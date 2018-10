Albanezii trimit cazinourile si agentiile de pariuri la periferia oraselor

Share



In incercarea sa de a stopa proliferarea jocurilor de noroc intr-una dintre cele mai sarace tari din Europa, guvernul albanez a ordonat relocarea tuturor cazinourilor si agentiilor de pariuri sportive din zonele rezidentiale la periferia oraselor.

Conform Associated Press, premierul albanez, Edi Rama, a declarat ca aceasta mutare trebuie facuta pana la sfarsitul acestui an, in caz contrar operatorii urmand sa suporte sanctiuni. Oficialul a precizat ca, desi numarul cazinourilor a scazut de la 40 in 2013 la 20 in 2018, veniturile fiscale din aceste activitati au crescut in aceeasi perioada de la 32 de milioane de euro la 47 de milioane de euro. Noua masura face parte dintr-un set de legi privind serviciile de jocuri de noroc. Acesta mai contine restrictii in ceea ce priveste publicitatea jocurilor de noroc, sanctiunile pentru incalcarea acestora putand merge pana la inchiderea operatorilor si agentiilor de publicitate care se fac vinovate.

Potrivit estimarilor presei locale, in 2018, an in care s-au disputat meciuri la Cupa Mondiala de fotbal, albanezii au pariat peste 132 de milioane de euro, cu 10% mai mult fata de anul 2017. Acest lucru s-a datorat si dezvoltarii sectorului online, in care s-a evidentiat Grupul Suedez Kindred, operator care controleaza si singurul cazinou cu tematica locala din Romania, Vlad Cazino.

Noile reglementari vin dupa ce la inceputul anului, Presedintele Albaniei, Ilir Meta, a respins un proiect de lege promovat de Partidul Socialist, partid aflat la guvernare, prin care se urmarea reducerea taxelor in activitatile de furnizare de jocuri de noroc. Conform reglementarilor actuale, companiile licentiate sa opereze in Albania sunt obligate sa plateasca la bugetul de stat 15% din cifra de afaceri anuala. Proiectul depus de socialisti prevedea ca noua taxa sa fie de 15% din castigurile brute (suma ramasa dupa ce se platesc castigurile jucatorilor).

In ciuda opozitiei presedintelui, initiatorii proiectului de modificare a regimului impozitarii jocurilor de noroc au reusit sa il impuna prin adoptarea acestuia de catre Consiliul de Ministri al Albaniei, ca parte a unei reforme fiscale de amploare. Urmare a acestui fapt, incepand cu 1 ianuarie 2019, toti furnizorii din industria jocurilor de noroc din Albania vor plati la stat 15% din castigurile brute.