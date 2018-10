Cum să te gospodărești singur, la Muzeul Etnografic „Anton Badea”

Share



Asociația „Inovare în Educație ” Eureka, în parteneriat cu Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin, a organizat joi, 27 septembrie, o serie de ateliere și concursuri interactive de gătit, cusut, tăiat și aranjat lemne reunite sub titlul „Conect to Reconenct”.

Atelierele și momentele artistice, desfășurate în aer liber, au urmărit apropierea tinerilor de natură și tradiții dar și responsabilizarea tinerilor cu privire la importanța înșușirii unor abilități practice, utile în viața de zi cu zi.

„Vă amintiți de vremurile când mămicile și bunicile ne învățau să gătim și să coasem, cănd bunicii își învățau nepoții să taie lemne? Când fetele își ajutau mamele la treburile gospodărești fără teama de a-și strica manichiura 🙂 și tinerii făceau armata, nevoiți fiind să-și spele, coase și să își calce lucrurile, fiind toți capabili ulterior să se descurce pe cont propriu când plecau de acasă? De la această ideee am pornit acest eveniment. Totul pornește din familie. Anumiți părinți sunt de concepția că: las copilul să învețe, altă obligație nu are. E greșit acest lucru, trebuie să-i dai copilului niște răspunderi deoarece îl pregătești pentru viață. Nu numai școala trebuie să facă asta. Copilul trebuie obișnuit încă de acasă ca atunci când pleacă pe drumul lui să fie independent, să știe să-și facă un pic de mâncare, să știe să coase, deoarece în anumite situații, când ești dus de acasă iar mama sau tata nu-i lângă tine, ești pus în situația să te descurci singur. Atelierul acesta nu a fost doar de a reînvia niște tradiții, ci să le explicăm tinerilor anumite lucruri elementare. Am observat că ușor, ușor învață. Sunt curioși, le place , dar mai au de învățat în sensul că nu păstrează în jur așa cum ar trebui curățenia , încă sunt obișnuiți să strângă cineva după ei, Dar dacă li se spune, ei văd că nu e frumos să lași mizerie după tine și învață”, a precizat Rodica Ioana Bândilă, președintele Asociației Inovație în Educație ”Eureka”.

La eveniment au participat aproximativ 30 de elevi de la școlile din Reghin și Ideciu de Jos care au experimentat pe viu ideea de a găti, de a coase, de a tăia și aranja lemnele pentru foc, pe fondul unui program artistic oferit de tinerii soliști reghineni.