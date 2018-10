Mărul, cinstit pentru a XVII-a oară la Batoș

Share



Evenimentul de suflet al Văii Luțului îl reprezintă, fără doar și poate, „Sărbătoarea Mărului”, care își va serba cea de a XVII-a ediție la finele acestei săptămâni, în zilele de 13 și 14 octombrie, în cadrul unui eveniment organizat de Primăria Comunei Batoș, Asociația „Mărul de Aur” și Compania Liliac.

„În fiecare localitate aparținătoare comunei are loc câte un eveniment, iar unele voci au spus că nu mai avem nevoie de alte chefuri și distracții. Până la urmă, această sărbătoare a mărului nu este organizată doar cu scopul de a ne distra, e o tradiție care am păstrat-o, a ajuns în acest an la cea de a XVII-a ediție La edițiile anterioare am văzut că de pe urma acestei sărbători a mărului, producătorii locali, și aici nu mă refer doar la cei de mere, au numai de câștigat, pentru că își pot vinde o mare parte din produse , mere , struguri, vin, legume, compoturi, dulcețuri, miere de albine sau alte bunătățuri. Mai mult de atât, acești producători locali au posibilitatea să-și facă publicitate, își pot crea legături cu diverse persoane interesate, astfel ca acestea să cumpere produse și pe parcursul anului. De aceea, Sărbătoarea Mărului nu reprezintă doar un motiv de bucurie ci și unul de a ai sprijini pe producătorii locali din comuna Batoș, plus că ne putem promova comuna cu tot ce e bun și românesc ”, ne-a declarat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.

Sport, filme, în ziua de sâmbătă

Programul sărbătorii mărului va debuta sâmbătă dimineața, ora 9, cu activități sportive, fotbal, tenis de masă, cross, reunite în cadrul Cupei „Mărul de Aur”. Începând cu ora 18:00, iubitorii filmului vor avea parte de două proiecții, documentarul „România neîmblânzită”și „Billion Star Hotel”.

„Întreaga sărbătoare, la fel și celelalte evenimente care le organizăm, o dedicăm Centenarului Marii Uniri. Ziua de sâmbăta va debuta cu manifestările sportive, organizate deja de mulți ani în cadrul Sărbătorii Mărului de la Batoș. În sala de sport, tenismenii de masă vor fi prezenți în număr mare, veniți din întreaga țară, iar pe terenul de sport cu gazon sintetic vor avea loc meciuri de fotbal în cadrul Cupei „Mărul de Aur”, apoi întreceri de cross și alte surprize pregătite de către Alin Păcurar și Asociația „Sportul pentru Toți”. După masa, în curtea școlii din Batoș, vor fi proiectate două filme românești, „România neîmblânzită”și „Billion Star Hotel”, film care a fost filmat în zona noastră, de aceea suntem curioși cu toții să-l vedem. Deși se anunță o vreme frumoasă, totuși e o seară de toamnă, astfel că le recomand tuturor să se îmbrace mai bine și să vină să vadă aceste două filme”, a menționat Dinu Cotoi.

Program bogat în ziua de duminică

Sărbătoarea de suflet a Batoșului va continua duminică, zi care se anunță una plină, atât în ce privește programul artistic, dar mai ales în ce privește oferta producătorilor locali.

„Duminica, așa cum ne stă bine nouă creștinilor, sărbătoarea va începe cu slujba religioasă de la biserică. Se cuvine, ca după un an agricol atât de bun cum a fost 2018, să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce Ne-a rânduit să avem. La ora 12:00, Fanfara Municipiului Reghin va da tonul deschiderii celei de a XVII-a ediții a sărbătorii mărului. Ca de fiecare dată, la această sărbătoare sunt invitați oficialități din conducerea județului și nu numai. Subliniez faptul că sunt invitate oficialități indiferent de culoarea politică. La noi la Batoș sunt toți bineveniți, pot să urce pe scenă să le transmită oamenilor un salut, nu facem politică, nu dăm în atacuri , cum se poartă în ultima vreme. Vom premia cuplurile care în acest an au împlinit 50 de ani de căsnicie după care vom vizita standurile producătorilor locali , pe care îi vom și premia. În acest timp, pe scena amplasată în curtea școlii vor evolua formații, grupuri și ansambluri locale . După o absență destul de îndelungată, vom avea pe scenă Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu Mureș , cu soliști și cu dansatorii celor două secții, română și maghiară. Programul folcloric va continua cu formația „Transilvania” din Reghin condusă de Sorin Pantea după care, în apropierea scenei va urma un concurs distractiv intitulat „Trasul remorcii”, care va pune la încercare pe cei mai vânjoși concurenți.Spre seară, va veni rândul muzicii ușoare să fie prezentă pe scenă, printre cei care vor cânta se numără Norbi Rus, Vizi și trupa Nightlosers”, a spus primarul comunei Batoș.

Batoș, loc cu oameni faini și de treabă

Nu există om care să nu fi auzit de „Mărul de Batoș”, simbolul comunei de pe Valea Luțului care la finele acestei săptămâni își va cinsti tradiționala sărbătoare, prilej de ai cunoaște la ei acasă pe gospodarii locului în cadrul Sărbătorii Mărului.

„Fac o invitație pentru toți mureșenii și nu numa să vină în zilele de sâmbătă și duminică la Batoș, nu neapărat pentru faptul că pot să-și umple cămara cu toate cele necesare perioadei de iarnă care urmează, dar mai ales pentru a vedea ceva tradițional, pentru a servi un pahar de ceva bun, o tocană gustoasă dar mai ales pentru a se întâlni cu oameni faini și de treabă de aici din Batoș”, a subliniat Dumitru Dinu Cotoi, primarul comunei Batoș.