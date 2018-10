UMFST Târgu-Mureş, paşi importanţi pentru stabilirea unui acord de colaborare cu Institutul Beck din SUA

Share



Psihologul doctor Cosmin Popa, șef de lucrări în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu-Mureș și coordonatorul Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți (DCOPIS), a efectuat, în această vară, o serie de cursuri de specialitate în domeniul psihologiei medicale și a psihoterapiei la prestigiosul Institut Beck din SUA.

Modelele moderne de bune practici dobândite acolo vor fi implementate în cadrul DCOPIS, în noul an universitar. Mai mult decât atât, au fost realizați primii pași pentru definirea unui acord de colaborare a Institutului Beck cu Universitatea noastră în sfera curriculei, a cercetării și a instruirii cadrelor didactice.

Reporter: În această vară, ați efectuat training-uri de specialitate la Institutul Beck pentru Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală din Philadelphia, SUA. Cum descrieți această experiență?

Psiholog dr. Cosmin Popa: Cursurile pe care le-am efectuat în cadrul Institutului Beck reprezintă excelența în practica și cercetarea psihologică și psihiatrică din întreaga lume. A fost o experiență interesantă și utilă din multe puncte de vedere, iar noutatea a constat în descoperirea unui stil de predare specific universităților americane. Mai exact, profesorii combinau eficient explicațiile teroretice cu prezentări video ale unor cazuri clinice, după care urmau jocuri de rol exersate în echipe de câte doi sau trei cursanți. Urmau evaluările din partea profesorului care completa sau explica ceea ce trebuia făcut din punct de vedere practic. Aici trebuie specificat că un mare accent a fost pus pe oferirea de feedback-uri pozitive cursanților, astfel că fiecare dintre noi ne-am simțit liberi în a ne exprima opinia în legătură cu un anumit caz clinic sau o anumită problematică profesională. Un alt aspect important este acela că nu am întâlnit în cadrul Institutului vreun coleg, indiferent de continentul de proveniență, care să nu își ghideze practica după modelul practicianului-cercetător – scientist-practitioner model.

Rep.: Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ați învățat?

C.P.: Având în vedere faptul că workshop-urile din cadrul Institutului au avut trei mari direcții: tratamentul tulburărilor de anxietate, terapia depresiei și prevenirea suicidului, aș putea afirma că în momentul de față aplic în practica clinică uzuală toate acele metode și protocoale clinice. Pot spune că observ îmbunătățiri semnificative ale tabloului clinic în cazul acestor pacienți. Bineînțeles, aceste remisii au fost măsurate prin intermediul testelor psihologice, pentru a înlătura orice grad de subiectivitate. Dacă mai era nevoie, mi-am confirmat încă o dată faptul că aplicarea unor modele de intervenție validate științific reprezintă un adevărat câștig pentru studenții/pacienții pe care-i consiliez/tratez. Una este să citești o carte sau să efectuezi un curs de formare în cadrul unei psihoterapii și alta este să ai acces la protocoalele de tratament ale Institutului. În definitiv, cred că lucrul cel mai important pe care l-am învățat este cum să folosesc și să utilizez eficient aceste protocoale, la care, atenție, nu au acces și drept de utilizare decât medicii psihiatri/psihologii clinicieni care au participat la training-urile organizate de Institut.

Rep.: Cum vă gândiți să puneți în practică ceea ce ați învățat la Institutul Beck?

C.P.: În primul rând, îmi propun să aplic o mare parte din cele învățate în schimbarea modului de lucru al Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți al UMFST Târgu-Mureș. Implicit, această nouă abordare din partea Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți ar contribui la creșterea nivelului de performanță al studenților în activitatea academică. La ce mă refer mai exact? Studiile indică faptul că un nivel scăzut de anxietate de performanță reprezintă un factor motivațional în procesul de învățare. Dar atunci când anxietatea de performanță este prezentă la un nivel ridicat, corelativ, performanța academică scade. Astfel, îmi propun să aplicăm o parte dintre protocoalele specifice Institutului Beck în rezolvarea anxietății de performanță care apare absolut normal în cazul multor studenți. Dacă voi reuși acest lucru, vom fi singurul departament/centru de consiliere din țară care aplică un sistem de consiliere modern, în raport cu protocoalele Institutului Beck, ceea ce ne-ar face extrem de eficienți în munca cu studenții noștri. Cu toate acestea, nu-mi propun să devenim unici, ci mai degrabă eficienți, pentru a-i sprijini cât mai mult pe studenții Universității noastre.

Rep.: Vorbiți-ne, vă rog, despre oamenii pe care i-ați cunoscut și despre conexiunile profesionale pe care le-ați stabilit. Vedeți o viitoare colaborare a UMFST Târgu-Mureș cu institute din SUA?

C.P.: Mă simt onorat pentru că am avut ocazia să-i cunosc personal pe dr. Aaron Beck și pe dr. Judith Beck, figuri de marcă ale psihoterapiei și psihiatriei mondiale, pe dr. Allen Miller, directorul de programe naționale al Institutului, pe Lisa Pote, director executiv etc. Legat de posibilitatea unei viitoare colaborări, acesta a fost un obiectiv pe care l-am stabilit dinaintea plecării în SUA, în urma discuțiilor purtate cu domnul rector, prof. dr. Leonard Azamfirei. Ideea de bază a fost „internaționalizarea” relațiilor și în domeniul psihologiei medicale din cadrul UMFST Târgu-Mureș. Psihoterapia cognitiv-comportamentală abordează în prezent și probleme psihologice asociate problemelor de natură organică, cum ar fi durerea cronică, anxietatea pre-operatorie sau efectele psihologice secundare apărute în urma anesteziilor. În toate aceste tulburări, CBT-ul are un efect terapeutic eficient, este adevărat cercetările fiind doar la început.

În urmă cu câteva zile, am discutat cu reprezentanții Institutului Beck posibilitatea unei colaborări a Institutului cu UMFST Târgu-Mureș în sfera curriculei, a cercetării și a instruirii cadrelor didactice. La recomandarea domnului rector, am participat la această discuție împreună cu colega mea, doamna ec. Nicoleta Suciu, căreia vreau să-i mulțumesc pentru suportul profesional – din perspectivă administrativă – pe care mi l-a acordat. După felul în care a decurs această primă întâlnire preliminară suntem optimiști în privința obținerii unui acord de colaborare.

Rep.: Ce obiective aveți în anul universitar 2018-2019?

C.P.: Avem în vedere elaborarea unui proiect comun care să includă metode specifice de abordare psihologică în orientarea profesională atât a studenților de la medicină, cât și a studenților care studiază în cadrul altor facultăți ale UMFST. Acesta este un punct important deoarece trebuie personalizată evaluarea psihologică și consilierea în carieră în funcție de noile necesități și trebuințe ale UMFST. Totodată, îmi propun să acord o mai mare importanță cercetării și studiilor specifice psihologiei medicale. Ne dorim să trimitem spre publicare trei articole cotate ISI, cu tematici din zona de consiliere în carieră și/sau psihologie medicală. Vom continua să implementăm încă doi ani proiectele demarate anul trecut și voi încerca să accesez și alte proiecte internaționale, mai ales că din acest an sunt membru al Association for Contextual Behavioral Science (ABCS – n.r.), calitate care îmi oferă posibilitatea accesării granturilor internaționale pentru UMFST, lansate de către această prestigioasă asociație psihologică americană. La final, aș dori să-i mulțumesc domnului rector pentru susținere și suport profesional. Îmi amintesc că în momentul în care am început să punem bazele Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți, domnul rector mi-a spus că deși este greu să construiești un lucru de la zero, dacă vei fi serios și vei munci mult, rezultatele nu vor întârzia să apară. Cred că a avut mare dreptate, iar rezultatele noastre, deși modeste pentru momentul actual, sper să nu-i fi înșelat așteptările.

(Sursa: Blogul UMFST Târgu-Mureş)