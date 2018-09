Parakarateka mureşeni, pe podium la Belgrad

Share



Clubul Sportiv Sport Grup Sakura – Departamentul Para Karate a participat în perioada 22-23 septembrie, la Belgrad, la International Sport Games For Persons With Disabilities”, sportivii târgumureşeni participând la prima ediţie la care a fost acceptată şi proba parakarate.

Lotul României de parakarate condus de sensei Florin Boca (Timişoara) şi sensei Adrian Belean (Mureş) a avut în componenţă nouă sportivi: un sportiv diagnosticat cu Sindromul Down, un sportiv cu deficienţe locomotorii, trei sportivi cu deficienţe mentale şi patru sportivi cu deficienţe de vedere.

Trei medalii cucerite

În deschiderea oficială a evenimentului sportivii parakarate târgumureşeni şi asistenţii acestora au făcut o demonstraţie de maiestrie sportivă – kata sincron, duo demonstrativ, fighting şi kobudo – kata cu arme de antrenament.

La finalul competiţiei, Pop Tinu Vasile a cucerit medalia de aur şi Szanto Attila medalia de bronz la grupa de sportivi nevăzători, iar Nagy Biro Ibolya a cucerit medalia de argint.

“Competiţia a adus împreună un număr de peste 700 de sportivi din 15 ţări, care s-au luptat pentru o medalie la 13 probe sportive. Am constat o organizare foarte bună, toţi sportivii fiind coordonaţi în activitate de reprezentanţii sportului pentru care au concurat. Presiunea competiţiei am avut-o doar în “campusul sportiv”, unde am constat amploarea mişcării sportive. Ţin să aduc mulţumiri sportivilor noştri, asistenţilor – sportivi, voluntari în această mişcare, Ana Maier, Maria Bodnar şi arbitrului delegat Bogdan Ilieş”, a transmis Adrian Belean, preşedintele Club Sport Grup Sakura.

Potrivit acestuia, Clubul Sport Grup Sakura se pregăteşte pentru participarea cu lotul feminin la Openul Bavariei de la începutul lunii octombrie.

Componenţa lotului cu care Club Sport Grup Sakura a luat startul la competiţie a fost următoarea: Sensei Ilieş Bogdan (arbitru), Astalos Apollonia (CS Sentoky), Alexandru Belean, Pop Tinu, Bodnar Elena, Szanto Attila, Maier Ana, Nagy Biro Ibolya, Sensei Adrian Belean (antrenor lot nevăzători).

