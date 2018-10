1500 de participanți sunt așteptați la aventura Medifun

Share



Cea de-a 18-a ediție a Festivalului studențesc Medifun a debutat miercuri, 10 octombrie, cu elan și voie bună. Echipele participante au pornit din centru în cadrul unei parade care s-a desfășurat până la căminele studențești din Cornișa. Totodată, încă din data de 8 octombrie s-a dat startul tradiționalei campanii de donare de sânge, la care sunt așteptați, până vineri, atât membrii echipelor participante, cât și târgumureșenii care vor, prin gestul lor umanitar, să contribuie la ameliorarea deficitului de sânge din spitale. În cadrul campaniei de donare de sânge organizată de Medifun, s-au donat până în prezent 20 l de sânge. Echipa care va dona cel mai mult sânge va primi echivalentul cantității de sânge donat în vin. Toți cei care doresc să doneze în cadrul Medifun o pot face până vineri, 12 octombrie, inclusiv, între orele 8:00-12:00, la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină (Strada Molter Károly nr. 2, Târgu Mureș).

15 echipe înscrise în competiție

Iuliu Cocuz și Raluca Niculescu, organizatorii festivalului, au oferit mai multe informații despre ediția aniversară din acest an.

„Sărbătorim majoratul Medifunului. Anul trecut a avut loc o reimaginare a festivalului, am regândit totul de la 0, pentru că am încercat să ne adaptăm noilor tendințe în materie de festivaluri, dar totuși să păstrăm componenta studențească fiindcă totul este făcut de studenți pentru studenți“, a declarat Iuliu Cocuz.

Raluca Niculescu a venit cu completări: „Sunt înscrise 15 echipe care au între 35 și 50 de membri. Vineri se vor desfășura probele sportive, sâmbătă vor fi probele de iarbă, care le va pune imaginația la contribuție, și este și o modalitate de a promova o viață sănătoasă. Iar duminică va fi ziua culturală, în care concurenții vor face scenete și filmulețe, totul pentru a promova creativitatea studenților care chiar dacă sunt la Medicină, și nu numai, au o creativitate foarte mare.“

Muzică de top, cu invitați pe măsură

Cum competițiile sportive și distracția merg mână-n mână, serile vor fi destinate relaxării, muzicii și dansatului. Vor asigura o atmosferă de zile mari formații cunoscute precum Fără Zahăr (joi), CTC (vineri), Vița de vie și Șuie Paparude (sâmbătă) și Gojira & Planet H (duminică).

„Tot timpul ne gândim la ce le place studenților să audă și atunci încercăm pe cât posibil să facem să fie bine și să le placă fiindcă, până la urmă, interesul nostru și al studenților e să vină să se distreze, pentru că începe anul universitar, începe învățatul, încep sesiunile și acum e momentul să facem boom-ul de distracție“, a precizat Iuliu Cocuz.

Activitățile se desfășoară în Sângeorgiu de Mureș, pe strada Plutelor, unde este un cort amplasat în cadrul unui spațiu special creat pentru festival. Probele sportive de vineri vor avea loc în Complexul de Agrement Mureșul, concertele vor avea loc în fiecare seară, începând cu ora 21.00, tot pe str. Plutelor, iar probele de iarbă, în același loc, pentru că este mult spațiu verde unde participanții se pot desfășura în voie.

„Minte sănătoasă în corp sănătos“

Iuliu Cocuz subliniază importanța pe care sportul și mișcarea o au în cadrul festivalului: „Pe lângă faptul că studenții la Medicină învață mult, au și foarte multe aptitudini sportive. Noi promovăm sănătatea, drept urmare festivalul are și o componentă sportivă, care urmează să se desfășoare vineri între orele 8.00 și 14.00, în Complexul de Agrement Mureșul unde vor fi probe de fotbal, handbal, baschet, înot, tenis, tenis de câmp. Încercăm să înglobăm cât mai multe sporturi. Fiecare sport are la final o echipă câștigătoare. Membrii echipei care câștigă sportul respectiv vor primi puncte în plus la clasamentul final pentru că, până la urmă, Medifunul este și un concurs și este ceva foarte special ca echipa ta să câștige pentru că rămâne astfel în istorie.“

Festivalul studențesc Medifun atrage din ce în ce mai mult public tânăr, doritor de socializare, atmosferă relaxată și destindere.

„Anul trecut au fost în jur de 1000 de participanți, 700 dintre ei înscriși în echipe, plus 300 de externi. Anul acesta așteptăm cam 1500 de participanți, din care sunt înscriși în echipe 850, iar externii vor fi cei care doresc să fie încântați de programul nostru artistic“, a adăugat Iuliu Cocuz.

Biletele se pot achiziționa pe www.iabilet.ro sau de la fața locului. Abonamentul pe toate zilele este 110 lei, iar pentru o seară este 50 lei, respectiv 60 lei sâmbătă.

Andrei VORNICU