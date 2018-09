Zeci de afaceri izvorâte din dragoste și pasiune la Local Farmers’ Market

Share



Ca de obicei, fermierii locali s-au strâns pe strada Scăricica în a treia vineri a lunii pentru a-și pune la vânzare sutele de produse aromate și îmbietoare.

Misiunea evenimentului Local Farmers’ Market este, ca în fiecare lună, să atragă atenția oamenilor asupra faptului că suntem responsabili pentru sănătatea noastră deoarece noi alegem ce cumpărăm și ce mâncăm. Totodată suntem responsabili pentru dezvoltarea economiei noastre locale, deoarece, prin cumpărarea produselor de la producători locali, pe lângă faptul că acestea sunt mai proaspete și sănătoase decât produsele importate, sprijinim dezvoltarea economiei locale. Local Farmers’ Market e diferit de celelalte târguri organizate la noi în oraș, pentru că este un program de familie unde oamenii construiesc relații, se împrietenesc.

„Ediția acesta din septembrie este specială pentru că e prima dată când suntem 36 de producători și am și primit mese noi. Vom mai primi și altele zece, deci luna următoare evenimentul va fi și mai frumos. Avem standuri acum care nu au fost în ultimele 4-5 luni și aici mă refer la produsele sezoniere, cum ar fi cei cu sucuri, ciocolată, miere, ei nu au putut veni pe perioada verii. Avem și Asociația Caritas care face parte din programul nou început anul trecut în noiembrie să primim asociații pe care să le promovăm, iar ele să facă diverse activități care să le aducă donații. Luna viitoare vom fi doar cu mese noi și vom avea și doi-trei muzicieni” ne-a spus organizatoarea evenimentului, Papay Kamilla.

Un corn pentru fiecare copil

Am stat puțin de vorbă si cu cei de la Asociația Caritas pentru a vedea pentru ce cauză nobilă au nevoie de fonduri.

„Noi suntem de la Asociația Caritas Alba-Iulia. Organizatorii evenimentului Local Farmers’ Market încearcă să aducă cât mai multe organizații din sfera ONG și luna aceasta noi am venit, înainte fiind cei de la Yuppy și de la HIFA. Noi am venit cu programe pentru copii, de fapt strângem donații pentru o campanie de-a noastră care are ca scop alimentarea cu un corn a copiilor din medii defavorizate din satele Bălăușeri, Sângeorgiu de Pădure și Ghindari, practic în zona Târnava Mică. Avem activități afterschool și aici vrem să oferim acel corn copiilor. Campania se numește „Corn și zâmbet” unde în schimbul unei donații, oricine poate să ducă acasă un balon. Copiii pot să participe la tot felul de activități și jocuri de societate, de colorat” ne-a spus Marton Kinga, unul din membrii organizației.

Dacă doriți să faceți donații pentru acest proiect, o puteți face pe site-ul www.caritas-ab.ro unde găsiți contul de donații, la sediul Caritas din Parohia Romano-Catolică în Piața Trandafirilor nr. 61 sau la orice angajat Caritas.

Sunteți așteptați cu drag și la ediția viitoare din octombrie care cu siguranță se va îmbogăți cu produse sezoniere cărora le-am dus lipsa în lunile verii, atât pentru a schimba o vorbă, un zâmbet, cât și pentru a vă umple cămara și casa de produse făcute cu grijă și din pasiune.

Haiduc Iacob din Ocna Mureș, județul Alba, s-a apucat să facă uleiuri presate la rece din greșeală, dar a fost un accident care i-a schimbat viața în bine. Vine deja de 3 ani aici în Mureș cu drag.

Reporter: Ce se găsește la standul dumneavoastră?

Iacob Haiduc: Mă ocup cu fabricarea uleiurilor presate la rece din diferite sortimente de semințe. Aici găsiți ulei de floarea soarelui, rapiță, soia, dovleac, in, susan, cânepă, nucă, sâmburi de caise, sâmburi de măceșe și sper că și sâmburi de struguri în această toamnă.

Reporter: Care sunt uleiurile mai speciale, car sunt mai rare?

I.H.: Speciale sunt toate. Sunt destul de rare cele de sâmburi de măceșe și de caise, ele nu se prea găsesc. Sâmburii de măceșe se folosesc foarte bine pentru ten uscat și gras.

Reporter: Cum ați început această afacere?

I.H.: Am început-o mai mult ca într-o joacă. M-am apucat acum aproape 6 ani cu gândul să-mi fac motorină la tractoare. Eu sunt cultivator de cereale de fapt. Era motorina scumpă pe atunci, la 7 lei și m-am gândit să bag uleiul la tractoare. Însă când am văzut cât e de bun, am renunțat la idee. Deci uleiul de floarea-soarelui a fost primul. Am văzut că se poate și m-am apucat și de restul. Sper să mai fac și alte sortimente pe viitor.

În Târgu-Mureș îl puteți găsi pe Iacob Haiduc la Local Farmers’ Market o dată pe lună, dar online puteți comanda oricând uleiuri de pe www.uleidecasa.ro, trimițând un e-mail la iacob.haiduc@yahoo.com sau la numărul de telefon 0742 130 251.

O afacere de familie pornită din inima unei grădini din Reghin, fructele de pădure Chihereana aduc un strop de vitamine și minerale oricui are nevoie.

Reporter: Ce se găsește la standul dumneavoastră?

Ința Olivia: Suntem producători, avem grădină cu coacăze, trandafiri și mure și din acestea facem sirop și dulcețuri. Sunt produse naturale, obținute din aceste fructe. Avem și săculețe cu petale de trandafiri uscate, care se pot folosi atât ca odorizant, deci se pot pune în baie sau între haine, cât și chiar ceai. Vindem petale de trandafiri proaspete, dar și mure și coacăze în caserolă. Cu ele ne găsiți de cele mai multe ori la piață în Reghin, dar câteodată venim și la Târgu-Mureș.

Reporter: De ce numele Chihereana?

I.O.: Pentru că venim din localitatea Chiheriu de Jos unde avem ferma cu arbuștii fructiferi.

Reporter: Când ați început această afacere?

I.O.: Cam trei ani în urmă. A început băiatul meu Ința Lucian cu trandafiri, apoi a adăugat pe parcurs și fructele. E o afacere de familie, una micuță, suntem la început, dar sperăm să crească.

Pentru mai multe detalii și informații, îi puteți găsi oricând la 0740 194 169 sau luciinta@yahoo.com.

Înconjurată de o mireasmă de lavandă care se simte de fiecare dată când treci pe lângă standul ei, Nemes Agnes și-a transpus pasiunea în afacere.

Reporter: Ce se găsește la standul dumneavoastră?

Nemes Agnes: Veți găsi pernă calmantă cu lavandă sau sac aromatic și chiar diferite jucării care sunt umplute cu lavandă și făcute din material hipoalergic. Ele au efect împotriva moliilor, țânțarilor, calmează, perna calmantă ajutând la un somn mai liniștit. Avem și buchete de lavandă care pot fi folosite ca și ornament, dar sunt bune și împotriva paraziților și diferite jucării pentru cei mici.

Reporter: Când ați început afacerea și cum ați pornit-o?

N.A.: Am început în toamna anului 2014. Am pornit-o pentru că am iubit dintotdeauna lavanda și intrând în concediu de maternitate, m-am apucat de asta. Urmează să revin înapoi la muncă și am decis să fac ceea ce iubesc.

Puteți găsi produsele din lavandă în magazinul Merkur sau în Nobila Casa, dar și on-line pe www.casalavanda.ro. Le puteți trimite oricând și un e-mail pe best.agro.lavander@gmail.com

O poveste începută acum 27 ani la Târgu-Mureș, produsele din piele ale lui Ferencz Zsolt oferă confort și durabilitate, totul sub o formă unicat.

Reporter: Ce se găsește la standul dumneavoastră?

F.Z.: Eu lucrez în piele, fac marochinărie. Puteți găsi tot felul de genți, tolbe, curele, huse de telefon, portofele sau sandale de tip roman cu curea ajustabilă. Facem și la comandă dacă dorește cineva.

Reporter: Cum a început povestea afacerii?

F.Z.: E o poveste lungă. Eu de meserie sunt inginer mecanic, am terminat Facultatea de Mecanică la Cluj-Napoca. Însă pe vremea lui Ceaușescu a fost o supraproducție de ingineri mecanici și în 1991 s-a văzut că nu prea mai merg marile întreprinderi de tip mecanic care au fost construite mai demult. În consecință fiecare s-a apucat de altceva și noi ne-am apucat să facem genți chiar atunci. La început am făcut genți de damă, clasice, dar după ce a venit la noi în atelier cineva din Olanda, care ne-a spus de sus că „All by hand?” (Totul de mână?), ne-am gândit că ok, hai să facem totul de mână, dar să fie ceva care să ne aducă mândrie și să nu mai fim priviți de sus. Am început să lucrez cu piei groase, tăbăcite cu uleiuri vegetale și cu mult lucru manual. Cusăturile se fac la mașină, că altfel ar fi mult prea scump, dar lucrările de tip împletituri, detaliile, toate rămân făcute manual.

Îl puteți găsi în fiecare lună la Local Farmers’ Market, dar și pe Facebook la www.facebook.com/ferzsoltleather sau la adresa de e-mail ferzsolt@yahoo.com.

Chiar de lângă noi, din satul Corunca, din cămara unei familii, o multitudine de dulcețuri aromate au ajuns să vadă lumina zilei la piața din Local Farmers’ Market.

Reporter: Ce se găsește la standul dumneavoastră?

Kiraly Hajnal: La standul meu se găsesc siropuri, dulcețuri sau sucuri naturale fără zahăr. Le fac chiar eu. Sunt din afine, zmeură, vișine, prune, mure, mai multe combinații de caise, căpșuni, coacăze negre, zmeură și prune fără zahăr.

Reporter: Cum a început povestea afacerii?

K.H.: Am început de 7 ani pentru noi de fapt, pentru familie. La început am mai dat și la prieteni și pe parcurs, încetul cu încetul am pornit, punând în vânzare totul acum 3 ani. Dulcețurile noastre sunt făcute cu iubire, cu suflet, cu multă grijă și foarte puțin zahăr, unele produse neavând chiar deloc. Recomand pentru copii mici, pentru că și eu am doi copii mici și de aceea am și început să fac asta. Produsele sunt cu siguranță sănătoase.

O puteți găsi în fiecare lună la standul Local Farmers’ Market sau la numărul de telefon 0741 214 234.

Text și foto: Elena POLEARUȘ