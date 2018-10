FOTO: Potcoava Mountain Hideaway, ascunzătoarea de la munte

Share



La poalele muntelui Leaota, într-un sat de munte numit Runcu, în nordul județului Dâmbovița, pitită de ochii lumii, stă construită o ascunzătoare modernă, destinată să fie spațiu de relaxare și recreere pentru cei care vor să balanseze viteza și agitația orașului cu liniștea muntelui și a pădurii și prietenia a 13 cai blonzi, din rasa Haflinger, cai de munte adoptați de pe meleaguri austriece.

Potcoava Mountain Hideaway (www.potcoava.ro) este un loc unde să exersezi viața la ralanti, un centru de echitație de munte unde copii și adulți cu suflet de copil pot încerca lecții de echitație și drumeții călăre. De la balconul camerei vei admira crestele împădurite ale munților Leaota, dar și Bucegii.

Dimineața deschizi ușa balconului, asculți liniștea munților și inspiri cu nesaț aerul curat în timp ce îți savurezi cafeaua sau ceaiul, după caz. Te trezești devreme nu pentru că te grăbești undeva, ci pentru că timpul ăsta suspendat este prea prețios ca să îl ratezi dormind. Vrei să îl savurezi. Îți mobilizezi familia și mergi cu mic și mare în drumeție călăre prin pădurile din împrejurimi. O amintire de familie de neuitat. Îți promiți că într-o zi vei fi și tu unul din haiducii moderni care participă la drumețiile călăre de până la trei zile pe munte, organizate de Potcoava, adevărate expediții de descoperire a vârfurilor muntoase: Vf. Romanescu, Vf. Leaota, Vf. Omu. Sau poate o să îți înscrii copilul la taberele de echitație organizate aici, ca să te asiguri că veți trăi această experiență haiducească împreună. Instructori certificați îl vor ghida pe copil astfel încât acesta să învețe echitația în deplină siguranță.

În miez de zi, savurezi pe terasă un prânz tradițional, pregătit chiar în acea zi: mâncare proaspătă, ca la bunici, simplu și variat în același timp. Delicios, fără a fi sofisticat. După-amiază, în timp ce copiii se distrează și leagă noi prietenii la locul de joacă de pe proprietate, îți faci timp de o tură pe bicicletă până în Vîrf la In. Este un fel de punct de belvedere. De jur împrejur, în vale, vezi satele de munte șerpuind. Te întorci la Potcoava cu o oboseală plăcută în oase, închei seara cu un grătar pregătit de bucătari pricepuți și un pahar de vin. Sau poate cu o limonadă cu miere și mentă. În living iei din raft o carte și aluneci încet într-o lume de ficțiune sau spre orizonturi de dezvoltare personală desenate de autori pricepuți. Este liniște, este relaxare, totul este poveste scrisă zi de zi de oaspeții acestui centru de echitație. Potcoava Mountain Hideaway este visul împlinit al unui iubitor de cai și de natură, de părinți relaxați și copii fericiți.

Centru de echitație

”Blondele de la Potcoava”, adică cei 13 căluți Haflingeri aduși din Tirol, sunt parteneri blânzi pentru orice copil și adult care se inițiază în tainele echitației. Dar și pentru cei mai experimentați care vor să încerce drumeții de lungă durată, de la câteva ore la câteva zile. Haidook Experience este un program care se adresează spiritului de aventură din fiecare dintre noi și include sejururi de până la trei zile cu înnoptat pe munte și călărie de până la şase ore pe zi. Pregătim împreună mâncarea la ceaun, dormim în corturi, pe lângă stâni, avem grijă de caii noștri și mergem pe urmele haiducilor legendari care au trăit prin munții Leaota și Bucegi.

Tabere și pachete de vacanță pentru familii

Potcoava este deja o gazdă apreciată pentru tabere de familie și copii, organizate de parteneri din întreaga țară. Taberele de pictură, engleză, dar, mai ales, echitație au reunit la Potcoava copii cu dragoste de animale, de verde și spații deschise. Copiii au renunțat la telefoane și tablete și și-au petrecut vacanța jucându-se, călărind, descoperind pădurile la pas, modelând lutul sau frământând pâine.

Și adulții sunt periodic răsfățați cu tabere de echitație dedicate, adevărate bootcamp-uri de dezvoltare personală, pentru că atunci când petreci timp cu caii, aceștia se transformă din parteneri de încredere în adevărați maeștri ZEN.

Training-uri și teambuilding-uri

Pentru a aduce energie în programe de leadership desfășurate în săli de curs și săli de conferință, Potcoava s-a certificat ca centru de educație asistată de cai (partener HorseDream Germania). Un curs de leadership, de comunicare sau de schimbare organizațională beneficiază de nuanțe noi atunci când include o zi dedicată exercițiilor cu cai în manej. Programele de training și teambuilding primesc plus valoare nu numai din calitatea spațiului de cazare, mâncarea delicioasă, dar și prin lista de activități oferite grupurilor corporate.

Este, de asemenea, locul ideal pentru management retreat-uri unde se pot discuta informal obiectivele de afaceri și indicatorii financiari pentru anul următor.

Evenimente private

Nu în ultimul rând, Potcoava este un loc perfect pentru evenimente private, unde să sărbătorești dragostea, prietenia, o viață nouă, în familie și cu prietenii, departe de lumea dezlănțuită. De la început pășești pe un tărâm de poveste, unde orice îți dorești pentru un eveniment de neuitat este posibil. De la aranjamente florale, la muzică live, mâncare tradițională reinterpretată gourmet sau cu semnătura Masterchef, la sesiuni foto cu cai ai toate ingredientele la dispoziție pentru a crea amintiri care să îți umple sufletul de bucurie de câte ori le reînvii povestind copiilor sau prietenilor.

Haidook Summer Fest

Și pentru că nimic nu crește fără să te implici, Potcoava s-a implicat activ în promovarea turismului rural și a zonei ca destinație turistică. De aceea, în fiecare an îi regăsești ca parteneri de ospitalitate pentru cel mai tare festival haiducesc din România: Haidook Summer Fest (www.haidook.ro). Concursuri ecvestre, demonstrații de dresaj în libertate și cascadorii ecvestre, muzică live antrenantă, mâncare câmpenească, ateliere pentru copii și adulți, concursuri inedite, gazde hazlii, de toate ne bucurăm în fiecare an în Runcu, Dâmbovița. Iar în 2019 am tras cu urechea la organizatori, Asociația Ride Wild Carpathia, și am aflat că va fi o ediție de excepție, între 21 și 24 iunie.

Și totuși cine ne sunt gazdele la Potcoava?

Gazdă bucuroasă de oaspeți vă este Ionuț Popescu, care a construit Potcoava din pasiune pentru cai și pentru un stil de viață simplu și un ritm mai lent care să îi permită să trăiască clipa prezentă cu încântare. Nu a fost nevoie de mult efort ca să își convingă soția și cei 3 copii că Potcoava poate fi o casă potrivită pentru familie. Acum Ionuț lucrează la noile proiecte: un facelift Potcoava programat pentru începutul anului 2019, un cort de evenimente, un manej acoperit și în viitorul apropiat o fermă care să acopere nevoile de bază ale bucătăriei.

Potcoava este, fără îndoială, un spirit viu care se hrănește cu emoțiile și fericirea oaspeților. Ionuț crede cu tărie că mai simplu este mai bine și că reconectarea cu natura ne ajută pe toți să fim mai fericiți și mai sănătoși, de aceea vă invită să descoperiți cu încredere acest mic colț de rai la poalele munților Leaota.

