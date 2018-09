Cursuri gratuite de înot pentru copii din Târgu-Mureş

Share



Primăria municipiului Târgu-Mureş şi Clubul Sportiv Municipal (CSM) Târgu-Mureş vor demara, în aproximativ două săptămâni, programul „Iniţiere în înot”, dedicat copiilor cu vârsta de maxim 10 ani din Târgu-Mureş”.

Anunţul a fost făcut vineri, 21 septembrie, cu prilejul unei conferinţe de presă organizată la sediul Primăriei municipiului Târgu-Mureş, la care au participat Claudiu Maior – consilier personal al primarului municipiului Târgu-Mureş, Laura Toth – coordonatorul proiectului din partea CSM Târgu Mureş, antrenorul Bartalis Karoly – managerul secţiei de nataţie din cadrul CSM Târgu-Mureş şi Andrei Eduart – fost antrenor al lotului naţional de polo juniori U19, în prezent antrenorul echipei de polo a CSM Târgu-Mureş.

12 antrenori profesionişti

Cursurile de înot vor fi gratuite, se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 10 ani şi se vor desfăşura la bazinul olimpic acoperit din incinta Complexului de Agrement şi Sport „Weekend”, sub îndrumarea a 12 antrenori profesionişti.

„Dorim ca toţi copiii din Târgu-Mureş să aibă şansa de a învăţa să înoate, iar după acest program de iniţiere, părinţii şi antrenorii vor decide pentru ei, dacă doresc sau nu să facă performanţă. Astfel, prin intermediul unităţilor de învăţământ – grădiniţe şi şcoli, micuţii cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani, se pot înscrie şi pot participa în mod gratuit la aceste cursuri, timp de 3 luni, de două ori pe săptămâna. Municipalitatea pune la dispoziţia elevilor înscrişi transport gratuit, de la şcoală către balon şi retur. Şedinţele sunt de o oră şi se vor desfăşura în cele mai bune condiţii, cei mici fiind asistaţi de personal specializat, antrenori ce au un palmares bogat”, a declarat Claudiu Maior.

Deocamdată, 500 de copii înscrişi

Până în prezent, la cursuri s-au înscris 500 de copii, iar iniţiatorii programului doresc ca la program să participe copii de la toate grădiniţele şi şcolile din municipiu.

„Vom lua legătura cu fiecare şcoală şi dorim ca informaţia să ajungă la toţi părinţii. Sunt sigură că părinţii conştientizează faptul că sportul şi mişcarea sunt primordiale pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor. Facem un apel către unităţile de învăţământ, către dascălii implicaţi în procesul educaţional pentru a sprijini proiectul iniţiat de Primăria municipiului Târgu-Mureş, iar fiecare clasă sau grupă înscrisă să fie însoţită de un reprezentant al şcolii şi de cel puţin un părinte care îi vor ajuta la dezbrăcat/îmbrăcat pe copii, dat fiind faptul că sunt cursuri adresate şi celor de grădiniţă. Până acum avem 500 de copii înscrişi, dar dorim să ajungem în fiecare şcoală şi grădiniţă”, a afirmat Laura Toth.

Pepinieră pentru grupele CSM

Un alt obiectiv al programului constă în selectarea copiilor cu abilităţi deosebite în grupele CSM Târgu-Mureş de sportivi de performanţă, poli, înot şi înot sincron.

„În funcţie de cum ştie fiecare să înoate, la un moment dat vor ajunge în grupele de avansaţi, unde vor fi selectaţi pentru sportul de performanţă. Ce care merg la performanţă vor fi mai puţini, iar cei mai mulţu, dacă îşi doresc, vor rămâne la secţia de polo. Fiecare îşi va găsi locul în bazin, în sportul pe care doreşte să îl facă. Am făcut performanţă, avem copii campioni cu recorduri naţionale, participări la Balcaniadă. Cred că vom reuşi şi de acum încolo, cu sprijinul Primăriei. Am avut un club particular, dar fără sprijinul Primăriei Târgu-Mureş e foarte greu să faci performanţă, e aproape imposibil”, a menţionat antrenorul Bartalis Karoly.

Eduard Andrei, experienţă de 34 de ani în nataţie

Antrenorul echipei de polo a CSM Târgu-Mureş, Eduard Andrei, s-a declarat onorat de cooptarea sa în program şi a precizat că lotul echipei de seniori pe care o va pregăti va fi alcătuit din aproximativ 5 juniori I ai clubului CSM Târgu-Mureş, la care se vor alătura jucători împrumutaţi de la clubul Steaua Bucureşti.

„Vreau să îmi pun în valoare experienţa, de jucător şi de antrenor, pe care am acumulat-o de-a lungul a 34 de ani de nataţie. Eu o să mă ocup în mod special de echipa de seniori şi de juniori I şi II, dar în acelaşi timp voi coordona şi celelalte secţii de polo de juniori III, copii şi fete – juniori III”, a afirmat Eduard Andrei, care a mai spus că unul din obiectivele sale importante este promovarea de tineri sportivi din Târgu-Mureş la echipa de seniori.

Alex TOTH