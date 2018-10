Rezultatul referendumului, analizat de parlamentarii mureşeni

Share



Cotidianul Zi de Zi a invitat parlamentarii de Mureş să comenteze rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei, desfăşurat în 6 şi 7 octombrie şi invalidat din cauza prezenţei slabe la urne a alegătorilor.

Chirteş: „Națiunea a dat dovadă de demnitate”

Președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, care susține că a fost la vot la referendum, a afirmat că reacția de boicot este o lecție a poporului la adresa clasei politice.

”PNL de câteva săptămâni a avertizat toate partidele să nu politizeze acest referendum și chiar mă bucur că până la urmă a câștigat rațiunea poporului. A fost un moment în care politicienii trebuiau să tacă, iar poporul să vorbească. Cred că acesta este un semn al democrației, iar națiunea a dat dovadă de demnitate, iar noi, politicienii nu mai trebuie să ducem cu zăhărelul oamenii de bună credință”, a declarat Cristian Chirteș, care consideră că, probabil, au fost și greșeli de organizare și gestionare ale Guvernului.

În ce privește scandalul care a izbucnit în partid în urma referendumului, acesta a fost declanșat de un grup de contestatari ai președintelui Ludovic Orban, printre ei, Cătălin Predoiu și Alina Gorghiu. Președintele PNL Mureș, senatorul Cristian Chirteș, susține că aceștia doi sunt parte a unui grup ce au contestat referendumul, și că disputele vor fi tranșate în ședința din 11 octombrie a Biroului Politic Național. Chirteș argumentează diferendul prin faptul că actualul PNL este compus din fostul PNL și fostul PDL, fiecare parte venind cu diferențe de doctrină.

Buicu: „Probabil că mesajul nu a fost bine înțeles”

Deputatul PSD Florin Buicu spune că a votat pentru schimbarea Constituției și recunoaște că partidul său nu a reușit să transmită un mesaj suficient de clar, dovadă prezența scăzută la vot.

”Am încercat să invităm românii să-și spună părerea legată de valorile, de tradițiile românești, probabil că mesajul nu a fost bine înțeles. Constituția, în urma acestui demers, care s-a soldat cu un eșec, va rămâne așa cum este acum, familia fiind alcătuită din soți, soți putând însemna ”părinte unu” și ”părinte doi”, și nu din bărbat și femeie. Am participat la vot, am votat și am îndemnat cunoștințele și prietenii apropiați să participe și ei, indiferent cum își exprimă acest vot”, a declarat Florin Buicu.

Vass: „Fiecare cetățean are dreptul să aleagă”

Președintele UDMR Mureș, deputatul Vass Levente, a fost unul dintre deputații care a fost de acord, în Parlament, cu modificarea Constitiției și care a votat ”Da” la referendum. El apreciază referendumul ca pe un exercițiu democratic care trebuie repetat ori de câte ori este necesar.

”Consider că fiecare cetățean are dreptul să aleagă, conform crezului și convingerilor sale. Pentru mine, acest referendum a fost un exercițiu de democrație și cred că nu trebuie să comentăm ci, dimpotrivă, dacă se vor ivi alte posibilități de a întreba oamenii, atunci trebuie să recurgem la această procedură. Democrația, chiar dacă costă, este singurul mod de a conviețui împreună”, a afirmat Vass Levente.

Cosma: „E vremea să ne apucăm de construit”

Deputatul USR Lavinia Cosma nu a considerat oportun să participe la vot, la referendum, și spune că altele sunt prioritățile românilor.

”Românii au demonstrat că prioritățile noastre, ca și națiune, sunt educația, spitalele, construirea de autostrăzi, și au dovedit că sunt mai înțelepți decât politicienii care îi conduc. E vremea să ne apucăm de construit, și la Târgu-Mureș, chiar și după 30 de ani. Nu comentez dacă această acțiune a fost utilă sau inutilă, pentru că este vorba de o inițiativă a unor cetățeni ai României, și este dreptul lor, potrivit Constituției, de a avea o astfel de inițiativă”, a punctat Lavinia Cosma.

Paşcan: „S-a mistificat mesajul inițial”

Deputatul PMP Marius Pașcan respectă decizia poporului care, crede el, a sancționat actuala putere prin neparticiparea la vot. ”A fost un referendum cu o miză morală, de a redefini căsătoria ca familie compusă din bărbat și femeie, s-a transferat acest mesaj, după părerea mea, în chip propagandistic, în zona sancționării guvernanților, a lui Liviu Dragnea. S-a mistificat mesajul inițial, că de fapt este apanajul PSD-ului acest referendum. Oricum, poporul român deste un popor creștin, sigur că este tolerant și îngăduitor, și nu a consimțit acum că este necesară modificarea Constituției”, a declarat Marius Paşcan.

V. OANCEA