Lutieri mureşeni, la cel mai mare concurs mondial de instrumente muzicale

Şapte lutieri din România, între care cinci din judeţul Mureş şi doi din judeţul Cluj, vor reprezenta România la cel mai mare concurs mondial de instrumente muzicale care va avea loc la Cremona, Italia, în luna octombrie.

Competiţia de la Cremona este organizată din trei în trei ani, iar la această ediţie lutierii mureşeni, care provin din Reghin, Solovăstru şi Breaza concurează cu o vioară, patru violoncele şi două contrabasuri.

Cel mai titrat lutier mureşean este Francisc Gyorke, care va expune un violoncel şi un contrabas, acesta pornind printre favoriţi întrucât, în anul 2012, a ocupat locul III la secţiunea contrabas a concursului de la Cremona.

„Prin simpla participare la această competiţie poţi să vezi nivelul la care le execuţi. De exemplu a fost un concurs la Mittenwald care se desfăşoară din 4 în 4 ani. Este renumit şi acolo au fost 6 sau 7 lutieri din Reghin. Este un loc 6 al domnului Bândilă. Eu am luat locul 15 la violoncel. Asta denotă că noi, în Reghin, ceea ce facem are valoare. Şi materia primă şi sunetul sunt de calitate”, a declarat Francisc Gyorke.

Alături de Francisc Gyorke, între mureşenii care vor reprezenta România la Cremona se regăsesc Virgil Bândilă din Reghin, care concurează cu un violoncel, Mihai Hărşan din comuna Breaza, care va prezenta un contrabas, Ciprian Cherecheş din Solovăstru, cu un violoncel şi Claudiu Mare, cu un violoncel şi o vioară.

„Anul acesta particip cu un violoncel şi o vioară. Din 2001 am participat cam la toate ediţiile. Concursul acesta te ţine la curent cu ce se întâmplă pe plan mondial şi te obligă să te perfecţionezi şi să acumulezi cunoştinţe. Deja e o mare realizare pentru România că participă tot mai mulţi lutieri şi cu rezultate tot mai bune”, a susţinut, la rândul său, lutierul Claudiu Mare, din Reghin.

Instrumentele selectate pentru finală vor fi expuse la Cremona până la jumătatea lunii octombrie apoi, toate produsele înscrise în concurs vor apărea în catalogul evenimentului.

(www.agerpres.ro)