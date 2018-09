Tradiția boxului continuată la Reghin de Clubul Bad Boy

Share



Sala de Sport din Parcul Tineretului din Reghin a găzduit vineri, 21 septembrie „Cupa Reghinului Bad Boy” la box, competiție la care au luat parte peste 40 de sportivi din țară și Republica Moldova.

În ring au urcat sportivi din Chișinău, Republica Moldova, precum și de la cluburile CSM Cluj, CSM Bistrița, CSM Zalău, CSM Sibiu, Pro Gym Gheorgheni, CSM Câmpia Turzii, CS Turda, Box Club Gilău, Universitatea Cluj, Voința Cluj, Univers Cluj, CS Municipal Târgu Mureș, Ring Box Târgu Mureș și de la clubul gazdă, Bad Boy Reghin.

„Această competiție a început anul trecut, organizată sub titulatura „Uniți prin sport” între loturile de box ale României și Republicii Moldova. Anul acesta am repetat acest eveniment, să fim uniți prin sport în acest an în care marcăm Centenarul Marii Uniri. Încercăm prin astfel de evenimente să reînviem tradiția boxului care acum 20 de ani încă mai exista în Reghin. Prin organizarea „Cupei Reghinului Bad Boy” încercăm să readucem acest sport în prim plan, având în vedere că avem la Clubul Sportiv Bad Boy rezultate deosebite. Mulțumim conducerii primăriei, primarului Maria Precup și viceprimarului Mark Endre pentru sprijinul acordat bunei desfășurări a acestei competiții”a precizat Ovidiu Mihai Mircea, președintele Clubului Sportiv Bad Boy din Reghin.

Rezultate meritorii la competițiile naționale și internaționale

Reghinul a cunoscut în urmă cu decenii un interes crescut pentru box, în special datorită Clubului Voința, care a dat țării campioni naționali. Azi, tradiția acestui sport la Reghin este continuată de Clubul Sportiv Bad Boy, grație implicării președintelui acestuia, Ovidiu Mihai Mircea. Rezultatele nu au întârziat să apară, sportivii clubului fiind în dese rânduri premiați la competițiile naționale și internaționale.

„Începând cu anul trecut am câștigat medalii, avem campioni naționali, vicecampioni naționali, precum și medaliați la competiții intenaționale, printre care îi amintesc pe sportivul Miguel Mircea, multiplu medaliat la competițiile din țară, alături de Răzvan Oprea. Spre bucuria noastră, copiii încep să se îndrepte către acest sport, lucrurile ușor încep să se miște. Boxul, ca orice sport, înseamnă în primul rând sănătate, disciplină, sacrificii pe care un tânăr le face, plus că sportul te ține departe de prostii, de droguri, de alcool și alte vicii nocive”, a precizat Ovidiu Mihai Mircea.