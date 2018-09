Debut și la popice cu CSM, coechipiere „rivale”

Share



La sfârșitul săptămânii pe arena Electromureș din Târgu-Mureș s-a disputat primul turneu al Campionatului Național de popice al junioarelor. Întrecerea a fost una deosebită pentru sportul popicelor mureșene. Dacă în urmă cu decenii un campionat care avea o foarte largă participare, cu o Serie Nord a primei divizii cu șase echipe mureșene, ediția din acest an a junioarelor a avut o a doua echipă mureșeană. CSM Târgu-Mureș a debutat cu o echipă de fete sub 13 ani. Aceasta este „rivala” campioanei de la Electromureș Romgaz, dar sportivele sunt și coechipiere, cu aceiași Orosz István și Seres Jozsef antrenori, care sunt dealtfel și selecționerii reprezenttivelor feminine ale României. Astfel, pe arena mureșeană, la reușitele colegelor se puteau auzi atât scandări „Electro”, cât și „CSM”, dar din aceleași piepturi.

Favoritele au confirmat

Cum era de așteptat, mult mai „matura ” echipă de la Electromureș-Romgaz s-a impus categoric în această primă etapă. Cu patru jucătoare care au obținut rezultate valoroase și pentru primul eșalon, echipa a obținut 5 puncte după prima etapă, cu un total de 3207 popice doborâte. Lidera autoritară a întrecerii a fost Maria Ciobanu, cu un rezultat excelent, de 574 p.d. și o manșă trei de excepție, cu 171 p.d. Rezultate de prim rang au mai reușit Szabo Julia, cu 557, Fekete Réka 541 și Ábrám Monika 537. Tot peste 500 p.d. au obținut și Bato Judith, înlocuită cu Henrietta Suciu, care au totalizat 506 p.d., în timp ce Seres Bernadett a avut o zi mai puțin fastă, cu doar 492 p.d. Așa cum aminteam la început, echipele pornite sub culorile CSM-ului au aceeași structură organizatorică, dar evoluează sub alte culori dintr-un motiv ușor de înțeles: bilanțul multiplei medaliate naționale și internaționale. Astfel, la CSM se afla doar sportivii sub 14 ani. Tinerele jucătoare pornite în competiție ca adversare a campioanelor abia dacă au primit sau urmează să primească o Carte de Identitate (buletin). Cu toate acestea, cele șase componente ale echipei s-au clasat pe locul 3 după această primă etapă, cu 2843 p.d., după marea rivală Conpet Petrolul Ploiești, care a reușit un total de 2951, dar înaintea celor de la Siderurgica Hunedoara, cu 2771, și Rapid București, cu 2753. Chiar dacă nu toate au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor, merită subliniat efortul debutantelor, unele cu real talent. Jánosi Kriszta a fost singura care a trecut de bariera psihologică la acest nivel, de 500 p.d., cu 7 „bețe”, dar toate coechipierele sale s-au aflat foartea aproape, dovadă fiind și clasarea echipei. În componența celei mai tinere echipe a competiției s-au mai aflat Bako Blanka, Németh Henriette, Fancsali Jessika, Cristina Robu, Ádám Erzsébet, Adversarele depășite au avut câte două jucătoare cu rezultate de peste 500, dar omogenitatea echipelor a fost atuul celei mureșene.