INTERVIU. Ştefania Andreea Solovăstru de la „Papiu”, „elevă de schimb” în California, prin intemediul unui program Rotary

Cotidianul Zi de Zi vă propune să faceţi cunoştinţă cu Ştefania Andreea Solovăstru, prima elevă din România care a participat la un schimb şcolar cu o durată de un an în California (SUA), prin intermediul unui program Rotary. Membră a clubului Interact, Ştefania Andreea Solovăstru are vârsta de 16 ani, studiază în clasa a XI-a, secţia de Ştiinţele Naturii, la Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş, şi mărturiseşte că experienţa acumulată în SUA, unde a fost implicată în diverse activităţi de voluntariat desfăşurate de cluburile Interact şi Rotary, a ajutat-o să vadă altfel viaţa şi lumea din care facem parte.

Reporter: În ce perioadă şi la ce şcoală ai fost plecată în SUA?

Ştefania Andreea Solovăstru: Anul trecut, în clasa a X-a am fost plecată în Statele Unite ale Americii, mai exact în California, ca şi primul elev de schimb al României în California prin programul Rotary. Am mers acolo la şcoala Newbury Park şi am fost orientată spre clasa a XI-a, deoarece sistemul americanilor de învăţământ este foarte diferit decât cel de aici. Aici școala pune accentul pe calitatea studierii unei discipline, nu pe cât de multe discipline trebuie să studiezi. Avusem între trei şi cinci materii pe semestru, unele dintre ele fiind obligatorii, iar celelalte opţionale! După şcoală însă aveam varianta de a ne alege un sport pe care îl făceam până la nivel de performanță! Eu am ales atletismul şi aceasta cred că a fost o alegere inspirată deoarece aşa mi-am făcut mai mulți prieteni şi aşa am trăit cele mai multe lecţii de viaţă. În America, ceea ce contează este echipa şi am luptat cu toții pentru reușita ei! Am câștigat, am pierdut, dar la final am învins pentru că ne-am atins obiectivele propuse!

Reporter: Care este povestea plecării tale în Statele Unite? Cum ai aplicat, cum ai fost selectată?

Ştefania Andreea Solovăstru: Povestea plecării mele a început de la faptul că i-am auzit pe părinţii mei vorbind despre acest program. Cu emoţii mari şi plină de curiozitate am ales să particip la o întâlnire a elevilor care tocmai se întorseseră din anul lor de schimb. Era atât de fascinant să vezi şi să auzi cu câtă emoţie şi dor povesteau aceştia despre ceea ce numeau o a doua lor viață! La finalul prezentării am fost atât de uimită de faptul că acest an poate însemna atât de mult în viața unui adolescent! Inițial m-am înscris şi mi-am ales trei opţiuni unde mi-ar fi plăcut să plec! Am continuat cu aplicația propriu zisă a acestui program! Am participat la traininguri speciale alături de toţi cei care aveau aceeaşi dorinţă ca şi mine, program în care am învăţat să ne cunoaștem mai bine modul de raportare la aşteptări, cum să ne comportăm cu familile gazdă şi cum să ne adaptăm la cultura de acolo. Aceste traininguri ne-au ajutat foarte mult să ne adaptăm la noua noastră viața, cea de “elev de schimb.”

Reporter: În ce fel de proiecte ai fost implicată în SUA?

Ştefania Andreea Solovăstru: Am fost implicată în multe proiecte sociale anul trecut în SUA, în cadrul cluburilor Interact şi Rotary. Sistemul american este foarte deschis spre voluntariat, acolo înveți de la vârste fragede ce înseamnă acest lucru. Am participat la proiecte precum concurs de hot chilli, danceshow, bakesale, Ryla, adoptă o familie, colectare de conserve… şi multe altele. Aceste proiecte se organizează în fiecare an cu scopul de a ajuta oamenii care nu au posibilităţi şi se bazează pe colectare de fonduri, mâncare şi haine destinate oamenilor mai puțin norocoși. De asemenea, au ca scop creşterea nivelului de educație prin motivarea eforturilor elevilor prin cadouri şi premii.

Reporter: Cum ţi s-a părut sistemul de învăţământ american, comparativ cu cel din România?

Ştefania Andreea Solovăstru: Sistemul de învăţământ american este unul cu totul diferit. Prietenia dintre profesor şi elev, interactivitatea în cadul orelor şi simplul fapt că îţi vezi colegii şi profesorii zâmbind în fiecare dimineaţă sunt lucrurile simple, care fac diferenţa. Fiecare profesor are clasa lui, iar elevii schimbă clasele în fiecare pauză. Eu consider acest lucru foarte benefic, deoarece toţi profesorii au totul pregătit pentru ore şi aşa se cunosc elevii mai bine. Şcoala este foarte bine dotată cu piscină, sală de sport, sală de fitness, laboratoare, cantină, lifturi, dulapuri pe holuri… exact ca şi în filme. Am învăţat foarte multe lucruri în anul meu de schimb, lucruri pe care poate nu le-aş fi învăţat într-o viaţă întreagă.

Reporter: Care a fost cea mai interesantă experienţă trăită pe tărâm american?

Ştefania Andreea Solovăstru: Cea mai frumoasă experienţă trăită pe tărâm american a fost excursia organizată la finalul experienţei mele de către Organizația Rotary alături de toţi elevii de schimb. Excursia a avut durata de o lună în toată America, începând din Los Angeles până în New Orleans şi înapoi, călătorie pe care am făcut-o cu trenul. A fost foarte obositor, dar a fost cea mai frumoasă excursie din viaţa mea. Am apreciat şi m-am bucurat de fiecare moment împreună cu cele mai dragi persoane. Am trecut prin multe provocări, experienţe şi lecţii de viaţă, dar a meritat din plin. Am fost provocați să ne gătim, să ne spălăm hainele, să facem curat după noi, să ne calculăm banii, lucruri pe care acasă cu siguranţă nu le-am fi făcut. Am vizitat locuri uimitoare precum Statuia Libertăţii, Timesqare, Golden Gate Bridge, Lincoln Memorial şi multe altele la care nu m-am gândit că voi ajunge. Aceasta este o dovadă că visurile sunt adevărate şi se pot îndeplini dacă îţi doreşti cu adevărat. Dar bineînțeles cum orice lucru frumos are un sfârşit, aşa s-a terminat şi excursia aceasta în lacrimi, lacrimi de fericire şi de tristete. Nu îmi puteam imagina că nu îmi voi vedea prietenii, dar simt că acel moment va reveni şi îl aștept cu nerăbdare. Am învăţat că viaţa este atât de frumoasă şi de valoroasă, dar de multe ori nu realizăm acest lucru pentru că ne focusăm pe puţinele lucruri care ne supără.

Reporter: Când ai făcut cunoştinţă cu Interact? Ce rol au avut părinţii tăi în parcursul tău de până acum în organizaţia Interact şi ce înseamnă Interact pentru tine?

Ştefania Andreea Solovăstru: Am făcut cunoştinţă cu Interact acum doi ani, pe când eram în clasa a IX-a. Am auzit foarte multe lucruri pozitive despre Interact şi mi-aş fi dorit să mă alătur acestui club mai repede, doar că nu aveam vârsta potrivită. Tatăl meu era guvernatorul Districtului Rotary 2441 România şi Republica Moldova când m-am alăturat clubului Interact. El m-a ajutat foarte mult în acest domeniu, îmi explica aproape în fiecare zi cât de important este voluntariatul şi ce implicații are în dezvoltarea comunității. A fi voluntar nu înseamnă doar a face muncă pe gratis şi doar a ajuta oamenii şi comunitatea, ci reprezintă o dezvoltare personală în sensul înțelegerii şi interacționării cu nevoile celui de lângă tine şi faptul că nimic nu se rezolvă fără implicare. Interact înseamnă mult pentru mine. Interact mi-a schimbat percepţia asupra vieţii, felul în care gândeam înainte şi felul în care văd societatea. Am realizat ce vreau cu adevărat de la viaţă şi speranţa că pot schimba ceva.

Reporter: Ai vreun model în viaţă?

Ştefania Andreea Solovăstru: Apreciez foarte multe persoane, dar nu am un model de viaţă concret. Sunt de părere că toţi greşim, toţi avem defecte, dar încerc să învăţ din greşeli şi să mă ridic ori de câte ori cad. Încerc să mă formez pe mine, să fiu originală, să nu copiez alte persoane, dar aşa cum câteodată viaţa ne pune piedici, cer sfaturi şi urmez indicaţii cât îmi stă în puteri ca să merg mai departe. Consider că toţi suntem diferiţi şi fiecare e special în felul său. Trebuie să ne urmăm inima şi instinctele şi să facem ce simţim noi, nu ce fac alţii de care ne place sau pe care îi admirăm.

Reporter: Ce alte pasiuni ai?

Ştefania Andrea Solovăstru: Îmi place foarte mult să călătoresc, să văd şi să cunosc oameni şi lucruri noi. Am vizitat 14 ţări şi îmi doresc să continui cu aceste experiențe. Îmi place să gătesc deserturi pentru familie şi prieteni. Mă face fericită să le ofer persoanelor pe care le iubesc bucate dulci preparate de mine. Îmi place să alerg, ceea ce am descoperit doar anul trecut. Alergatul m-a învăţat să nu mă dau bătută niciodată orice ar fi, pentru că la final mă așteaptă victoria. Îmi place să ies în oraş cu prietenii, să vorbesc limbi străine, să mă plimb în natură, să mă documentez, să mă uit la filme, să petrec timpul cu familia şi multe altele, dar acestea sunt lucrurile care mă fac cea mai fericită.

Reporter: Ce planuri de viitor ai, unde îţi doreşti să studiezi mai departe?

Ştefania Andreea Solovăstru: Cel mai mare vis al meu este să devin doctor şi sunt sigură că munca, perseverenţa şi ambiţia mă vor ajuta să reușesc. Îmi doresc să fiu cel mai bun şi de succes doctor în domeniul pe care mi-l voi alege. Sunt de părere că oamenii mor prea repede şi pierd etape importante din viața lor. Am multe planuri şi mi-aş dori să schimb multe în ceea ce înseamnă domeniu medical. Şi dacă mă întrebaţi de ce vreau să devin doctor este pentru că aşa îmi spune inima şi cu siguranţă îmi voi urmări instinctele. Îmi doresc să studiez la UMF la Târgu-Mureş deorece cred că aceasta este cea mai bună opţiune pentru mine şi sunt sigură că acolo voi găsi răspunsuri la toate întrebările mele.

A consemnat Alex TOTH