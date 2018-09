Vizită internaţională de studiu la Casa Corpului Didactic

Share



Casa Corpului Didactic Mureş organizează, în perioada 23-29 septembrie, vizita de studiu cu participare internaţională „Promoting entrepreneurial skils through formal and non-formal activities”, desfăşurată sub coordonarea şi finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, în cadrul Programului Erasmus Plus.

Potrivit informaţiilor furnizate de prof. Cristiana Chira, directorul Casei Corpului Didactic Mureş, vor participa 11 invitaţi, factori de decizie în domeniul educaţional, din ţări precum Germania, Suedia, Lituania, Portugalia, Macedonia, Luxemburg şi Estonia.

„Activităţile care se vor desfăşura în această săptămână doresc să ofere o imagine de ansamblu asupra modalităţilor formale şi non-formale de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale ale elevilor şi profesorilor şi va cuprinde: întâlniri cu factori de decizie locali, cu reprezentanţi ai managementului educaţional şi ai comunităţii locale, vizite ale unor instituţii de învăţământ cu specific în tematica activităţii, ale instituţiilor cu importanţă deosebită pentru istoria locală, specifică zonei transilvane”, a precizat prof. Cristiana Chira.

(Redacţia)