Modular Pumptrack , atracția Săptămânii Mobilității la Reghin

Printre punctele de interes din cadrul manifestărilor organizate la Reghin cu ocazia Săptămânii Mobilității se numără și activitățile distractive pe pistă modulară Pumptrack care vor avea loc duminică, 30 septembrie, ora 10 în Piața Petru Maior, eveniment organizat de Fondul Comunitar Reghin și Zarox Pumpyard.

Ce este un Modular Pumptrack ?

„Pumptrack-ul este o pistă cu suprafață antiderapantă, cu o succesiune de valuri (tip pumptrack) pe care orice persoană se poate da cu o bicicletă, skateboard, trotinetă sau role, pista având forma perfectă pentru a putea fi parcursă cu o simplă “pompare în sus și în jos” a mijlocului de deplasare. După cum spune sloganul “Fun For All Ages, All Wheels, All Abilities” (Distracție pentru toate vârstele, toate roțile, toate abilitățile), pista modulară poate fi folosită de persoane de toate vârstele (recomandată pentru/de la vârsta de 2 ani), de orice persoană care știe să folosească o bicicletă, trotinetă, skateboard, role sau orice alt mijloc de deplasare cu roți. Este foarte potrivită pentru persoane care doresc să învețe să se dea cu orice mijloc de deplasare și de asemenea este pentru toate nivelele: de la începător la avansat și până la profesionist. La Reghin, vom monta o pistă de tip World Cup pe o suprafață totală de 320 m2”, au precizat organizatorii.

Activități destinate iubitorilor mișcării pe două roți

Programul zilei de duminică mai cuprinde activități de educație rutieră pentru copii cu vârste cuprinse între 3-14 ani (jocuri/concursuri), ”Vino să-l cunoști pe Științescu!” – experimente de fizică, chimie, biologie, imprimantă 3D, roboței și multe alte lucruri fascinante pe care echipele proiectelor finanțate prin Științescu le-au realizat, Critical Mass Junior – Marșul bicicliștilor juniori, ”Pedalează pentru un scop bun” – eveniment de strângere de fonduri pentru programul Științescu Mureș, inițiat de Fondul Comunitar Mureș și Marșul bicicliștilor Critical Mass –”Împreună pentru un trafic mai sigur”.