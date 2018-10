UDMR, start la (pre)campania pentru europarlamentare

Share



Consiliul Reprezentanţilor Unionali (CRU), reunit sâmbătă la Miercurea Ciuc, a adoptat o rezoluţie prin care s-a dat startul unei campanii de 27 de săptămâni pentru desemnarea candidaţilor la alegerile pentru Parlamentul European, a declarat preşedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, informează www.agerpres.ro

„Astăzi am mai adoptat câteva rezoluţii, mai mult tehnice, respectiv despre alegerea delegaţilor la Congres, respectiv astăzi am început şi pregătirea pentru alegerile europarlamentare. S-a deschis, astăzi, prin hotărârea pe care am luat-o, procesul de selectare a candidaţilor. Toţi cei care vor să vină pe lista europarlamentară a UDMR îşi pot depune candidaturile până pe data de 1 februarie, respectiv UDMR va decide lista finală la începutul lunii martie, abia. De fapt, noi, astăzi am început o campanie de 27 de săptămâni pentru europarlamentare. Suntem o organizaţie democrată, asta înseamnă că toţi cei care cred că pot fi buni europarlamentari pot veni pe lista noastră. Sigur, există nişte criterii tehnice, trebuie să aibă sprijinul organizaţiei locale teritoriale, trebuie să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională, nu doar să cunoască, să şi vorbească, deci sunt anumite criterii tehnice. Criteriile acestea nu le-am schimbat, aşa au fost şi în 2009, în 2007, în 2014, când am făcut listele pentru europarlamentare”, a declarat Porcsalmi Balint, citat de Agerpres.

(Redacţia)