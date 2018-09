Ziua Fermierului RAGT, la cea de a VI-a ediție la Chețani

Share



Societatea Agro Rom Impex și compania franceză RAGT (Rouergue Auvergne Gévaudan Tarnais) au organizat joi, 13 septembrie, în localitatea Chețani, județul Mureș, cea de a VI-a ediție a Zilei Fermierului RAGT, prilej cu care au fost prezentați hibrizii de porumb din portofoliul companiei franceze. Gazda evenimentului a fost și în acest an Nemes Bela, fermieri din localitatea Chețani, cel care a asigurat lotul experimental cu cei 13 hibrizi de porumb prezentați.

„Am avut condiții deosebite în acest an, ploaia a venit la timp, și acum căldura, pentru că Dumnezeu ne ajută să adunăm recolta în hambare. Am remarcat, și vreau să recomand și celorlalți fermieri, un hibrid pe nume Winxx produs de R.A.G.T., pe care eu de mai mulți ani îl urmăresc. Este un hibrid deosebit care merită să fie încercat de către fermieri. Mulțumiri se cuvin colaboratorilor noștri, firmei Agro Rom, Dumnezeu să le de-a multă pace și sănătate, să poată să-i ajute în continuare pe fermieri”, a precizat Nemes Bela, fermier, gazda Zilei Fermierului RAGT 2018.

La rândul său, Marian Luca , director de vânzări în cadrul companiei Agro Rom Impex a subliniat colaborarea fructoasă cu cei de RAGT precum și oferta acesteia către fermieri, extinsă nu doar la porumb, cultură care a făcut obiectul Zilei Fermierului de la Chețani.

„Țin să mulțumesc fermierilor care au venit într-un număr atât de mare , aflați la un început de campanie agricolă. Știu că început recoltatul la floarea soarelui dar cu toate acestea și-au făcut timp pentru a fi prezenți la acest eveniment. Vreau să-i mulțumesc în mod deosebit domnului Nemes Bela , pe terenul căruia organizăm cea de a VI-a ediție a acestui eveniment, care s-a implicat foarte mult în realizarea unui lucru de calitate. Mulțumesc de asemenea companiei RAGT cu care avem o colaborare foarte bună, cu un portofoliu extrem de bogat de semințe. Dacă trecem în revistă hibrizii de porumb, nu trebuie să uităm că în portofoliul celor de la RAGT se găsesc și semințe de floarea soarelui, soia, grâu pe care unii dintre fermierii prezenți le-au folosit cu succes. Sunt convins că fermierii au fost mulțumiți de ce au văzut, de hibrizii de porumb prezentați. Personal, cred că lotul din acest an este cel mai reușit dintre cele care le-am făcut până în prezent”, a spus Marian Luca.

RAGT, 10 ani în România, un secol de existență în Franța

Înainte de prezentarea în câmp a hibrizilor de porumb RAGT, directorul companiei, Cristian Arghir a mulțumit tuturor celor implicați în organizare, puctând totodată oferta RAGT pentru fermierii.

„Mulțumesc fermierilor pentru numeroasa lor prezență, le mulțumesc pentru că dau credibilitate geneticii RAGT, una relativ tânără pe piața din România. În curând, compania sărbătorește 10 ani pe piața românească. Este o companie cu puternice rădăcini agricole , cu o structură a acționariatului reprezentată de fermierii francezi, care la anul sărbătorește numai puțin de o sută de ani de la înființare. De șase ani organizăm acest eveniment fapt pentru care țin să mulțumesc domnului Aurelian Botezat de la firma Agro Rom , domnului Nemes Bela pentru răbdarea, priceperea și pasiunea care o pune în înființarea acestui lot demonstrativ. Nu este ușor, sunt nu mai puțin de 13 hibrizi de porumb prezenți în câmp. Sperăm să continuăm această tradiție alături de domnul Nemes Bela , alături de fermieri, pentru că la anul, dacă există posibilitate, vom aduce nu mai puțin de cinci hibrizi noi care se pretează acestei zone. RAGT vine în permanență cu noutăți, pe lângă hibrizii consacrați, și aici mă refer la Alexxandra, unul din cei mai cunoscuți hibrizi, la fel Winxx, Fisixx, Lipexx, iar de anul viitor vom intra cu alți cinci hibrizi noi. Noutatea înseamnă întotdeauna un plus de performanță și de toleranță la anumite boli. Pentru acest eveniment am avut în câmp 13 hibrizi pe care îi testăm de nu mai puțin de cinci ani, îi comercializăm, hibrizi de potențial, pe care noi îi considerăm că sunt o soluție pentru acestă zonă ”, a precizat Cristian Arghir, directorul RAGT.

Ofeta RAGT nu se rezumă doar la porumb, în portofoliul acesteia se regăsesc și alte soiuri, printre care grâul și orzul.

„RAGT România propune soluții fermierilor, se dezvoltă în ce privește portofoliul de produse cât și ca echipă comercială. Toată echipa RAGT este reprezentată de Agro Rom , care este în permanență la dispoziția fermierilor. Am început cu porumbul, floarea soarelui, și ușor venim cu alte produse , cu alte soiuri, grâu, orz, lucernă. RAGT este o firmă care investește mult în cercetare, nu mai puțin de 15 % din cifra de afaceri a grupului francez este investită în acest domeniu. Este o companie reprezentată la nivel mondial care e fondată de fermieri și care investește în cercetare. Este alături de fermieri și activează doar în domeniul sămânței fără alte activități complementare”, a precizat Cristian Arghir.

Relație apropiată cu fermierii

Meritul organizatoric al evenimentului îi revine lui Aurelian Botezat, managerul firmei Agro Rom Impex SRL, cel care a înțeles importanța unor astfel de evenimente pentru fermieri, care au astfel posibilitatea să se convingă pe viu de calitatea hibrizilor folosiți.

„Acest eveniment a început în urmă cu șase ani, găzduit de fermierul Nemes Bela. Dânsul lucrează 250 de hectare, avem o relație de colaborare cu domnia sa destul de îndelungată, încă din anul 2006. Am ajuns de comun acord să organizăm acest eveniment pe această platformă de la Chețani pentru a arăta fermierilor efectele pozitive al unor hibrizi de porumb comercializați de noi de la compania RAGT. Am avut succes cu aceste întâlniri cu fermierii, ei știu ce au de făcut, tehnologia spune tot ce trebuie spus. Fermierii trebuie să vadă hibrizii de porumb care îi comercializăm, de la o grupă mai mică până la una mai mare. Sunt hibrizi de porumb pentru siloz, hibrizi de porumb boabe, dat fiind faptul că sunt fermieri care au mai multă zootehnie, alții care fac doar partea vegetală. Fiecare companie are zeci de hibrizi de porumb, de rapiță și așa mai departe, dar fiecare are un vârf de lance cu trei, patru hibrizi buni. RAGT are câțiva hibrizi precum Alexxandra, care îl comercializăm an de an, Phileaxx, Fisisxx. Sunt trei hibrizi din grupa de maturitate 340-380 care aduc o producție de peste 10 tone la hectar. Compania produce și hibrizi de porumb siloz, cum e Ferarixx cu rezultate deosebite. Acest lucru s-a și văzut, oamenii s-au aplecat spre acești hibrizi cu vânzări de mii de tone”, a precizat Aurelian Botezat.

Perspectiva este una îmbucurătoare, Agro Rom va organiza, pe lângă Ziua Fermierul de la Chețani, un alt eveniment, de această dată la ferma proprie din Râpa de Jos.

„Toate cele șase ediții de până acum au fost numai pe porumb, iar începând de anul viitor, la platforma de la ferma noastră proprie de la Râpa de Jos, comuna Vătava, vom avea un eveniment în care vom prezenta hibrizii la soia, porumb și rapiță. Începem să o pregătim de acum , sperăm să avem succes și rezultate bune. Evenimentul de anul viitor de la ferma proprie va beneficia de prezența mai multor companii printre care și RAGT . Probabil că anul viitor, dacă avem sănătate vom continua și acest eveniment și în zona Chețani, alături de cel de la Râpa pentru hibrizii de porumb, soia și rapiță”, a precizat Aurelian Botezat, managerul Agro Rom Impex.

Vești bune de la APIA

Printre cei prezenți la Ziua Fermierului s-a numărat și directorul executiv APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă care le-a prezentat fermierilor ultimele noutăți din cadrul activităților desfășurare de instituția care o reprezintă la nivel județean.

„APIA desfășoară în această perioadă controalele în teren. Cred că nu este o chestiune de noutate, în fiecare an se desfășoară campania de control pe teren pentru cei care depun cererile și care, din păcate au acest „noroc” de a fi selectați în eșantionul de control. Avem termen de finalizare data de 23 septembrie . Suntem în grafic, Sunt foarte puține ferme rămase de controlat. Ideea este că , acest aspect ne aduce foarte aproape de convingerea că la data de 15 octombrie, așa cum ne-am angajat în fiecare an, să putem începe plățile în avans.”, a menționat Ovidiu Săvâșcă, director executiv APIA Mureș.