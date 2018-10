Cele 50 de țări de baștină ale studenților de la UMFST, sărbătorite la Târgu-Mureș

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu Mureș a organizat în premieră în data de 1 octombrie 2018, evenimentul Ziua Națiunilor unde au participat reprezentanți ai corpului diplomatic, studenți, părinți, cadre didactice și reprezentanți ai administrației centrale și locale, cu prilejul festivității de deschidere a anului universitar 2018-2019. În prezent, la UMFST Târgu Mureș studiază aproximativ 700 de studenți internaționali din 50 de țări.

Evenimentul va fi repetat anual

Primul care a vorbit, prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, a ținut să precizeze cât de încântat este de această multiculturalitate din cadrul universității. „Sunteți, în unicitatea voastră, cei pentru care am pregătit acest eveniment deosebit. 50 de țări în același loc reprezintă cu adevărat o oportunitate deosebită pentru voi, pentru că România trebuie să devină pentru voi a doua voastră țară, a doua voastră casă. Am considerat necesar ca astăzi aici să se afle alături de noi nu doar studenții, ci și cadrele didactice, precum și reprezentanți ai corpului diplomatic, și din acest motiv, cred că această sărbătoare pe care o inaugurăm astăzi va fi una cu care vor recidiva. Vă pot promite, că la începutul fiecărui an, aceste drapele se vor ridica pentru fiecare dintre voi în semn de prețuire și de respect”, a spus rectorul.

Prof. dr. Angela Borda, prorector relații internaționale, a fost următoarea care a urcat pe scenă, special pentru a le ura un bun-venit noilor studenți internaționali, dar și pentru a puncta avantajele de care aceștia beneficiază. „Cred că este o idee minunată, nu doar pentru că astfel îi întâmpinăm pe studenții și profesorii noștri internaționali, dar este o dovadă a faptului că universitatea noastră este orientată internațional. Să nu uităm și studenții internaționali care vin cu Erasmus, ei sunt aproape 100 care vin anual să studieze un semestru sau chiar un an întreg. Avem și multe colaborări internaționale, un buget generos pentru voi, buget care poate fi folosit pentru programe de mobilitate, practică în timpul verii și vă invităm să beneficiați de aceste avantaje imense”, a subliniat ea. Din toți studenții internaționali care au aplicat la universitate, doar o treime au fost acceptați după spusele Angelei Borda.

UMFST – un exemplu de multiculturalism

„Sunt convins că fiecare dintre studenţii şi profesorii în cauză, veniţi din toată lumea, vor trăi un sentiment înălţător în momentul în care drapelul ţării lor de origine va flutura pe catargul ridicat în incinta universităţii. Tinerii de peste hotare care au absolvit aici înaintea dumneavoastră sau în alte instituţii de învăţământ superior româneşti au stabilit o puternică legătură sufletească cu ţara noastră şi am covingerea că veţi trăi aceeaşi experienţă. Sunt încredinţat că binecunoscuta ospitalitate românească va contribui semnificativ la întărirea legăturii sufleteşti cu ţara noastră, iar drapelul statului din care proveniţi, pe care îl veţi vedea zilnic fluturând în vânt, va crea o punte de legătură solidă între ţările noastre. Prin această manifestare, Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu-Mureş a dovedit că este un exemplu elocvent de multiculturalism, care implică coexistenţa mai multor culturi diferite în această instituţie”, a transmis Mircea Dușa, prefectul județului Mureș.

Conf. dr. Giordano Altarozzi, decanul Facultății de Științe și Litere, a intrat următorul la pupitru, dând citire mesajului din partea Ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, mesaj care s-a adresat în mod deosebit bobocilor. „Sunteți generația Centenarului Marii Uniri, sunteți generația care, în primul an, veți fi martorii celei mai importante provocări de maturitate politico-diplomatice a României ca membru cu drepturi depline a comunității europene prin exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene”, a precizat mesajul ministrului.

Toate steagurile au fost arborate și proiectate 3D

Ultima care a avut ocazia să adreseze câteva cuvinte, a fost invitata specială, Lise Nicoline Kleven Grevstad, ambasadorul Regatului Norvegiei în România. „Sunt foarte impresionată să văd toate aceste steaguri aici. Este o mare plăcere să mă aflu aici și o onoare să particip la deschiderea noului an academic în Târgu-Mureș. Educarea tinerilor este cea mai bună investiție pe care o putem face pentru viitorul nostru. Este un beneficiu pentru fiecare dintre noi, dar și pentru întreaga societate. O educație bună este cărămida de bază pentru sustenabilitate și prosperitate, fiind baza competitivității oricărei țări și reprezentând lupta împotriva sărăciei și diminuarea inegalității sociale. De aceea mă bucur să mă aflu astăzi aici, în frumosul oraș Târgu-Mureș și să mă văd cu atât de mulți studenți. Sunt sigură că de-abia așteptați să începeți o nouă etapă din viața voastră. Din proprie experiență, vă spun că va fi o muncă intensă, multe ore de studiat și citit, dar va aduce și multe recompense și distracție”, a spus ea adresându-se în mod special bobocilor proaspăt ajunși în băncile facultății.

Pe lângă cel al României și Uniunii Europene, spre finalul evenimentului au fost arborate steagurile statelor din unde provin studenții și profesorii UMFST Târgu-Mureș, și anume: Afghanistan, Albania, Austria, Belgia, Bulgaria, Canada, China, Republica Coreea, Danemarca, Dominica, Elveția, Federația Rusă, Finlanda, Franța, Germania, Republica Elenă, Grenada, India, Regatul Hașemit al Iordaniei, Iran, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Macedonia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Maroc, Nepal, Nigeria, Norvegia, Olanda, Pakistan, Palestina, Polonia, Portugalia, Republica Moldova, Rwanda, Statele Unite ale Americii, Serbia, Siria, Slovacia, Somalia, Sri Lanka, Suedia, Turcia, Turkmenistan, Ucraina, Ungaria, Vanuatu și Yemen. Seara au avut loc proiecții 3D ale steagurilor pe clădirea centrală.

Vrând să aflăm de ce tinerii străini aleg această universitate, am întrebat doi tineri aflați la eveniment ce anume i-a atras la instituție.

„Am venit aici pentru că fratele meu mai mare a studiat la Universitatea Petru Maior și mi-a recomandat această universitate și chiar cred că a avut dreptate. Sunt în anul IV și până acum chiar îmi place”, a spus un tânăr din Suedia.

Antonio din Italia s-a orientat singur în găsirea facultății. „Îmi place locul, universitatea este foarte frumoasă, sunt foarte multe persoane prietenoase și de treabă, fiind disponibili tot timpul. La alegerea universității m-am documentat pe internet, și după ce am analizat mai multe universități, am ajuns la concluzia că aceasta e cea mai bună”, a spus el.

Text și foto: Elena POLEARUȘ