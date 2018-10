Prințul Dimitrie Sturdza, în mijlocul celor dragi la împlinirea vârstei de 80 de ani

Share



Alteța Sa, Prințul Dimitrie Sturdza și-a serbat cei 80 de ani, vineri 12 octombrie, alături de prietenii dragi de pe Valea Gurghiului. Momentul festiv a fost găzduit de restaurantul „Hunter VIP” din Reghin, situat la marginea Pădurii Mociar, loc drag Alteței Sale, Prințul Dimitrie Sturdza.

„În primul rând vreau să mulțumesc tuturor că au venit la această cină într-o zi extrem de frumoasă, împlinesc 80 de ani, dar una tristă deoarece împlinesc această vârstă, ar fi fost bine să fie o vârstă ceva mai mică. Dar cu toate acestea, mă simt extraordinar de bine , mai pot să fug destul de mult, mai am încă putere să-mi trăiesc frumos viața”, a precizat Alteța Sa, Prințul Dimitrie Sturdza.

„Locul meu preferat pe lumea asta”

Povestea legăturii Prințului Sturdza cu Valea Gurghiului a început în anul 1992, invitat fiind la o partidă de vânătoare, moment care avea să-i deschidă ochii asupra frumuseții zonei.

„În anul 1992 am fost invitat pe Valea Gurghiului de către domnul Anton Dogaru la o partidă de vânătoare la Lăpușna. Eram cu domnul Ion Țiriac, cu Wolfgang Porsche, Klaus Mangold, oameni care ulterior au investit foarte mult în România. M-am îndrăgostit de acest loc, domnul Dogaru mi-a făcut cadou un teren unde acum am cabana de vânătoare, construită în cinci etape, care a devenit locul meu preferat pe lumea asta. Am fost peste tot în lume și nu este un loc care să-mi placă mai mult decât acesta. Cred că toată această vale a Gurghiului și toată regiunea este un exemplu pentru restul României. De ce spun acest lucru ? Valea este una foarte îngrijită, mulțumită celor trei primari care sunt pe această vale, oameni foarte buni, din trei partide diferite dacă bine știu, dar care se înțeleg foarte bine. De asemenea, valea este foarte curată, casele sunt foarte bine îngrijite , oamenii sunt bine îmbrăcați, cânt treci pe lângă ei te salută, dau dovadă de bun simț și respect. Nu am auzit foarte multe vorbe rele unul despre altul la oamenii de aici, cum se mai întâmplă în restul României. Aici, când cineva obține un trofeu frumos la vânătoare, toți ceilalți se bucură. Este o ordine la vânătoare, un aspect foarte important, ceea ce este un lucru extraordinar, o disciplină de fier. Cei care nu știu să încarce și să descarce pușca în stand pot să plece acasă. Sunt doar câteva exemple de civilizația care o avem în acest loc. Sunt și câteva exemple mai proaste, de când s-a asfaltat drumul până la barieră, sunt unii care merg ca nebunii cu mașina. Au fost câteva accidente, unele chiar mortale, de aceea nu ne rămâne decât să învățăm să fim mai sociali, să ne gândim unii la alții”, a precizat Prințul Dimitrie Sturdza.

„Prieteni pentru o viață întreagă”

Dincolo de frumusețea Văii Gurghiului, cel mai drag Prințului Sturdza rămân oamenii acestei minunate văi, de care s-a atașat, care i-au fost alături și la împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani.

„Pot să spun că am întâlnit pe această vale prieteni pentru o viață întreagă. Am început cu domnul Dogaru, apoi cu toți vânătorii care m-au plimbat prin toți munții aceștia ,toți mi-au devenit prieteni. Am trăit cu aceștia niște experiențe extraordinare. Aș putea vorbi până mâine dimineață despre oamenii și despre valea asta minunată. Fiecare din cei pe care i-am chemat în această seară reprezintă un invitat de suflet, care au dat dovadă de un gest de prietenie fapt pentru care le mulțumesc că au venit”, a subliniat Alteța Sa, Prințul Dimitrie Sturdza.

A fost o seară a prieteniei, respectului și a bunei dispoziții, oferită cu generozitatea-i cunoscută de Alteța Sa, Prințul Dimitrie Sturdza, cel care s-a îndrăgostit iremediabil de Valea Gurghiului, de oamenii de aici cărora le poartă respectul binemeritat.