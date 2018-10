Filiala Pro România Mureş, lansată în prezenţa lui Victor Ponta

Share



Fostul premier al României în perioada mai 2012 – noiembrie 2015, Victor Ponta, a participat marţi, 16 octombrie, la Târgu-Mureş, la lansarea filialei din judeţul Mureş a Partidului Pro România.

Ponta: România, într-o direcţie greşită

Victor Ponta a fost însoţit la Târgu-Mureş de foştii miniştri Nicolae Bănicioiu, Ioana Petrescu şi Daniel Constantin şi a precizat că „după atâta ceartă, e momentul să mai şi construim ceva”, respectiv că Partidul Pro România are înscrişi în baza de date aproximativ 7.000 de membri.

„Mă bucur că am reuşit să ajungem şi la Târgu-Mureş. Am lansat împreună cu Daniel Constantin, cu Sorin Cîmpeanu, cu Nicolae Bănicioiu, ulterior Ioana (Ioana Petrescu – n.r.), Călin Buzgău şi mulţi alţi oameni ni s-au alăturat, acest nou proiect politic care se numeşte Pro România. Nu este un proiect doar că ne-am supărat noi pe Dragnea (Liviu Dragnea – n.r.) sau pe PSD sau pe ALDE, pur şi simplu am considerat că ceea ce se întâmplă în acest moment este o direcţie greşită în care merge România, că în loc să avem parte de guvernare avem parte de scandaluri şi de subiecte care nu sunt importante pentru toată populaţia: protocoale, ceartă, procurori, dosare, referendumuri, în loc să ne ocupăm de ceea ce e cel mai mare nevoie, sănătate, educaţie, infrastructură, fonduri europene. Construim o echipă de oameni destul de tineri, dar în acelaşi timp oameni care am avut funcţii, ocazia să demonstrăm în funcţiile în care am ajuns că putem să facem lucruri importante, şi pornim la această organizare. Duminică dimineaţa avem primul congres Pro România, am tot mers în ţară, acum suntem la Târgu-Mureş, de dimineaţă am fost la Cluj, săptămâna trecută în Moldova”, a declarat Victor Ponta.

Congres naţional, peste câteva zile

Potrivit liderului Partidului Pro România, agenda politică a noii formaţiuni politice va fi lansată la congresul naţional care va avea loc duminică, 21 octombrie.

„Strângem forţe proaspete lângă noi, duminică la congres vom lansa agenda noastră politică, priorităţile politice, responsabilii de domenii, practic un fel de Guvern din umbră. Dacă PNL sau opoziţia nu poate să ofere nişte oameni şi nişte proiecte, le vom oferi noi. Încercăm să avem succes cu acest mod diferit de a face politică, cu un mod care să suplinească ceea ce nu pot să facă partidele mari, PSD şi PNL, la putere sau în opoziţie”, a subliniat Victor Ponta.

37 de filiale în Mureş

Filiala Pro România Mureş este coordonată de Călin Buzgău, care a afirmat că în prezent noua formaţiune politică are 37 de filiale funcţionale în judeţul Mureş.

„La membri, suntem în momentul de faţă undeva pe la 750. Astăzi am înţeles că au mai venit colegi cu adeziuni din teritoriu. Avem funcţional în momentul de faţă 37 de filiale, iar altele sunt în curs de formare”, a declarat Călin Buzgău.

Alex TOTH