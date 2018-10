Micile handbaliste Pegasus, pe val, la junioare III

Share



Speranțe pentru viitorul handbalului feminin mureșean

Echipa de handbal feminin trecută de la CS Olimpic Târgu-Mureș la nou înființatul CSM domină autoritar seria D a Diviziei A este deja cunoscut, dar mai îmbucurător este faptul că din urmă vin alte echipe de junioare care promit. CS Olimpic mai activează doar cu echipe de la categoriile juniori IV în jos, cele de la categoriile superioare se află în fruntea clasamentelor, dar la fete nu doar echipele trecute sub culorile CSM au evoluții bune. La junioare III de exemplu, ACS Pegasus Târgu-Mureș are doar victorii în seria H și se află pe locul secund în clasamentul seriei, după CSȘ 2 Baia Mare, care are un golaveraj mai bun. Cele două se vor întâlni în etapa viitoare, a VII-a, sâmbătă, 27 octombrie, pe terenul maramureșencelor. Echipa pregătită de Sebastian Haidu, care este și președintele clubului, a învins în etapa precedentă la mare luptă o altă echipă băimăreană, Phoenix, aflată în grupul fruntașelor seriei de 10 echipe. Jocul disputat în sala de sport din Livezeni s-a încheiat cu scorul de 40-38, după ce la pauză mureșencele erau conduse cu 18-19. Marcatoarele echipei au fost: Anita Moldovan, 12 goluri, Teodora Damian 10, Selena Stavariu 7, Alexandra Pop 4, Márton Evelyn 3, Daria German 2, Virág Linda 2.

În seria H mai evoluează alte trei echipe mureșene. Arsenal Tăureni se află pe locul 3, dar CSȘ Sighișoara și LPS Târgu-Mureș încheie clasamentul cu evoluții foarte modeste.

Lidere la cetegoriile mai mari

Categoriile superioare de vârstă au în schimb prin echipele trecute la CSM evoluții foarte bune și conduc în clasamentele seriilor. La junioare I echipa care evoluaeză aproape cu același lot care activează și în Divizia A este neînvinsă în seria F la încheierea turului, la junioare II, CSM activează cu două echipe, aflate în fruntea grupei G, grupă în care LPS are de asemenea evoluții modeste în grupa de 7, cu înfrângeri pe linie.

Amatorii de handbal mureșeni au așadar speranțe în renașterea acestui sport iubit dintotdeauna în orașul de pe Mureș.