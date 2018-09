Prințul Dimitrie Sturdza, lobby pentru cultură și investiții

Share



Orchestra Medicilor din București „Dr. Emil Nichifor” a poposit sâmbătă seara la Reghin, prilej de bucurie pentru iubitorii muzicii care au avut parte de o seară pe cinste. Printre cei care au sprijinit acest demers muzical de excepție s-a numărat și Alteța Sa Prințul Dimitrie Sturdza, grației legăturii de suflet cu prof. univ. dr. Mircea Penescu, concert-maestrul Orchestrei Medicilor din București. Cu amabilitatea-i cunoscută, Prințul Dimitrie Sturdza ne-a vorbit despre muzică, sport, precum și despre evoluția societății românești în anul Centenarului.

Reporter: Care este legătura dumneavoastră cu Orchestra Medicilor din București „Dr. Emil Nichifor”?

Prințul Dimitrie Sturdza: Am un verișor îndepărtat care se numește Marcian Bleahu, fost ministrul al Mediului în primele guverne de după 1990, un mare geolog. El îl cunoaște foarte bine pe profesorul Mircea Penescu, concert-maestrul Orchestrei Medicilor din București. În urmă cu vreo cinci ani, am făcut o infecție groaznică la ambele picioare, de la genunchi în jos. I-am telefonat profesorului, m-a consultat, după care m-a internat la „Carol Davila” unde s-a ocupat de mine. Astfel, în zece zile cât am fost internat, a reușit să-mi scoată infecția din corp. Dacă nu mergeam la dânsul să mă trateze, aș fi putut să-mi pierd ambele picioare. Îi sunt foarte recunoscător, sănătatea ambelor picioare i se datorează acestui om absolut admirabil. Dacă aș mai fi așteptat iar infecția ar fi evoluat în tot corpul, eram în pericol să-mi pierd viața. Așa l-am cunoscut, ne-am împrietenit, iar când a venit doamna Steliana Bălăcianu , care mi-a spus că este în căutare de sponsori pentru acest concert, am răspuns favorabil. Știiind ce valoroasă este această orchestră, imediat am fost de acord ca să ajut și eu la organizarea acestui eveniment. Sunt și eu unul dintre sponsori, nu sunt singurul care s-a implicat în ce privește acest concert. Mă bucur foarte mult că am putut să ajut, că am fost prezent la această seară muzicală de excepție. Am făcut cadou domnului profesor două viori primite de la domnul Vasile Gliga drept mulțumire pentru ce a făcut pentru mine la Spitalul „Carol Davila”. Este un medic foarte bun, dar și muzician pe măsură. Nu este niciun fel de contradicție, în a fi medic bun și un muzician desăvârșit. Sunt medici foarte buni care sunt jucători de tenis foarte talentați, la fel și jucători de golf. Profesorului Penescu îi place foarte mult muzica. În timpul său liber, care nu este unul prea mult, se ocupă cu această mare pasiune a sa care este muzica.

Rep.: Care este muzica apropiată sufletului dumneavoastră?

Prințul Dimitrie Sturdza: Sunt foarte multe direcții în muzică, mie îmi plac absolut toate direcțiile civilizate, dacă pot să mă exprim așa. Mă bucur foarte mult pentru concertul de la Reghin, a fost absolut minunat.

Rep.: Suntem în Anul Centenarului Marii Uniri. Ce sentiment vă încearcă?

Prințul Dimitrie Sturdza: Din punctul meu de vedere, acest Centenar i se datorează Reginei Maria. Este ceva extraordinar ce a făcut ea la Versailles, dacă nu ar fi fost Regina Maria, Transilvania nu era a noastră, la fel și Dobrogea. A fost o regină incredibilă. Când a murit, în anul 1938, anul în care m-am născut, a fost doliu național, nu un doliu artificial, fiecare român a avut în inima lui o tristețe enormă. Regina Maria era foarte bună prietenă cu bunica mea care s-a ocupat de orfanii de război. A avut sute de mii de orfani de război de care s-a ocupat personal, iar Regina Maria avea Crucea Roșie. Erau foarte bune prietene, mai ales în perioada în care au fost nevoiți să se retragă la Iași, locul de unde se trage familia noastră. Acest an al Centenarului după părerea mea este ceva extraordinar, dar și cu o foarte mare tristețe pentru mine, să văd că între Țara Românească și Transilvania, pământ românesc, sunt două treceri peste Carpați. Avem, de asemenea, două treceri din Moldova în Transilvania. Nu așa se dezvoltă o țară. Când te gândești că se face export prin Sinaia și Predeal, sau prin Valea Oltului, unde camioanele merg cu 50 de kilometri/oră este ceva cu totul greșit, Renault a venit și a făcut investiția la Dacia. Li s-a promis o autostradă înspre vest, dar nimic nu au făcut. Toți, și din stânga, și din dreapta, au fost niște oameni fără planuri și fără caracter. Este o rușine treaba asta cu autostrăzile acum la 28 de ani de la Revoluție, să nu avem o autostradă valabilă. Nu se realizează pentru că nu se vrea. Mă întreb dacă nu cumva este o politică ca să fie menținut poporul sărac și ignorat. Nici programele în ce privește școale nu sunt ok, nu e ca în timpul lui Ceaușescu. Profesorii acum parcă nu au niciun interes, nu toți, la fel spitalele, sunt catastrofă. E bine că mai sunt spitale private care sunt foarte bune, la fel și câteva spitale de stat, dar prea puține.

Rep.: Cum vedeți evoluția României? Se vede o schimbare?

Prințul Dimitrie Sturdza: Un fenoment absolut încurajator este legat de clasa de mijloc, care câștigă destul cât poată avea un trai normal, și aici mă refer la Valea Gurghiului, care este a doua mea casă. Văd, de asemenea, o schimbare în ce privește mentalitatea oamenilor. Pe vremea comunismului era acea meteahnă, dacă poți să ciupești ceva de la stat e foarte bine. Statul se face că te plătește, iar tu te faci că muncești. Acest lucru s-a schimbat. Cred că ne apropiem încetul cu încetul de normalitate, cel puțin în câteva comune unde am văzut că primarii nu au furat, cum este și cazul comunei Ibănești, dar și la Hodac și Gurghiu, unde oamenii înțeleg că trebuie să plătească impozite din cauză că știu că se face ceva cu acești bani. Se poate vedea, inclusiv în ce privește drumul care urcă până la Fâncel care a fost asfaltat, de la Reghin și până la barieră, ceea ce este ceva formidabil. La fel și cum arată casele oamenilor, bine îngrijite, oamenii sunt bine îmbrăcați. Ce este foarte îmbucurător este că oamenii încep să aibă respect unii față de ceilalți. S-a terminat cu vechea mentalitate în care fiecare vorbea urât față de celălalt. A fost ceva de groază, când am venit aici la începutul anilor 90, fiecare vorbea urât de celălalt, dar aceste treburi din fericire sau cam terminat. Aici, pe Valea Gurghiului, comunitățile încep să țină aproape, e aici o vorbă : ăsta e de-al nostru, fie că e de la Ibănești, Hodac sau Gurghiu, e de-al nostru. Înainte nu spuneai așa ceva, era ceva de neconceput.

Rep.: Sunteți un pasionat al tenisului. Cum privesc cei din afară faptul că România dă numărul 1 mondial în ce privește tenisul feminin?

Prințul Dimitrie Sturdza: Depinde de caracterul persoanei respective. Pe Simona Halep o cunosc foarte bine, am ajutat-o împreună cu fratele meu să facă câteva turnee în afară în perioada ei de început, la fel ca și Radu Albot, din Republica Moldova. Eu i-am plătit turneul de la Chișinău, l-a câștigat de căteva ori, după care l-am ajutat financiar să poată juca la Paris, unde a jucat foarte bine, iar acum se descurcă nemaipomenit. Simona Halep are o voință extraordinară, are un fizic incredibil de bun, în afară de faptul că este puțin cam mică la înălțime. Este un exemplu de sportiv, prin personalitatea ei, modestie. E și frumoasă, drăguță, politicoasă, practic are toate calitățile care să-i confere această poziție de numărul 1 mondial, loc pe care îl ocupă de o foarte bună bucată de vreme. Să te menții în top atâta vreme, la statura ei, când joci cu mastodonţii care sunt, cele din Cehia cu aproape doi metri înălțime, Serena Williams care are o sută de kilograme. Găsesc că este absolut extraordinar ce face Simona Halep de se menține în top.

Rep.: Sunteți cunoscut pentru sprijinul care îl oferiți investitorilor din afară să vină în România. Ce noutăți aveți în această privință?

Prințul Dimitrie Sturdza: Am o veste care cred că poate fi una foarte bună. Am fost în Germania, unde am întâlnit un investitor care a făcut investiții în Serbia cu foarte mulți bani, iar acum dorește să investească și în România, dar nu a avut oameni de legătură. Printr-o cunoștință, am putut să fac cunoștințâ cu niște oameni din zonă. Am fost în Germania și afacerea e aproape bătută în cuie. Este vorba de o investiție care se va implementa pe o perioadă de cinci ani, în valoare de 125 de milioane de euro. Domeniul de activitate al acestei investiții este legat de agricultură. Cred că acest domeniu este baza României, alături de industrie, dar agricultura reprezintă partea noastră foarte puternică. Am văzut fabricile din Germania ale acestui investitor și pot să vă spun că e ceva incredibil. Va fi o investiție în zona Transilvaniei care v-a crea multe locuri de muncă, inclusiv o bunăstare pentru comunitate. Nu sunt vorbe în vânt, eu am adus Philip Morris la București, la fel Kraft Jacobs Suchard la Brașov, companii pentru care am făcut lobby să investească în România, și cred că am făcut o treabă bună.