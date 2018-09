FOTO: „Clepsidre înaripate”, de la vers la imagine cu ajutorul sufletului

Share



Secția Documentară din cadrul Bibliotecii Județene Mureș a fost miercuri, 26 septembrie, gazda unui nou eveniment de suflet prilejuit de lansarea antologiei autorilor cu dizabilităţi „Clepsidre înaripate“ coordonată de Liliana Moldovan.

„Motivul pentru care suntem astăzi aici e Liliana. Ea dă dovadă de foarte multă energie, de foarte multă putere de muncă, de foarte multă ambiție, în sensul cel mai pozitiv și mai pur al cuvântului. Reușește să ne strângă din când în când, lucru care îl face destul de des, oferindu-ne rodul muncii ei. Când spun acest lucru, mă gândesc la felul în care se implică să strângă oameni la un loc, oameni care simt și acționează la fel”, a spus Monica Avram, directoarea Bibliotecii Județene Mureș, moderatorul evenimentului.

„Oameni care au învățat să zboare cu sufletul”

Protagoniștii antologiei coordonate de Liliana Moldovan sunt Noni, Mihai Babei, Estera Bălan, Valentin Bălan, Ramona-Maria Bochie, Nina Caba, Valeriu Borșan, Nicoleta Ioana Chiș, Dana Camelia Dascălu, Maria Elena Deac, Georgian Sorin Ionescu, Lidia Leahu, Lucian Ioan Mărginean , Mihaela Mihăescu, Liliana Moldovan, Liana Emanuela Oneț, Rodica Mihaela Pasere, Andreea Rozsnay , Mihai Rujoiu, Niculina Adriana Sîrbu, Ana-Mihaela Stancu , Magdalena Dorina Suciu, Mariana Ţîbulac-Ciobanu și Georgeta-Andreea Văduva.

„Povestea acestui volum începe cu câțiva ani înainte, în momentul în care am decis să fac niște interviuri cu persoane cu dizabilități. Am cunoscut o grămadă de persoane deosebite, speciale, care au transformat dizabilitatea în succes și au reușit să facă lucruri remarcabile. Interviurile cu aceste persoane le-am publicat în două volume , „Eroii imposibilului” și „Convorbiri sub aula speranței”. „Clepsidre înaripate” vine ca un fel de continuare a proiectului respectiv fiindcă am dorit să pun în valoare ideea că persoanele cu dizabilități au talente remarcabile , iar societatea trebuie să-i privească ca pe niște oameni demni, care pot să realizeze multe lucruri. Alegerea autorilor din această carte nu a fost făcută după criterii literare foarte stricte. Cei prezenți în această carte sunt de vârste diferite, au experiențe literare variate. De asemenea, unii autori prezenți în volum sunt scriitori consacrați iar alții au debutat cu prilejul acestei antologii. Autorii, care au decis să participe la realizarea acestui volum colectiv, se află pe trepte diferite în cadrul piramidei valorilor literare. Mult mai important este că ei sunt oameni care au învățat să zboare cu sufletul, oameni care călătoresc cu ajutorul imaginației. Nu pot să se miște, dar le merge mintea. Nu pot să alerge, dar zburdă pe autostrăzile imaginației. Au nevoie de sprijin, dar îi ajută la rândul lor pe cei din jur. Sunt modele de viață exemplare și au câștigat în lupta cu dizabilitatea. Victoriile lor par uneori mărunte, dar stau la temelia unor proiecte remarcabile. Își poartă aripile cu timiditate, în interior, surâd stingher sau larg, dar emană o poftă de viață de invidiat. Nu se plâng și nu privesc lumea de la înălțime, dar zboară spre culmi pe care oamenii obișnuiți nu au îndrăznit măcar să le privească. De milă n-au nevoie, nici de cuvinte mari. Tânjesc după respect și înțelegere. La fel ca și ceilalți semeni, sau poate mai mult ca ei, persoanele cu dizabilități au nevoie de o tolbă plină cu iubire. Vă invit să vedeți lumea prin ochii lor, citindu-le poemele din această antologie, chiar și textele de proză care sunt la fel de valoroase”, a precizat Liliana Moldovan.

Demersul Lilianei Moldovan de a scoate la lumină talentul literar al persoanelor cu dizabilități a fost salutat și de Mircea Dorin Istrate, preşedintele Filialei Mureş a Ligii Scriitorilor Români.

„Nobil și de toată lauda va rămâne pentru noi, gândul și fapta poetei Liliana Moldovan, de a edita o antologie intitulată sugestiv „Clepsidre înaripate”. În acest volum, Liliana Moldovan a cuprins 24 de poeți și scriitori, persoane cu diverse dizabilități, răspândiți în țară, toți cu dorința de a ne arăta de ce sunt în stare atunci când își pun în lungimea unui vers, sufletul în palma noastră, a cititorilor care caută frumosul într-o poezie. Citindu-le creațiile literare, observăm că sunt mult mai sensibili decât noi, au sentimente mai curate, mai înalte. Ei revarsă din prea plinul sufletului lor atâta căldură, bunăvoință, smerenie, bucurie și dorința de autodepășire de a învinge niște prejudecăți de care noi încă nu ne-am debarasat”, a precizat Mircea Dorin Istrate.

”Trebuie să vezi ceea ce alții nu văd”

Tranziția spre a doua parte a evenimentului a fost făcută de artistul plastic Vasile Mureșan, cel care a „descifrat” esența din spatele fotografiilor lui Lucian Mărginean, protagonistul expoziţiei „Printre lumini şi umbre” .

„Am rămas totalmente surprins plăcut de profunzimea, de complexitatea și de exprimarea care vine din suflet. Nu e o chestie așa de suprafață, totul este trăit, totul este trecut prin suflet și prin minte. Nu sunt gratuități, sunt lucruri profunde, lucru care mă încântă de fiecare dată la acești oameni. Lucian a luat-o pe un drum foarte bun, să continuie tot așa, să ne mai uimească, pentru că pe mine m-a uimit. Sincer nu mă așteptam, am zis că vin să vorbesc despre niște fotografii și cam atât. Dar nu, fotografia de artă este cu totul altceva, nu e o fotografie oarecare făcută de-a lela pe nu știu unde. E creație, trebuie să vezi ceea ce alții nu văd, trebuie să reușești să faci ceea ce alții nu fac, să reușești să transmiți. Mie mi-a transmis, fapt pentru care îi mulțumesc”, a declarat Vasile Mureșan, artist plastic.

„Să ai un pic de viziune, atâta tot”

Lansarea a avut parte de o frumoasă completare, o trecere mai mult decât naturală, de la vers la imagine, cu ajutorul fotografiilor semnate Lucian Mărginean.

„Am aprofundat acest stil al naturii statice, în special după ce mi-am rupt cel de-al doilea picior. Stând în scaunul cu rotile nu aveam ce face în casă, iar în acel moment m-am gândit cam ce aș putea să fac cel mai bine. Iubeam fotografia, și atunci m-am aplecat asupra acestor naturi statice. M-au ajutat foarte mult fiindcă în momentul în care m-am hotărât să mă apuc de ele, am început să citesc mult, să studiez . Așa am ajuns la pictorii olandezi, am căutat, dar din păcate încă nu am găsit formula , să redau acea lumină dirijată din picturile artiștilor olandezi. Îmi doresc foarte mult să reușesc acest lucru. Poate o voi atinge, poate nu, nu are importanță, drumul e unul extrem de frumos oricum. Multe din portretele prezentate, cele făcute din obiecte, le-am făcut în pat. Sunt lucrări făcute stând în pat, între picioarele mele, cu două trei obiecte, simple, fără mari pregătiri. Se poate face fotografie și stând în pat, doar să ai un pic de viziune, atâta tot.”, a precizat Lucian Mărginean.

Timp de o lună de zile expoziția va putea fi văzută la American Corner, în clădirea fostului Hotel Parc. Doritorii pot achiziționa lucrările semnate Lucian Mărginean, prețul unui tablou fiind de 100 de lei, la fel și cărțile poștale și semnele de carte cu reproduceri după fotografiile care fac obiectul expoziției „Printre lumini și umbre”.