată intrat în ea obiectul respectiv dispare din universul nostru pentru a apărea în altă parte.

Nimeni nu știe cu adevărat ce se întâmplă în interiorul unei găuri negre, dar cert este că o călătorie până în centrul ei ne-ar aduce la punctul numit singularitate, de altfel unul dintre cele mai misterioase fenomene ale fizicii întrucât aici volumul este zero, iar masa este infinită.

Și cu toate acestea ne lăsăm mereu vrăjiți și privind cerul în nopțile înstelate de vară, călătorim adesea cu mintea spre alte orizonturi. Spre lumi care ar putea fi dispărute de mult dacă ținem cont că lumina stelelor din fața ochilor noștri poate veni și de la mii de ani lumină distanță și ele să fi fost demult apuse.