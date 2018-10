Evenimente noi pe agenda UMFST Târgu-Mureş

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) din Târgu-Mureș se află în topul universităților din țară, datorită programelor de studii variate, precum și cadrelor didactice. Universitatea oferă studenților posibilitatea de a se perfecționa, de a evolua în domeniul ales, atât prin intermediul orelor de curs, cât și prin intermediul evenimentelor. Astfel, în viitorul apropiat vor fi organizate trei evenimente, care îi așteaptă pe studenți cu uși deschise.

Dezbatere cu tema dezvoltării comunității

Luni, 22 octombrie, de la ora 17.00, Facultatea de Farmacie va găzdui dezbaterea cu tema ”Provocări și oportunități pentru dezvoltarea comunității mureșene din perspectiva mediului universitar-studiu personalizat al Băncii Mondiale”.

Potrivit site-ului UMFST, evenimentul se adresează comunității locale și are ca scop reunirea principalilor actori care pot contribui la dezvoltarea orașului, în primul rând, din punct de vedere economic. Printre invitați se regăsesc experți ai Băncii Mondiale, reprezentanți ai administrației locale, directori ai unităților spitalicești de stat și private, oameni de afaceri, reprezentanți ai companiilor farmaceutice, medici și cadre didactice din mediul universitar mureșean.

Alegeri pentru funcțiile de student consilier

Liga Studenților din Târgu-Mureș organizează luni, 22 octombrie, între orele10.00 – 20.00, la Casa Universităților din incinta UMFST, alegeri pentru funcțiile de student consilier.

Conform site-ului UMFST, funcțiile vacante care se pot ocupa se află în cadrul Consiililor Facultăților de Medicină, Medicină Dentară și Farmacie, respectiv: un post în Consiliul Facultății de Medicină (reprezentant al liniei române), un post în Consiliul Facultății de Medicină Dentară (reprezentant al liniei române) şi două posturi în Consiliul Facultății de Farmacie (reprezentanți ai liniei române).

La alegeri poate candida orice student, indiferent de specializare sau de anul de studiu. Studentul consilier va fi ales de către studenții de la același facultate, respectiv despre același linie.

Studenții care sunt interesați de ocuparea uneia dintre funcțiile enumerate, sunt rugați să își trimită dosarul de candidatură, conținând un CV cu o imagine atașată, respectiv o scrisoare de intenție, în care trebuie să fie menționat postul pentru care se candidează, la adresa de e-mail candidaturi@lstgm.ro, pâna la data de 19 octombrie.

Conferință internațională de medicină personalizată

Tot în acest an, între 12-13 decembrie, se va organiza prima conferință internațională din sud-estul Europei, intitulată ”First International Conference on Innovations in Population Health and Personalized Medicine”.

Potrivit site-ului UMFST, la eveniment vor participa numeroși specialiști din întreaga lume, lectori de prestigiu din Europa, SUA, Canada, China, respectiv din Coreea, care vor prezenta noi descoperiri, progrese, totodată și direcții de cercetare și de inovare, iar din comitetul de organizare face parte şi prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu-Mureş.

Termenul limită pentru încărcarea rezumatelor este 31 octombrie, înscrierile se pot face pe site-ul https://iphpm.org/customer/account/create/ , iar taxa de înscriere se poate achita până la 16 noiembrie.

SZABÓ Bernadett