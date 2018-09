Tarife de salubritate de 3 ori mai mari pentru sighișoreni din cauza unei ștampile

Share



În ultimele 5 luni, sighișorenii au plătit o taxă de salubritate de 3 ori mai mare din cauza… unei autorizații de mediu lipsă, fără de care operatorul din zonă, Schuster Ecosal, deținută de Saubermacher România nu a putut funcționa. Așa se face că în tot acest interval, toate deșeurile din aria administrată de societate, respectiv sudul județului Mureș au fost transportate la depozitul din Sânpaul, cu costuri de 3 ori mai mari, adică, de la 3,70+TVA la 9,56+TVA. De ce, explică Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România.

Reporter: De ce nu s-a obținut la timp autorizația de mediu?

Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România: Așa cum știți, cu aproape 20 de ani în urmă, în municipiul Sighișoara a fost construit primul depozit de deșeuri ecologice din România. În 2011, Saubermacher a inițiat construcția celulei 3 a depozitului pentru a deservi partea de sud a județului, dar în special municipiul Sighișoara. Construcția a fost finalizată la sfârșitul lui 2012, cu durata estimată de viață de 9 ani, iar celula 4 care urmează să fie construită anul viitor are o durată de viață de 6 ani. În 2014 a fost revizuită autorizația de mediu emisă în 2008, cu valabilitate de 10 ani. În 12 mai 2018 urma să expire autorizația integrată de mediu, de aceea societatea noastră a urmat anterior toate demersurile necesare pentru a pune la dispoziția Proprietarului depozitului, adică, Primaria Sighișoara, toate documentele necesare pentru a întocmirea documentației aferente. Deși timp era suficient, Primăria a refuzat procedura fără a oferi vreo explicație.

Reporter: Cum ați procedat în aceste condiții?

Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România: În aceste condiții am contractat o societate care elaborează proiecte pentru emiterea AIM. Proiectul a fost completat în numele Primăriei în calitate de Proprietar, iar societatea noastră – în calitate de Operator, exact ca în autorizația precedentă. Documentele au fost predate primăriei pe semnătură, singura îndatorire rămânând doar depunerea acestora la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș. Refuzul și lipsa motivării nu au întârziat să apară. Autorizația urma să expire în mai puțin de o lună, așa că în urma unei discuții prealabile cu reprezentanții APM Mureș, am modificat cererea în numele societății noastre și am depus solicitarea în aprilie. APM Mureș ne-a informat că va solicita un punct de vedere Primăriei Sighișoara pentru a afla de ce a refuzat solicitarea autorizației. În orice caz, cum procedura de autorizare e de lungă durată, aceasta a început efectiv în luna mai.

Reporter: Care au fost consecințele directe asupra populației?

Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România: Consecințele directe asupra oamenilor au fost majorarea tarifelor de salubritate de 3 ori, deoarece toate deșeurile care trebuiau să ajungă în mod tradițional la Sighișoara, au fost deturnate la depozitul din Sanpaul, lucru care se întâmplă și în acest moment. Miercurea trecută am obținut autorizația de mediu, care are exact aceeași formă ca în trecut, doar că nu mai apare Primăria în antet. Toate aceste lucruri doar pentru simplul fapt că Primăria a refuzat să trimită o solicitare în timp util din dorința de a nu avea vreo răspundere, fiind la îndemână să dai vina pe operator. A fost vorba doar despre o chestiune birocratică ce trebuia rezolvată prin depunerea unor documente în timp util, lipsa de reacție ducând la prelungirea emiterii autorizației cu 5 luni pe costul populației din Sighișoara și a comunelor din jur.

Reporter: Ce se întâmplă cu tariful de salubritate din acest moment?

Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România: Din acest moment toate deșeurile din sudul județului se pot depozita, din nou, la Sighișoara, dar, pentru modificarea tarifului și a locului de depozitare ar trebui emisă în prealabil o Hotărâre a Consiliului Local. Joi, 27 septembrie 2018, Consiliul Local Sighișoara are şedință ordinară, iar pe ordinea de zi ar trebui să figureze și solicitarea Schuster Ecosal de micșorare a tarifului pentru municipiul Sighișoara și transportul deșeului la depozitul din Sighișoara. Așteptăm, așadar, votul consilierilor. Cert este că în tot acest timp niciun consilier local nu a încercat să ridice problema sau să o rezolve în vreun fel. Operatorul este văzut mereu ca o oaie neagră pentru că este un operator economic, el este cel care încasează tariful. Iar percepția generală este că dacă cineva încasează un tarif el este cel care se îmbogățește pe seama populației, însă în multe dintre cazuri, lucrurile stau cu totul altfel.

Reporter: Cum rămâne cu controversata taxă de sortare?

Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România: Sighișorenii și populația din comunele arondate nu au plătit nicio taxă de depozitare din 2012 și până astăzi, în baza unei înțelegeri cu reprezentanții Primăriei din perioada realizării construcției celulei 3, în vederea micșorării cantității depozitate și a unei eficiențe mai mari a reciclării. Primăria a introdus o taxă de sortare, încasată de societatea noastră și plătită în beneficiul EcoServ Sig SRL pentru a realiza procesul de reciclare. În 2012 tariful a fost de 12 lei plus TVA/tonă, deși sortarea nu prea a avut loc, în condițiile în care cantitatea depozitată pe groapă a rămas constantă. În 2014 tariful s-a majorat la 22 lei plus TVA/ tonă, iar reciclarea nu a crescut spectaculos deși numărul de angajați a crescut. Ultima majorare de tarif a avut loc anul acesta, ajungându-se la 59 lei plus TVA/tonă, în condițiile în care EcoServ a reciclat sub 5% din deșeurile provenite din municipiul Sighișoara.

Reporter: Sighișoara se află în patrimoniu UNESCO. Și totuși, de unde atâtea deșeuri aruncate ilegal?

Silviu Dumitrescu, Managing Director Saubermacher România: Într-adevăr, este în patrimoniul UNESCO și singura cetate medievală locuită din Europa, dar, din păcate, problema deșeurilor este tratată cu indiferență iar cei care suferă, în cele din urmă, sunt populația și mediul înconjurător. Aș vrea și eu să înțeleg unde ajunge deșeul celor 10.000 de persoane fără contract din municipiul Sighișoara și de ce autoritățile nu tratează cu mai multă importanță acest subiect? Sunt aproximativ 18.000 de abonați, dar în fapt Sighișoara are 28.000 de cetățeni. Deși există o hotărâre de Consiliu Local și o prevedere legală pentru utilizatorii fără contract de salubrizare acestea nu sunt aplicate.Trimitem trimestrial situația cu persoanele care au contract de salubrizare iar Primăria trebuie să identifice acele persoane care nu au contract, să-i oblige să-l încheie, iar în cazul în care refuză, să aplice taxa locală de salubrizare și să încaseze la impozit acele sume. Evident că acest lucru nu se întâmplă. Primăria motivează ca vor încasa acele sume atunci când societatea noastră le va trimite o listă cu toți utilizatorii fără contract. Ori cum ar putea un operator de salubrizare să dețină date furnizate de evidenta populatiei?

Cred că, în cele din urmă, putem rezolva problema deșeurilor doar dacă toți colaborăm în mod direct pentru a rezolva problema. Locuitorii nu pot rezolva singuri problema și nici Primăria sau Operatorul. Cred că este foarte important să trasăm problemele principale și să le rezolvăm împreună.

(Acest articol este un advertorial)