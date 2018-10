FOTO: Ziua Mondială a Educaţiei, sărbătorită prin cântece şi dansuri

Share



Piaţa Teatrului din Târgu-Mureş s-a dovedit neîncăpătoare pentru sutele de elevi, dascăli şi părinţi veniţi vineri, 5 octombrie, să sărbătorească împreună Ziua Mondială a Educaţiei prin cântece, dansuri şi voie bună.

Spectacol cu cei mai talentaţi elevi

Demarat la primele ore ale dimineţii, respectiv la ora 9.00, evenimentul organizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş s-a bucurat de participarea tuturor unităţilor de învăţământ din Târgu-Mureş, reprezentate de cei mai talentaţi elevi în cadrul unui spectacol care a durat aproximativ patru ore.

„Elevii sunt de la toate unităţile şcolare din municipiul Târgu-Mureş, respectiv de la 33 de unităţi şcolare. Municipiul Târgu-Mureş însumează 33 de unităţi şcolare, cu 22.000 de copii. Noi ne bucurăm pentru toţi cei care au reuşit astăzi să vină, să petreacă, să se bucure de ziua aceasta frumoasă”, a declarat prof. Ioan Macarie, inspector şcolar general al judeţului Mureş.

O zi importantă pentru elevi, dascăli şi părinţi

Totodată, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş a mulţumit tuturor celor care s-au implicat în reuşit evenimentului şi a transmis un scurt mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, sărbătorită în fiecare an în data de 5 octombrie.

„Ziua Educaţiei Mondiale, aşa cum o sărbătorim astăzi, cred că nu are o definiţie anume, este importantă pentru copii noştri, părinţii noştri, dascălii noştri, este o zi care ar trebui să fie sărbătorită pe tot parcursul anului şcolar. Ea dă putere, credinţă, tărie şi importanţă valorii şcolii româneşti, care întotdeauna a fost acolo, undeva sus de tot. După cum se vede, pe esplanada din faţa Teatrului Naţional am gândit acest eveniment şi noi, Inspectoratul Şcolar, am dorit să sărbătorim Ziua Mondială a Educaţiei cu totul şi cu totul altfel: cu bucurie, cu veselie, cântec, dans, promovarea unităţilor şcolare din Târgu-Mureş. Toţi participanţii se bucură de frumuseţea acestui eveniment, de tot ce se întâmplă aici. Ne dorim ca întreaga comunitate târgumureşeană să ne preţuiască aşa cum suntem noi, prin bucurie şi rezultate”, a punctat prof. Ioan Macarie.

Alex TOTH