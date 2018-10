Turul Ligii IV, în a doua jumătate

Share



Cea de-a opta rundă a Ligii IV Elite la fotbal se anunță una mai calmă pentru echipele din fruntea clasamentului. Etapa a fost prefațată de partida dintre ultima clasată, Gaz Metan Daneș și una dintre principalele candidate la câștigarea campionatului, CSM Târgu-Mureș. Echipa din Daneș a înscris doar de două ori în șapte partide și era singura fără niciun punct, astfel încât era de așteptat un scor fluviu în acest joc. Avantajul de 9 goluri la golaveraj al Mureșului Luduș față de târgumureșeni s-a transferat în urma acestui 18-0 de la Daneș și CSM a trecut pe prima poziție, pe care va și rămâne foarte propbabil cel puțin până în etapa viitoare, când va avea loc duelul direct, pe terenul ludușenilor. Mureșul Luduș are o deplasare mai dificilă, la ACS Miercurea Nirajului, o echipă care se afla în edițiile precedente mereu în plutonul fruntaș, dar în cea actuală a reușit primele două victorii abia în ultimele două jocuri, ambele cu câte 6 goluri înscrise. Ocupanta locului al treilea are o misiune aparent mai ușoară cu ACS Sâncrai Nazna, dar și 5 puncte de recuperat față de primele două, iar următoarea clasată, Atletic Târgu-Mureș va avea un adversar modest, Viitorul Ungheni, dar nu are șanse de a se apropia deocamdată de podium. O partidă interesantă se anunță și cea de la Rușii Munți, între Mureșul din localitate și CSM Sighișoara, două echipe cu fluctuații mari în evoluții. La Sovata și Acățari se anunță jocuri echilibrate, cel puțin prin prisma locurilor ocupate în clasament.

Este o etapă favorabilă fruntașelor, una care poate mări decalajul dintre grupul fruntașelor și plutonul urmăritoarelor, dar și îndepărtarea ultimelor două clasate de acesta.

Programul etapei a VIII-a, sâmbătă, 20 octombrie, ora 11.00

Gaz Metan Daneș – CSM Târgu-Mureș 0-18

Raza de Soare Acățari – ASC Sărmașu

Atletic Târgu-Mureș – Viitorul Ungheni

ACS Miercurea Nirajului – Mureșul Luduș

Mureșul Rușii Munți – CSM Sighișoara

ACS Sovata – Mureșul Cuci

Unirea Ungheni 2018 – ACS Sâncrai Nazna

Clasamentul

CSM Tg. Mureș 8 8 0 0 50- 6 24 Mureșul Luduș 7 7 0 0 45-10 21 Unirea Ungheni 7 5 1 1 34- 9 16 Atletic Tg. Mureș 7 4 1 2 25-16 13 Mureșul Cuci 7 3 1 3 15-29 10 ASC Sărmașu 7 3 1 3 15-32 10 Raza de Soare Acățari 7 3 0 4 14-19 9 ACS Miercurea Niraj 7 2 2 3 18-10 8 Mureșul Rușii Munți 7 2 2 3 16-15 8 ASC Sâncrai Nazna 7 2 2 3 12-19 8 CSM Sighișoara 7 2 1 4 15-18 7 ACS Sovata 7 2 1 4 7-18 7 Viitorul Ungheni 7 1 0 6 12-30 3 Gaz Metan Daneș 8 0 0 8 2-49 0