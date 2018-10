Ofertă educațională variată la Târgul de Arte și Meserii de toamnă

Share



Ediția din luna octombrie a Târgului de Arte și Meserii, realizată deja de 3 ani de Universitatea Cultural-Științifică, în calitate de organizator principal, alături de partenerii Primăria Municipiului Târgu-Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, este axată în mod special pe servicii, o temă de actualitate în condițiile în care angajatorii se plâng de lipsa unui personal bine-pregătit în acest sens.

În cadrul târgului, elevii, părinții și profesorii au aflat că se pot urma cursuri de automodelism, aeromodelism, navomodelism, bibliotecar, contabilitate, automate programabile, designer vestimentar, etnografie și artă populară, formator, inițiere-internet pentru persoane vârstnice, limba engleză, limba germană, lucrător social, operator PC, operator CNC, tehnică fotografică, tehnician în automatizări, gastronomie și brutărie.

Liceul nu este singura opțiune a elevilor

„Târgu-Mureșul are una din primele și cele mai clare strategii de reprofesionalizare a forței de muncă, fiind printre primele orașe care au stabilit răspicat că este nevoie de învățământ tehnic și profesional pentru sutele de absolvenți care au nevoie de o meserie. Cum măsurăm eficiența acestui proiect? Prin sutele de povești de succes ale absolvenților din anii trecuți care au deja firme, au salarii bine-plătite, sunt angajați care peste tot în lume sunt respectați și apreciați. Suntem la a VII-a ediție, iar acum când tragem linie, rezultatele se văd”, a spus în deschidere prezentatorul Chiorean Ioan.

Proiectul aparține în mod special primăriei, care lucrează la el deja de ani buni, proiect care și-a dovedit succesul. Din partea acesteia, Grigore Makkai a urcat pentru a spune câteva cuvinte elevilor prezenți. „Fac parte dintr-o generație care a trăit alte concepte educaționale. Pe vremea mea, când eram la vârsta voastră, altfel ne imaginam viitorul. După școala generală, aveai de ales: școala profesională, liceul de specialitate sau liceul teoretic. Și, orice alegeai, puteai să devii un om reușit în viață, chiar dacă erai un meseriaș, lipeai faianță, puteai deveni un om consacrat și apreciat de societate. De atunci s-a modificat nu numai conceptul educațional, ci și paleta meseriilor și posibilităților s-au lărgit extraordinar. Astăzi sunt căutați din nou meseriașii, iar dacă vrei să rămâi astăzi pe vechea mentalitate, poți ajunge ca oamenii cu trei facultăți și două doctorate care îngroașă mulțimea șomerilor”, a spus viceprimarul.

Din partea Inspectoratului Școlar, în deschiderea evenimentului a vorbit și Ilyes Ildiko, care a dorit de asemenea să sublinieze importanța învățământului tehnic și să îi felicite pe cei care au ales acest drum în ciuda prejudecăților. „Eu aș mulțumi elevilor care au avut curajul să opteze pentru un învățământ tehnic și profesional, mulțumesc părinților care au avut curajul să îi îndrume pe acești copii minunați spre această meserie și nu în ultimul rând cadrelor didactice care depun eforturi deosebite pentru educarea și învățarea unei meserii”, a spus Ilyes Ildiko.

Este nevoie de meseriași în țară

Au fost prezentate niște cifre alarmante în cadrul evenimentului. „Aș dori să pornesc de la o cifră pe care am auzit-o de la ministrul muncii. 4 milioane de români lucrează în afara granițelor și 5 milioane lucrează în interiorul granițelor României. Sunt două cifre total dezechilibrate, și atunci când vorbim despre meserii, vorbim despre viitorul vostru din perspectiva de a crea condițiile în țară ca să puteți lucra în condițiile pe care credeți că le veți avea în afara granițelor. Să știți că condițiile de lucru din Italia și Spania există și în România. Este nevoie de o forță de muncă foarte bine pregătită care poate fi plătită la nivel european, evident în condițiile cerințelor europene. Astăzi nu voi sunteți problema, nu voi copiii trebuie să fiți convinși că este nevoie de voi. Trebuie să convingem decizionalul, adică guvernul și oficialitățile pe plan local. Nu veți putea învăța meserie în condițiile actuale dacă în școală sunt condițiile generale” a spus Csegzi Sándor, directorul Universității Cultural Științifice, un partener de nădejde al acestui eveniment, organizator care își dă silința încontinuu pentru a îmbunătăți calitatea acestui oraș din toate punctele de vedere.

„Ca la fiecare Târg de Arte și Meserii, mă strădui să învăț ceva. De data asta am învățat ceva tragic, și anume am observat că majoritatea copiilor care urmează scoli și cursuri pentru arte și meserii, i-am văzut cu telefoanele în mână, căutând într-un mod cât se poate de curios tot felul de articole. Nicidecum nu-i interesa ce se discută sau ceea ce le-am pregătit noi. Am înțeles prin asta că sunt atât de depărtați de ideea, de gândul la ce-i așteaptă mâine. Atunci vom încerca să vedem de ce copiii sunt atât de absenți pentru tot ceea ce înseamnă curiozitate pentru viitorul lor, de ce profesorii nu reușesc să-i capaciteze în sensul unei păreri despre o meserie sau alta, de ce mediul din care provin, cel familial, nu este capabil sp le insufle. Deci iată, acestea sunt lucururile la care trebuie să răspundem pentru organizarea târgurilor viitoare” a declarat primarul Dorin Florea, aflat la deschiderea evenimentului.

Puteți vizita Târgul de Arte și Meserii care este în desfășurare și astăzi, în Cetatea Medievală.

Învață să gătești cu Colegiul Economic Transilvania

Colegiul Economic Transilvania a demonstrat în cadrul acestui eveniment oferta variată de profiluri la liceu, în urma cărora, elevii vor ieși tehnicieni în activități economice, administrație, activități de comerț, turism, gastronomie, dar și la școala lor profesională unde exită secția de bucătar și cea de ospătar (chelner)/vânzător în unități alimentare.

„E o meserie foarte frumoasă, e căutată, are multe avantaje, îți poți găsi de lucru foarte repede și nu cred că se va termina vreodată cererea, tot timpul va fi nevoie de meseria asta. E foarte interesantă pentru că trebuie să faci diferite activități, cum ar fi decorațiuni pe mâncare. Eu am ales singură să vin la această specializare. Primim rețete de la profesori pe care le gătim și tot ei ne trimit la practică. Avem și ore obișnuite, cum ar fi cele de română, dar mai mult e modulul. Vreau să merg mai departe cu meseria, să devin mai mare în acest domeniu”, ne-a spus eleva în clasa a XI-a, Cepleaga Carmen, elevă la Școala Profesională de Bucătar.

Colegiul Tehnologic Electromureș, o opțiune de top

Colegiul Tehnologic Electromureș are încheiate parteneriate cu operatorii economici, pentru efectuarea stagiilor de instruire practică a elevilor. În oferta lor educațională apar studii de liceu (atât în limba română, cât și maghiară) la finele căruia elevii pot primi diploma de tehnician în automatizări, tehnician în instalații electrice și tehnician în hotelărie. La învățământul profesional de 3 ani, oferta este la fel de variată, studiindu-se electromecanică mașini, utilaje, electromecanică utilaje și instalații industriale sau chiar cursuri de electrician exploatare joasă tensiune.

„Am ales acest liceu pentru că mi-au plăcut foarte mult profilurile, mai ales cel de turism, unde știu că am un loc de muncă asigurat și pot face foarte multe cu el. Am ales eu sigură acest profil de la bun început. Pe viitor mă gândesc că aș putea fi o recepționeră la o unitate de cazare sau un agent de turism, deci cu siguranță îmi doresc să rămân în acest domeniu”, ne-a spus Urzică Simina, elevă în clasa a XI-a.

Colegiul Tehnologic Traian Vuia, la mare căutare

În cadrul Colegiului Tehnologic Traian Vuia, care oferă acces la un învățăpmânt deschis, creativ și european, oferta este țintită. La finalul studiilor, elevii pot obține diplomă de tehnician electrician electronist auto, tehnician transporturi, mecanic auto, dar și dintr-o zonă total diferită de coafor-stilist sau cosmetician.

„Studiez estetica și igiena corpului, coafura, frizeria și make-up. Am ales acest domeniu din pură pasiune, am văzut ceva frumos și mi-am zis să încerc și eu. Nu este nici greu, nici ușor, dar cu mult exercițiu se poate progresa într-un anumit domeniu și se poate învăța foarte ușor. Bineînțeles, mulțumim cadrelor didactice care încă ne sprijină, chiar dacă e ultimul an și din păcate azi-mâine ne luăm rămas bun de la ei și le mulțumim pentru eforturile depuse. Eu zic să încerce toată lumea ce îi place și să nu renunțe. Mai departe mă gândesc să îmi deschid propriul salon sau să lucrez într-un salon pe coafură, frizerie sau pe make-up artist”, a spus Covacs Elvis, elev în clasa a XII-a.

Colegiul Tehnologic Avram Iancu educă viitori designeri vestimentari

Cu o tradiție de peste 125 de ani în pregătirea elevilor pentru piața muncii, Colegiul Tehnologic Avram Iancu oferă o multitudine de opțiuni, la finele cărora elevii pot avea diplomă de comerciant-vânzător, confecționer produse textile, asistent manager, tehnician în activități de comerț, tehnician mecanic în întreținere și reparații sau tehnician în industria textilă.

„Copii încep să vină cu greu la școlile de meserii, pentru că toată lumea preferă un liceu, cu toate că nu au ce face cu liceul. De la o școală de meserii își pot câștiga existența mult mai bine și au ocazia după ce termină profesionala, să facă liceul la seral. Lucrează și vin și continuă studiile, pe care le pot continua până la facultate”, a spus Mureșean Carolina, profesor pe catedra de textile. Întrebată cine ar trebui să ghideze drumul spre o școală de meserii, profesoara a spus că „Și copiii trebuie să aibă atracție către o anumită meserie, dar contează foarte mult și atitudinea părinților pentru că părinții deocamdată încă consideră că este jignitor să facă copilul lor o școală profesională, când școala profesională este foarte bună pentru că după ce o termină, copilul se poate angaja și își poate câștiga existența. Viitorul este școala profesională”, a adăugat ea.

„Am ales această secție pentru că după 18 ani vreau să deschid o firmă sau mai multe și dacă mă duc mai încolo spre alte școli, va trebui să plătesc să primesc această diplomă, dar de aici primesc direct patru diplome la terminare. E greu, bineînțeles, și alți elevi spun că e o școală foarte rea, și nici eu nu am vrut să vin inițial, dar până la urmă m-am hotărât și mi se pare foarte bine aici”, a spus Bucșa Vilmos-Peter, elev la secția de comerț.

Text și foto: Elena POLEARUȘ