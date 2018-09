Primarii liberali vor întâlnire cu prefectul

Share



La conferința de presă susținută joi, 27 septembrie, de către liderul PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, s-au discutat probleme de nivel național, dar și local.

În primul rând a fost atins subiectul numirii în funcție a noului prefect, Mircea Dușa. „Chiar în ziua în care a fost numit domnul prefect, am avut întâlnirea cu primarii Partidului Național Liberal, unde am discutat problemele administrațiilor locale, problemele cu care se confruntă primarii în ceea ce privește funcționarea serviciului lor în slujba cetățenilor. De altfel am fost mandatat de către toți primarii Partidului Național Liberal să am o întâlnire cu domnul prefect Dușa în care să prezint punctual problemele generale și pe fiecare localitate pe care le întâmpină primarii cu privire la funcționarea administrativă a acestor localități”, a spus Cristian Chirteș.

Presiuni UDMR în învăţământ

În ceea ce privește noua universitate creată la Târgu-Mureș, prin fuziune, și anume Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, care va avea peste 11.000 de studenți și peste 1.200 angajați, Cristian Chirteș susține că presiunea UDMR în acest sens asupra guvernului este exagerată. „UDMR susține că va dispărea învățământul în limba maghiară. Nici nu este vorba de așa ceva”, completând că Kelemen Hunor face presiuni asupra lui Dragnea și a prim-ministrului Dăncilă cu privire la abrogarea acestei hotărâri de guvern. „Primele rezultate le vedem astăzi, ministrul Educației, după o discuție cu Liviu Dragnea și-a dat demisia. Cred că este rezultatul unei presiuni lui Kelemen Hunor prin amenințarea că nu îi va mai susține proiectele de lege, în special cele pe justiție în Parlament”, a punctat acesta, subliniind că ministrul nu s-a făcut incompetent prin aceste fapte.

Peste 80% din focarele de pestă porcină în România

Pesta porcină africană a declanșat multe discuții în ultima perioadă, iar cifrele furnizate de PNL indică că 927 din cele 1.200 de focare din Europa sunt în România, adică peste 80%. Conform senatorului Chirteș, SRI a precizat că informările referitoare la vulnerabilitatea vămilor au fost făcute încă din iunie 2016, iar până la declararea oficială ce a durat aproape doi ani, nu s-au luat măsurile necesare. „Pe această cale solicit public autorităților competente din județul Mureș să ne informeze care este planul de acțiune în cazul depistării virusului în județul Mureș și care este planul de asigurare a filtrelor de control și de asigurare a măsurilor de dezinsecție”, a spus el. În această privință, începând cu această săptămână, PNL va demara o campania națională cu privire la pesta porcină africană. În prima fază se vor tipări peste 30.000 de pliante care vor fi distribuite în târguri, piețe și în mediul rural și urban mic.

Senatorul Cristian Chirteș nu a uitat să menționeze și problema Centenarului și anume faptul că autoritățil locale nu au realizat, până în prezent, niciun proiect major de aniversare cu această ocazie, cu toate că au mai rămas doar două luni până în decembrie.

Primăriile nu mai au bani de investiții

O problemă majoră în agenda PNL o reprezintă rectificarea care a avut loc acum două săptămâni, primăriile fiind nevoite să reducă cheltuielile de personal cu 20% față de 2017, în timp ce cheltuielile la bugetul de stat s-au dublat.

„La Camera Deputaților am depus ieri o moțiune simplă împotriva politicii păguboase a ministerului finanțelor și în special ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici”, a precizat Chirteș. PNL au calculat cum a afectat această rectificare de buget o familie tânără cu doi copii față de anul 2017. Salariul net față de iunie 2017 a crescut cu 79 lei, însă cheltuielile au crescut cu 750 lei lunar, ceea ce reprezintă o mare problemă.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește referendumul, primarii PNL îl vor organiza în cele mai bune condiții, iar conform spuselor liberalilor, conducerea Coaliției pentru Familie a rugat toate partidele politice să nu politizeze acest eveniment. În ceea ce privește poziția PNL, ei sunt conservatori și au în centru „doctrina familială”, a spus senatorul Cristian Chirteș, el votând inițial pentru crearea acestui referendum.