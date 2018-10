„Undă verde” pentru autorizația integrată de mediu la fabricile Kastamonu de PAL și Doorskin

Share



Casa de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit luni, 8 octombrie, dezbaterea publică privind actualizarea autorizației integrate de mediu pentru Fabrica de PAL și Fabrica Doorskin, din cadrul SC Kastamonu România SA.

Motivele care stau la baza revizuirii autorizației integrate de mediu au în vedere investițiile care s-au realizat în cadrul Kastamonu, respectiv construirea celei de a treia linii de presare PAL melaminat, în hala deja existentă, o stație (hală) de încărcare acumulatori pentru autostivuitoare, al treilea depozit de rumeguș, realizarea bazinului separator de apă-uleiuri, amplasarea a două rezervoare de stocare a apei uzate industriale,amplasarea a două rezervoare a apelor de condens de pe conducta de transport a gazelor viciate, conectarea conductei de transport a gazelor viciate, rezultate în urma procesului de uscare de la liniile de impregnare a hârtiei , la electrofiltrul umed EWK și colectarea și valorificarea deșeurilor din ambalaje de lemn.

„Este una dintre etapele procedurii de actualizare a autorizației integrate de mediu, pentru Fabrica de PAL și Fabrica Doorskin, care aparțin companiei Kastamonu România, pe amplasamentul din Reghin. Procedura este una destul de simplă de această dată, deoarece motivele procedurii sunt destul de simple. Ne dorim să revizuim atorizația de mediu din mai multe motive, cum ar fi construirea celei de a treia linii de presă melaminare PAL. De asemenea, am achiziționat și am amplasat în perimetrul fabricii de la Reghin mai multe rezervoare pentru apă uzată industrială. Una dintre intențiile noastre în acest an a fost să reciclăm o mai mare cantitate de apă industrială.Un alt motiv principal ar fi faptul că ne dorim să implementăm o nouă activitate, respectiv Kastamonu reciclator, care are două componente, pentru propriile ambalaje de lemn și pentru deșeurile de ambalaje de lemn introduse pe piață de către terți. A fost vorba de o ședință publică prin care comunitatea locală a avut prilejul să-și spună părerea asupra a ceea ce facem. Pașii următori sunt mai mult legați de activitatea Agenției pentru Protecția Mediului. În ce ne privește pe noi, această dezbatere a fost ultimul pas. Urmează consultarea de către instituțiile publice a proiectului de autorizație de mediu și să ne vină decizia definitivă cum că am fost autorizați.Ceea ce este foarte important de clarificat este faptul că revizuirea autorizației integrate nu are nici în cap nici în mânecă legătură cu proiectul fabricii de clei. Acela este un alt proiect, care se află într-o altă procedură”, a precizat Lidia Laslo, responsabil cu protecția mediului în cadrul Kastamonu România.

„Această autorizație poate fi eliberată”

Dezbaterea s-a realizat în prezența reprezentanților Primăriei Reghin, Gărzii de Mediu, Agenției pentru Protecția Mediului, Direcției Agricole, ISU Mureș, fără incidente, asftel că autorizația va fi reactualizată, conform directorul APM Mureș, Dănuț Ștefănescu.

„Dezbaterea publică care a avut loc la Reghin pentru revizuirea autorizației de mediu la Kastamonu România a fost organizată deoarece în această unitate s-au realizat, cu acord de mediu, mai multe investiții și readucerea autorizației exact la situația actuală, fapt pentru care este necesară această revizuire.Concluziile dezbaterii au fost că această autorizație poate fi eliberată. Au fost două persoane care au sesizat că în anumite perioade există un miros de formaldehidă, respectiv un miros de lemn. Vom ține cont de aceste recomandări, să vedem în autorizație ce putem modifica, ce condiții noi putem pune, dar revizuirea acestei autorizații va fi realizată”, a precizat Dănuț Ștefănescu, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Mureș.

Situația fabricii de clei

Referitor la Fabrica de clei, directorul APM Mureș a precizat că la ora actuală sunt în derulare procedurile privind aprobarea PUZ-ului.

„În ce privește fabrica de clei, procedurile sunt la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) care s-a cerut pentru zona respectivă. Este în fază incipientă, s-au cerut toate studiile necesare, având în vedere că acea fabrică e pe directiva Seveso, s-au cerut studii de risc, studiu de evaluare adecvată pentru zona protejată care este în apropierea fabricii. Discuții sunt în ce privește această fabrică de clei, dar încă nu s-a trecut la dezbaterile publice până nu avem aceste documentații care trebuie prezentate în cadrul dezbaterii publice”, a menționat Dănuț Ștefănescu.