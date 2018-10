Fundația FAER, 25 de ani în slujba dezvoltării rurale

Share



Fundația Pentru Promovarea Agriculturii și Economiei Regionale FAER și-a serbat cei 25 de ani de existență cu ocazia unui momentul festiv găzduit vineri, 28 septembrie, de Restaurantul Valea Regilor din Reghin.

Au fost prezenți la momentul aniversar reprezentanți ai comunităților locale, primari, organizații profesionale, reprezentanți ai unor societăți de prestigiu din județul Mureș, parteneri FAER în realizarea proiectelor fundației precum și oaspeți din Republica Moldova.

În cuvântul de deschidere, președintele Fundației FAER, ing. Vasile Zdrenghea, a trecut în revistă activitatea celor 25 de ani ai fundației, de la colaborarea Asociației din Morăreni cu Asociația din St. Legier, moment care a dus practic la nașterea FAER, precum și implicarea lui Leo Meyer în dezvoltarea FAER.

„A fost un moment foarte important când două organizații, dintre care una fără nicio experiență, Asociația din Morăreni și una foarte bine cotată pe piață, Asociația din St. Legier, a hotărât ca în loc de acele mici cadouri care se făceau românilor după 1989, să creeze ceva care să poată aduce plus valoare, ceva care să ajute oamenii să crească. Acel ceva a fost Fundația FAER. Nivelul la care FAER a ajuns se datorează celui care reprezenta HEKS Elveția, domnul Leo Meyer, cel care ne-a dat libertatea să ne decidem drumul, dar ținând frâiele la dânsul. Pentru o organizație fără experiență, cum eram noi, care doream să facem minuni din orice, cred că a fost util să fie cineva care să spună da, faceți ce vreți, dar să aveți grijă de anumite aspecte. Obiectivul fundației a fost și este susținerea agricultorilor, a intreprinzătorilor în general din zona noastră de activitate. Ne-am propus să-l realizăm prin activități, în primul rând de informare. Acestea le considerăm cele mai importante. Partea de creditare care a urmat, ca o consecință a nevoilor cetățenilor din zonă, este și ea importantă deoarece ne-am adresat unui anumit grup țintă , unor anumite persoane care nu aveau acces atât de liber la serviciile bancare. Cu toate acestea, considerăm că formarea profesională este cheia succesului oricărui intreprinzător. Organizăm și susținem activități de mediu, iar în ultimii trei ani am îndrăznit să venim pe piață și cu servicii de consultanță în domeniul scrierii proiectelor europene. Acestea sunt principalele noastre căi prin care am sperat și sperăm în continuare să fim utili celor din jurul nostru”, a precizat ing. Vasile Zdrenghea, președintele Fundației FAER.

Educația, pârghia principală pentru combaterea sărăciei

A urmat prezentarea proiectului “Incluziune socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile” implementat în perioada 2013-2018 de Consorțiul HEKS/EPER Elveția , alături de Fundația FAER și alți parteneri zonali cu activitate în domeniul social.

„Obiectivul principal al Fundației FAER îl reprezintă dezvoltarea rurală . Dar, fără a discuta de combaterea sărăciei nu putem vorbi de o dezvoltare rurală, iar acest proiect reprezintă un obiect de practică pe care îl punem la dispoziția tuturor celor care vor să combată sărăcia în zona rurală. Educația este pârghia principală pentru combaterea sărăciei, și nu banii, cum suntem tentați să credem, Avem bani, suntem deja bogați. Nu, trebuie să fim educați ca să putem fi bogați. De la educație pornește totul”, a precizat Ioan Vlasa, directorul Fundației FAER.

Alt aspect subliniat de către reprezentanții FAER a fost cel legat de activitatea de microcreditare începută în 1995, ajungându-se în prezent la un număr de peste 5.000 de beneficiari.

„Timpul a trecut, iar astăzi putem să spunem că am avut aproximativ 5.500 de beneficiari de aceste împrumuturi, cărora le-au fost puse la dispoziție aproximativ de 35 de milioane de euro. Aceștia au fost banii care s-au rulat în Fundația FAER la început, apoi în Societatea de finanțare rurală FAER. Astăzi, suntem prezenți în șapte județe, și am rămas consecvenți clienților noștri din agricultură, ponderea lor fiind de peste 70 %”, a menționat Ioan Vlasa.

„Unul dintre atuurile nostre a fost susținerea reciprocă dintre Fundația FAER și Societatea de finanțare rurală FAER. Lucrând împreună am ajuns să punem la dispoziția celor care ne trec pragul produse, nu numai financiare, ci și un mare câștig pe partea de informare, consiliere, educație și tot ce ține de dezvoltarea fiecăruia în parte. Am dorit să avem o creștere sănătoasă, să creștem atât cât putem duce , să nu ne hazardăm la dimensiuni, la sume și zone unde nu suntem în stare să stăpânim lucrurile. Există loc pentru toată lumea, noi ne-am ales nișa asta, și acolo ne manifestăm în așa fel încât să putem face o treabă de calitate. Ne dorim să fim din ce în ce mai buni tot timpul, pentru că asta face parte din mândria și din felul nostru de a fi și de a lucra. Vrem să rămânem în continuare ceea ce suntem, nu vrem să ne schimbăm. Vrem să devenim din ce în ce mai buni. Vrem de asemenea să ne adaptăm în permanență, drumul care îl parcurgem să fie unul corect și care să servească cauzei pentru care noi suntem. Suntem deschiși spre noi parteneriate, să lucrăm împreună cu noi parteneri și să oferim servicii din ce în ce mai bune” – Ioan Vlasa, directorul Fundației FAER.

Colaborare cu Asociaţia Obştească „Pro Cooperare Regională”

„Vrem să mulțumim enorm pentru cei peste 10 ani de colaborare în care am fost susținuți, atât moral cât și cu consultanță, în special pentru fermierii noștri, care au avut ocazia să vină în România să facă cunoștință cu ferme din România și să preia inovații care sunt experimentate deja la noi. Sperăm în continuare la o colaborare fructoasă împreună” – Victor Rotaraș, reprezentat Asociaţia Obştească (AO) „Pro Cooperare Regională” din Bălți, Republica Moldova

Elogiu dus FAER din partea Semtest

„Vreau în primul rând să-i felicit pe cei de la FAER, 25 de ani înseamnă mult, dar mai mult decât atât, faptul că ei se ocupă de educație, cred că este cel mai important lucru. Faptul că se ocupă de formare profesională pentru mine e ceva care îmi merge la suflet. Le prezic celor de la FAR un viitor mare. În ultima perioadă am făcut o analiză care e un paradox pentru România. De 30 de ani facem fermieri în România, și de 30 de ani am uitat să gândim o școală pentru fermieri. Acum 30 de ani aveam 186 de licee agricole, acum 90 % dintre acestea au dispărut. E un paradox, aveam școală dar nu avea fermieri, iar acum avem ferme și nu mai avem școală. Așa că, aici va intra și sarcina celor de la FAER, să formeze profesional oameni pentru agricultură”- Valer Sician, director Semtest BVN Târgu-Mureș, președintele Organizației Naționale de Însămânțări Artificiale

Gânduri bune din partea HEKS România

„Mă bucur foarte mult că, pe lângă sprijinul inițial, această colaborare a continuat și s-a realizat un transfer de cunoaștere, un transfer de atitudine, de know how care este și în prezent. Vreau să felicit pentru perseverența și constannța de care FAER a dat dovada în toți acești 25 de ani, că nu și-a părăsit beneficiarii și a menținut obiectivele în condiții de piață diverse și diferite prin care a trecut. Le doresc mult succes în continuare, sperăm să putem merge în această călătorie mulți ani de acum înainte”- Manuel Țapu, Fudația HEKS România