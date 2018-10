Mureșul, pe locul 7 în țară la numărul de companii de top!

Share



Suntem la un pas de gala de premiere „Topul firmelor din județul Mureș” care va avea loc în 25 octombrie la Complexul Apollo din Sângeorgiu de Mureș, cu prilejul căreia, Camera de Comerț și Industrie Mureș acordă distincții celor mai performante companii care au o importanță majoră în economia județului.

Anul acesta topul ajuns la a 25-a ediție jubiliară, iar la întocmirea clasamentelor au participat 17.007 societăți comerciale care au depus bilanțul contabil la Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, dintre care 2.680 s-au situat pe primele 10 locuri, grupte pe domenii de activitate și pe clasă de mărime. Dintre acestea, 1.042 se vor găsi în catalogul tipărit „Topul firmelor din județul Mureș”, locul I revenind unui număr de 746 firme.

Cu ocazia acestei ediții jubiliare se vor acorda medalii topului firmelor, iar la eveniment vor fi prezenți peste 200 de directori.

Am stat puțin de vorbă cu Vasile Pop, președintele Camerei de Comerț și Industrie a județului Mureș, pentru a afla câteva detalii privind topul care urmează să apară cât de curând și suprizele pe care acesta ni le-a rezervat.

Reporter: Cum a fost alcătuit topul firmelor?

Vasile Pop: Topul firmelor se obține în felul următor: se iau cinci indicatori sintetici din bilanțurile contabile ale anului 2017 și se punctează. 50% din notă se dă după cifra de afaceri netă, 20% după profitul din exploatare, rata profitului e 10%, eficiența utilizării resurselor umane 10% și eficiența capitalului utilizat de asemenea 10%. Astfel se stabilește punctajul la fiecare companie. Este exclusă imediat din top o firmă dacă nu are un indicator sintetic realizat sau dacă dacă obligațiile bugetare sunt mai mari decât creanțele pe care le are la buget.

Rep.: Cum stăm la Târgu-Mureș în topul național?

V.P.: Rezultatele sunt destul de mulțumitoare. Ne situăm pe nivel de țară în topul național (după orașele mari cum ar fi Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, exclus Bucureștiul și Ilfov) pe locul 7. Stăm foarte bine, fiind pe regiune doar în urma Brașovului. Din județul Mureș, în acel clasament național au intrat 342 de firme mureșene, dintre care pe locul I se află 45. Niciodată nu am stat atât de bine, suntem un județ bine situat, mult peste nivelul mediu al județelor din țară și este o onoare pentru noi.

Rep.: Care este trendul economic care rezultă din statistici?

V.P.: Suntem momentan ca județ pe plus. Totuși, noi ca balanță de plăți externă, avem und eficit de peste 100 milioane de euro în județ, importurile fiind mai mari decât exporturile, iar asta a apărut în ultimii ani, înainte noi fiind pe plus. Am crescut, realizările sunt mari, noi fiind pe locul 7, deci eu spun că ne menținem cu un trend ascendent în comparație cu județele din țara noastră. Suntem la același nivel cu Iașiul, avem în topul național același număr de firme.

Rep.: În aceste condiții, cum stăm față de anul anterior?

V.P.: Anul trecut am fost pe locul 11, deci suntem într-o pantă ascendentă. Aici ne situăm și ca cifră de afaceri, și chiar și la nivel de PIB ne situăm cu un procent foarte satisfăcător, deci 2017 a fost un an chiar bun pentru economia județului Mureș.

Rep.: Ce tipuri de businessuri, de domenii, sunt în creștere și care sunt în scădere?

V.P.: Se merge mai mult pe comerț și servicii, din păcate. Ar fi foarte bine dacă s-ar merge mult și spre industrie. La producție apare stabilitatea forței de muncă, însă la comerț astăzi e sus și mâine e jos. Ce-i drept, și media în Europa este pe o pantă ascendentă pe servicii și comerț. Ar mai trebui menționat că din 10 exportatori cei mai mari ai noștri, toate firmele sunt cu capital străin. De fapt și din primele 100 pe țară, doar trei sunt cu capital românesc. Ce s-ar face cei 27.000 de salariați din firmele mureșene din topul național dacă nu ar exista aceste firme cu capital străin? Ar trebui să luăm exemplu de la țara noastră vecină, Ungaria, unde ministrul comerțului economic este propus de către Camerele de Comerț. În România se află aproximativ 650.000 firme, dintre care, cu capital de stat sunt circa 1.000, firme în care statul este de asemenea acționar. Iar cu acest număr mic, în guvernare sau ca agent economic ar trebui să intre un om din mediul de afaceri care știe viața economică, nu unul care nu are habar și probabil că a intrat pe pile.

Mai multe detalii veți afla în noua ediție a „Topului firmelor din județul Mureș” care va ieși la sfârșitul lunii.

Elena POLEARUȘ