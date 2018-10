Interact Club Renașterea revin cu un nou party!

Share



După succesul „Glow Party” 1.0 & 2.0 și „‘88 when it all started”, Interact Club Renașterea organizează în 19 octombrie un nou eveniment intitulat „Glowing since ’88”. Acesta va începe în The Bunker (strada Sinaia, nr. 3, Târgu-Mureș) de la ora 21:00.

„Sub luminile UV vor mixa 3 Dj care abia așteaptă să îți coloreze seara! Vei avea parte de dublă distracție pentru că în sala alăturată, Piano, o să fii întâmpinat de beat-uri electronice și o atmosferă vibrantă creată de alți 2 Dj cu care vei călători până la începuturile anilor ‘88, când a început totul”, au anunțat organizatorii evenimentului pe pagina de Facebook.

Prețul unui bilet este 20 de lei dacă îl achiziționați până în 19 octombrie, 25 de lei la intrare în local și 30 după ora 00:00.

Pentru rezervarea unei mese la prețul de 70 lei sau mai multe informații, îi puteți contacta la numerele de telefon 0753 039 916 (Oana Precub) sau 0752 964 612 (Sabina Bordean).