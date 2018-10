“Bobocii” militari de la UMFST, jurământ în Cetatea Medievală

Share



Cetatea Medievală Târgu-Mureș a găzduit sâmbătă, 20 octombrie, ceremonia de depunere a jurământului militar de către studenții anului I ai Catedrei de pregătire medico-militară din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș.

În acest an, la UMFST Târgu-Mureş au fost admiși 70 de studenți militari, cifră de aproape patru ori mai mare față de ultimii doi ani, 32 de fete și 38 de băieţi, iar din cei 70 de studenți militari, 12 studiază doar în limba engleză, excepția fiind pregătirea medico-militară specifică.

La ceremonie a participat şi Mircea Duşa, prefectul judeţului Mureş, care le-a vorbit studenților despre responsabilitatea și onoarea de militar, dar și despre menirea nobilă pe care o vor avea în calitate de medici.

”Dumneavoastră sunteți o promoție deosebită. Sunteți o promoție deosebită pentru că ați depus jurământul și deveniți militari ai Armatei Române în anul Centenarului, în anul în care cu toții sărbătorim Marea Unire și efortul pe care înaintașii noștri l-au făcut acum 100 de ani, pentru ca România să fie întreagă, pentru ca România să fie un stat unitar, pentru ca România să fie un stat apreciat și demn în lume. Mai aveți un motiv să fiți unici: sunteți cea mai mare promoție de studenți militari la catedra de la universitatea din Târgu-Mureș, după reînființarea acesteia. Aceasta datorită necesității foarte mari pe care societatea românească, în general, o are vizavi de profesia de medic, de cadre medicale, și această necesitate pe care o are și armata, care se confruntă cu o lipsă acută a medicilor militari. De aceea la vremea respectivă, vorbesc puțin și în numele conducerii ministerului, am hotărât ca, în acest an și în anii următori, numărul de locuri la medicină militară să fie majorat foarte mult”, a afirmat prefectul Mircea Duşa.

