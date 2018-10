Savoarea „Dealurile Uilei” la „Sărbătoarea Mărului”

Share



Sărbătoarea Mărului de la Batoș a reunit și în acest an producătorii locali, cei care au dat savoarea evenimentului de suflet al comunei, care și-au expus rodul muncii lor. Nelipsite din cadrul sărbătorii au fost și produsele deja binecunoscute sub brandul „Dealurile Uilei”.

Deși producția fructelor procesate era intrată pe rol, era nevoie de o denumire care să scoată la iveală atât locul dar mai ales specificul produselor, fapt pentru care s-a ajuns la denumirea „Dealurile Uilei”.

„După ce fiica noastră Bianca a revenit de la studii din străinătate, am început să ne gândim la o denumire, la un brand al nostru. Am venit atunci cu această denumire de Dealurile Uilei, satul Uila fiind așezat pe dealuri, la fel și suprafața noastră de producție care tot pe dealuri este și era normal să avem un astfel de nume. Așa a rămas acest nume, unanim acceptat de toată lumea. Astfel, sub acestă denumire încercăm să ne promovăm produsele”, ne-a declarat Emil Tămășan, inginerul din spatele brandului „Dealurile Uilei”.

Prezența produselor „Dealurile Uilei”

După ce brandul și-a intrat în drepturi, a urmat expansiunea în întreaga țară, produsele de la Uila fiind prezente la cele mai importante târguri din țară.

„Cred că produsele noastre sunt prezente peste tot. Cu o doză de obrăznicie cred că suntem prezenți cu produsele noastre în orice localitate din această țară deoarece participăm în orașele mari din țară, în târgurile mari care se organizează la nivel național. Cred că produsele noastre sunt cumpărate de toți turiștii, vizitatorii și localnicii care trec prin zona respectivă. Mi-ar fi foarte greu să zic că există zone în țară unde cineva să nu fi cumpărat un produs „Dealurile Uilei”. Ne recunosc produsele noastre prin etichetă, în spatele căreia stă o calitate deosebită. Am avut cazuri în care oameni au fost atrași de etichetă, de modul de prezentare a ambalajului, iar când au descoperit produsul din interior, unul extraordinar din punct de vedere gustativ, s-au convins că de fapt eticheta și conținutul produselor noastre merg mână-n mână”, a spus Emil Tămășan.

„Să participi la un eveniment local este ceva extraordinar pentru noi”

Deși sunt prezente peste tot în țară, produsele „Dealurile Uilei” nu lipsesc de la „Sărbătoarea Mărului”, prin care pun umărul la promovarea zonei și a produselor existente aici.

„Noi, atât la Uila cât și la Batoș suntem acasă. Sentimentul care te încearcă este acela că, prin prezența noastră la „Sărbătoarea Mărului” contribuim la reușita unui eveniment. Aici nu ne mai interesează partea pecuniară a evenimentului, aici suntem axați pe susținerea comunei Batoș și a acestei zone.Cu o doză de subiectivism, prin participarea noastră la această sărbătoare le arătăm și consătenilor și celor din comuna Batoș ce produse facem, fiindcă foarte puțin cunosc diversitatea pe care noi o facem. Ne mândrim cu acest lucru, lumea se minunează de această diversitate și de modul de prezentare.Să participi la un eveniment local este ceva extraordinar pentru noi. Mai mult, noi nu am prelucrat, nu prelucrăm și nu vom prelucra niciodată, atâta timp cât eu voi putea interveni în destinele „Dealurile Uilei”, un produs provenit din import. Vom prelucra doar produse românești, indiferent ce s-ar întâmpla sau care ar fi solicitarea clienților”, a subliniat Emil Tămășan.