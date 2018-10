FOTO: ”Bunicuțe frumoase”, la Căminul pentru Vârstnici

Share



Campania ”Bunicuțe frumoase” am demarat-o în urmă cu patru ani în contextul zilei de 8 martie sau a Zilei internaționale a frumuseții.

Țin minte că la prima ediție , am apelat la propriile noastre coafeze pentru a le înfrumuseța pe bunicuțe. Ulterior s-a alăturat AJOFM Mureș, care a fost și astăzi (vineri, 12 octombrie – n.r.) alături de noi și le-am oferit și bunicilor posibilitatea de a fi beneficiarii serviciilor de înfrumusețare, respectiv tuns, coafură și manichiură.

Și pentru că “Frumusețea chipului este o podoabă fragilă” (Moliere), astăzi, noi organizatorii, am căutat să adăugăm frumusețe b-unicilor noștri culegând frumosul din lumea dimprejur, bucurându-i cu imaginile pe care ni le oferă această toamnă cu frunze- ngălbenite zburând din copaci, savurând un pahar de must pe care noi înșine l-am stors.

Și astfel, azi, am adăugat campaniei un nou mesaj sugestiv: “Oricine are abilitatea de a vedea frumusetea nu va îmbătrâni niciodată” (Franz Kafka).

Dr. Anca FLOREA