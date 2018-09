Pensiunea Ovidiu & Paula, confort și relaxare în inima Munților Gurghiu

Share



Situată pe Platoul Fâncel din Munţii Gurghiului, pe raza comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, Pensiunea Ovidiu & Paula vă invită să petreceţi momente de relaxare şi odihnă într-un mediu deosebit care îmbină natura cu facilităţi de cazare moderne. Administrată de Maria Suceava, pensiunea Ovidiu & Paula completează farmecul minunat al locului cu servicii de calitate şi cu condiţii de cazare şi relaxare din cele mai bune.

Povestea pensiunii se leagă de un proiect Măsura 3.1.3 Încurajarea activităţilor turistice iniţiat de Eugen şi Maria Suceava, valoarea acestuia fiind de 400.000 de euro.

„Piatra de temelie la pensiune a fost pusă în anul 2009, iar în 2013 ea a fost finalizată şi deschisă turiştilor. De atunci lumea a început uşor, uşor, să ne cunoască, chiar şi turişti din străinătate ne-au trecut pragul şi s-au simţit foarte bine.Oferim o serie de facilităţi turiştilor care vin şi se cazează la noi, de la plimbări în aer liber, multă relaxare, linişte, vizite la stânele din zonă unde pot degusta produsele tradiţionale. De asemenea, organizăm mese festive pentru toate toate tipurile de ocazii, nunţi, logodne, botezuri, aniversări, ,petreceri private”, a precizat Maria Suceava, administratorul Pensiunii Ovidiu & Paula.

Condiţii excelente oferite turiştilor

Pensiunea Ovidiu & Paula, numele fiind dat de cei doi copii ai familiei Suceava, deţine 9 camere, două apartamente, capacitatea de cazare fiind de 26 persoane, un restaurant cu o capacitate de 110 locuri şi o sală de conferinţe. De asemenea, pensiunea mai dispune de saună, jacuzzi, iar din acest an are şi un ciubăr afară cu apă sărată cu o capacitate de 10 persoane. Pentru turştii care vor să-şi gătească singuri, există un loc unde aceştia au toate condiţiile asigurare pentru o masă bună, un ceaun, un grătar, fapt pentru care le sunt puse pune la dispoziţie tot necesarul pentru a găti în cele mai bune condiţii, fără a fi deranjaţi de ceilalşi turişti din pensiune. „Turiştii care au fost cazaţi la noi au fost extrem de încântaţi de serviciile pe care le oferim, de care s-au bucurat atât turişti din ţară cât şi din străinătate. Aceştia s-au declarat extrem de încântaţi de zona frumoasă, de faptul că aici există un loc primitor, mâncare bună, curăţenie, condiţii foarte bune de relaxaree şi bună dispoziţie. Cel mai important aspect recunoscut şi de turişti este liniştea de aici. Rulajul mai mare de turişti se înregistrează în special pe timpul verii, iar toamna vin vănătorii care se cazează la noi, zona având un potenţial în ceea ce priveşte vânătoarea”, a precizat Maria Suceava.

Farmecul pitoresc al Văii Gurghiului atrag numeroşi turişti, care au parte de un peisaj de basm oferit cu generozitate de Munţii Gurghiului, Pensiunea Ovidiu & Paula vine să completeze acest colţ de natură binecuvântat de Dumnezeu cu un loc de odihnă, relaxare şi servicii de calitate. „Din 2013 de când am deschis pensiune ne putem declara mulţumiţi de ce am realizat. La început nu am crezut că pensiunea va merge atât de bine, mai ales acum când drumul în sus spre Lăpuşna este asfaltat. La început lucrurile au stat mai prost în special din cauza drumului greu accesibil, iar de când e asfalt, se simte şi în ce priveşte numărul turiştilor”, a subliniat administratorul Pensiunii Ovidiu & Paula.

Confort și relaxare în inima munților

Farmecul Văii Gurghiului nu poate fi savurat decât simțindu-i pe viu frumusețea, de la peisajul mirific al naturii, la oamenii care sfințesc acest loc minunat. Cu cât urci pe minunata vale descoperi frumuseți care mai de care, indiferent de anotimp, iar Pensiunea Ovidiu & Paula completează minunat acest farmec al naturii prin confort și condiții de maximă relaxare.