Concert de muzică franceză cu oaspeți din China și Grecia

Festivalul muzical internațional “In memoriam Constantin Silvestri”, eveniment ajuns la cea de a XXVIII-a ediție, continuă cu alte două momente muzicale de excepție. Marți, 9 octombrie, la Sala mică a Palatului Culturii întră în scenă Cvartetul “Tiberius” care va încânta publicul cu lucrări camerale în exclusivitate din creația lui W. A. Mozart, cu doi artiști invitati: oboistul Haáz Bence și flautista Sándor Ágnes Klára.

Un moment special în cadrul festivalului va avea loc joi, 11 octombrie, concertul simfonic extraordinar de muzică franceză avându-l oaspete pe unul dintre cei mai apreciați dirijori din China, Maestrul Jin Wang.

„Domnia sa mi-a propus un program pe care nu am putut să îl refuz. În prima parte vom asculta Uvertura “Carnaval roman” de Hector Berlioz și apoi ”Concertul pentru pian și orchestră nr.2 în sol mino” de C. Saint-Saëns interpretat de Giorgos Konstantinou un mare pianist din Grecia. Apoi, după pauză, Marea de C. Debussy și poemul coregrafic ”La valse” de Maurice Ravel Sunt lucrări pe care, de multă vreme publicul și le-a dorit, iar acum, spre bucuria noastră, le regăsim pe afișul ediției din acest an a Festivalului muzical internațional “In memoriam Constantin Silvestri”, a menționat Vasile Cazan, directorul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș.