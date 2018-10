Toamnă cu rod bogat pentru exploatația agricolă Ciobotă-Iarca

Share



Nelipsit de la toate cele XVII ediții ale Sărbătorii Mărului de la Batoș, Nelu Ciobotă, fermier din Uila, și-a expus și în acest an rodul muncii de peste an, unul destul de bogat după cum afirmă domnia sa.

„A fost un an agricol deosebit , în special în ce privește producția de fructe și legume. A fost un an pe care mulți agriculturi nu o să-l uite curând, în special datorită producției foarte mare de mere. Cine a lucrat și a pus umărul cum se zice, cine a făcut tratamentele care au trebuit a obținut o producție fantastică.Noi suntem o exploatație mai mică, am făcut și noi ce am putut și ne putem declara extrem de mulțumiți de producția pe care am realizat-o. Avem pe dealurile Uilei o suprafață de patru hectare de măr și aproape trei hectare de păr pe care le exploatăm. În afară de lucrările de iarnă și de primăvară nu am făcut decât o stropire, cu ajutorul lui Dumnezeu am avut o producție cum de mult nu am mai avut”, ne-a declarat Nelu Ciobotă, administratorul exploatației agricole Ciobotă-Iarca”

La standul său, vizitatorii au avut parte de bunătățuri care mai de care, de la bucate ales la fructele crescute cu atâta grijă în exploatația din Uila.

„Suntem prezenți la fiecare ediție a Sărbătorii Mărului. Este sărbătoarea celor care sunt din zonă, sărbătoarea celor care le plac merele și nu în ultimul rând celor care le place mustul, cântecul , jocul popular și tuturor celor care doresc să vadă tradițiile locului”, a precizat Nelu Ciobotă.

„Ce a ținut de noi am făcut”

Dacă condițiile meteo din acest an au fost prielnice fermierilor, se așteptă ca și deciziile factorului politic să fie la fel de favorabile sectorului agricol.

„Nu ne băgăm noi prea tare în politică, dar sperăm ca promisiunile guvernanților să fie respectate, astfel ca după 16 octombrie să intre avansul la subvențiile naționale. Sperăm să fie așa cum au promis. Totdeauna am sperat , acum este de datoria lor să se țină de promisiuni, tot ce a ținut de noi am făcut. Toți care vin și gustă din aceste produse minunate se declară extrem de încântați de calitatea acestora. Dar să nu fiu răutăcios, se rezumă doar la a gusta, în rest multe nu fac pentru noi, deși cu un deget mic pe care l-ar mișca, ceva tot s-ar învârti. Dar nu prea mișcă niciun deget și atunci promisiunile sunt extrem de vagi”, a spus Nelu Ciobotă.