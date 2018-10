Avem proiect câștigător la concursul de reamenajare a zonei centrale Târgu-Mureș!

Share



Concursul My City a fost demarat în luna iunie a acestui an și în total au participat 8 proiecte. Timpul a fost scurt, iar documentația a fost foarte mare și zona de studiat generoasă, și cu toate acestea, proiectele au ieșit complexe și diferite. „Le mulțumesc tinerilor acestui oraș care în marea majoritate sunt elevi la Liceul de Artă din Târgu-Mureș la secția de arhitectură. Am considerat că în acest moment important în istoria de dezvoltare urbanistică a orașului, e necesar să îi avem alături de noi pentru a putea participa de la o vârstă fragedă la viitorul orașului” a spus în deschidere Miheţ Florina Daniela, arhitectul șef al orașului Târgu-Mureș.

O temă vastă cu multe cerințe

Privind tema proiectului, concurenții au avut anumite cerințe de bază importante care trebuiau respectate, cu privire la propunerile care trebuiau făcute, și anume: punerea în valoare a monumentelor și ansamblurilor arhitecturale urbanistice a propriei indentități pentru fiecare spațiu public studiat (Piața Victoriei, Piața Trandafirilor, Piața Petofy, Piața Bernady și Bulevardul Cetății), integrarea monumentelor de corp public cu valoare estetică-istorică, integrarea acceselor auto și pietonale în spațiul subteran aflat în stadiul de elaborare a studiului de fezabilitate conform hotărârii Consiliului Local în Piața Trandafirilor, tratarea unitară a spațiului public, a mobilierului urban, a teraselor de alimentație publică, a semnalisticelor din obiectivele turistice, luminatului ambiental, a cromaticii fațadelor și a traseelor unde pot fi bifate circulațiile, creerea/punerea în evidență a elementelor simbol pentru zona construit-protejată sau pentru oraș (exemplu: design pentru stația de autobuz, design de mobilier urban, terase comerciale etc), reorganizarea circulației și a parcărilor din zona centrală în vederea acomodării, eliminării totale sau parțiale a circulației motorizate din Piața Trandafirilor și din zonele adiacente, integrarea transportului de aprovizionare în zonă, remodelare spațială și minerală a spațiilor publice, inclusiv crearea de spații de circulare alternative, chiar și pentru persoanele cu dizabilități, dar și motorizate ale transportului public, integrarea spațiului de transport public în spațiul de circulație al pietonilor, analizarea amplasamentului stațiilor de transport și identificarea de noi locații în cazul în care se constată că este nevoie de acest lucru, reducerea poluării și adapatarea spațiului public la schimbările climatice, fiind unul din aspectele importante de care s-a ținut cont.

S-a oferit libertate maximă în găsirea de soluții pentru atingerea acestor obiective și pentru ca participanții să asigure folosirea spațiului comun în cel mai bun mod.

Un juriu impresionant de 15 persoane

„Acest concurs a fost demarat în urma unei hotărâri de Consiliu Local luate în unaninimitate, care a avut ca idee de bază necesitatea modernizării centrului și a zonei centrale a acestui oraș. Mulțumesc membrilor juriului, format din specialiști cunoscuți și recunoscuți, atât în țară, cât și internațional, care au parcurs aceste proiecte și le-au jurizat din punct de vedere profesional cu foarte mare empatie, iar câștigătorului acestui proiect îi urez succes și o colaborare cât mai bună mai departe și cu noi, consilierii, în demararea proiectului” a transmis Furo Judita în numele consilierilor locali aflați în juriu.

Juriul concursului a fost compus din arhitect Ileana Tureanu, preşedintele Uniunii Arhitecţilor din România, conf. univ. dr. arh. Liviu Ianăşi, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, arhitect Attila Kim, Comisarul României pentru Bienala de Arhitectură de la Veneția, arhitect Gheorghe Pătraşcu, consilier al Ministrului Culturii și Identității Naționale, arhitect Radu Mihăilescu, membru al Ordinului Arhitecţilor din România, conf. dr. arh. Cerasella CRĂCIUN, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, lector dr. arh. Vera Marin, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, preşedinte ATU, arhitect Angela Kovacs, preşedinte OAR Filiala Mureș, Ioana Ciocan, Vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România, arhitect Miheţ Florina Daniela, arhitect şef al Municipiului Târgu-Mureș, C.arh. Furo Judita, preşedintele Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local al Municipiului Târgu-Mureş, Dr. Magyary Előd, consilier local al Municipiului Târgu-Mureş, Ec. Mozes Levente Sándor, consilier local al Municipiului Târgu-Mureş, Moldovan Călin, consilier local al Municipiului Târgu-Mureş și student arhitectTatár Lehel, consilier local al Municipiului Târgu-Mureş.

„Datorită faptului că aceste tipuri de concurs nu sunt încă destul de frecvente, și numărul participărilor sunt, eu aș spune, insuficiente. O astfel de invitație ar trebui să fie onorată de mult mai mulți colegi din breaslă, dar aici intervine desigur și complexitatea proiectului și dificultatea cunoașterii unui sit, cum este tema acestui concurs. Aș puncta anumite aspecte pe care juriul le-a urmărit. În primul rând am urmărit sensibilitatea cu care fiecare concurent a abordat patrimoniul construit, orașul urbanistic, cât de bine a înțeles dezvoltarea orașului și cât de bine a putut să se integreze într-o evoluție organică a centrului orașului, astfel încât proiectul propus față de administrația locală să fie unul care să se încadreze într-o linie dreaptă și să nu cauzeze o ruptură în devoltarea centrului istoric” a punctat Attila Kim.

Nu s-a acordat locul I

În urma deliberării juriului, au fost alocate două mențiuni (1.000 euro fiecare), locul III (5.000 euro) și locul II (10.000 euro), juriul asumându-și opțiunea pe care au avut-o de la bun început de a nu oferi premiul I în valoare de 15.000 euro. Jurizarea s-a făcut fără ca proiectele jurizate să conțină urme care să permită recunoașterea participanților, plicurile cu nume alocate numerelor câștigătoare fiind deschise chiar la eveniment.

Astfel, câștigătorii premiului II, vor fi și cei care vor merge mai departe și cu ajutorul membrilor juriului și a altor specialiști, vor restructura zona centrală a orașului. Ei sunt Noemi Melitta Hegedus, Emese Kassay, Endre Klosz, Lorant Kovacs, Zsuzsa Kincso Patka, Biborka Petelei-Ambrus, Zsuzsa Popa, Reimond Gyorgy Simpf, Izabella Maria Szakacs și Marius Robert Tăslăvan. Din păcate nici unul dintre câștigători nu s-au aflat prezenți la evenimentul de decernare al premiilor.

„S-a apreciat înțelegerea contextului arhitectural și urbanistic al centrului orașului, răspunzând punctelor esențiale ale temei de concurs și demonstrând o sensibilitate față de structura spațială punctată de elemente de interes public, cum ar fi monumentul istoric-simbolic ceasul cu flori, raportul corect între suprafața mineralizată și vegetație, a fost pus în vedere ansamblul alcătuit din Palatul Prefecturii și Palatul Culturii prin deschiderea pieții și degajarea perspectivelor către cele două fațade, intervenția asupra circulației este moderată, propunând o soluție care să reducă traficul rutier și să încurajeze transportul alternativ și public, bicicletă, pietonal, prelungirea Pieței Teatrului prin intersectarea celor două axe urbane create de Piața Teatrului și Piața Trandafirilor, rezultând un spațiu amplu, deschis, care poate avea multiple utilizări și care contrabalansează zonele vegetale și de socializare bine-proporționate propuse, s-a apreciat tratarea atentă a zonei de peisagistică și faptul că proiectul se raportează la fondul valoros, creând puncte de interes și perspective generoase înspre fațadele semnificative” a punctat Angela Kovacs, preşedinte OAR Filiala Mureș. Problema tuturor proiectelor, deși bune, a fost lipsa acelei scântei care să populseze oricare din proiecte pe locul I.

Pe 22 octombrie va fi vernisat acest eveniment în Târgu-Mureș și vor fi acordate premiile căștigate în spațiul oferit de Primărie din Cetate, acel weekend fiind și un weekend dedicat arhitecturii. De asemenea, proiectul de reamenajare a spațiului central, cel care a luat locul II, va fi demarat cu consultanța specialiștilor din juriu pentru ca proiectul la final să aibă acea scânteie care a lipsit de la bun început. Urmează elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic și semnarea contractelor, ceea ce va dura o perioadă încă necunoscută.