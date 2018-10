Prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu-Mureş dixit: “UMFST trebuie să fie motorul unei aglomerări urbane care are coerență”

Share



Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș a găzduit luni, 22 octombrie 2018, dezbaterea „Provocări și oportunități pentru dezvoltarea comunității mureșene din perspectiva mediului universitar – studiu personalizat al Băncii Mondiale”, cu scopul de a reuni principalii actori care pot contribui din punct de vedere economic la dezvoltarea orașului.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai sectorului privat, medici și cadre didactice din mediul universitar mureșean. În deschiderea evenimentului, rectorul UMFST Târgu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a declarat:

„Întotdeauna am susținut că universitățile au o menire mult mai largă decât aceea de a preda anatomie, fiziologie, științe economice, științe inginerești și alte științe. De-a lungul timpului, am încercat să creăm platforma prin care pot fi puse în față idei, să se dezbată lucruri care uneori pot fi controversate și în urma cărora să apară direcții de acțiune. Ca Universitate, suntem beneficiari ai întâlnirii din această seară. Orașele puternice nu pot să nu aibă o universitate puternică, la fel cum un oraș nu poate deveni puternic dacă nu are un motor suficient de performant precum o universitate. UMFST trebuie să fie motorul unei aglomerări urbane care are coerență și care știe încotro se îndreaptă.

Atunci când aud că are loc o conferință sau o manifestare de un fel sau altul, îmi pun întrebarea: „ce urmează după aceea?”. Faptul că ne-am adunat aici oameni cu putere de decizie în segmente importante în viața și activitatea orașului mă face să cred că acest eveniment nu trebuie să rămână doar o întâlnire plăcută. Aș fi vrut să fie în sală și alții din alte zone ale existenței noastre cotidiene. Aș fi vrut să fie prezentă și autoritatea locală care este până la urmă motorul. Vorbim prin presă, vorbim prin declarații care se aud pentru că fac zgomot, dupa care nu se mai întâmplă nimic. Consiliul Județean este foarte puternic reprezentat, instituțiile care au un cuvânt de spus sunt aici. Funcționăm șchiop, altfel, în loc să avem patru sau şase pistoane și mergem în trei sau în doi, pentru că prioritățile noastre sunt diferite. UMFST este important pentru oraș, în acest moment, din păcate, mai mult decât este important orașul pentru UMFST. Spun asta cu bucurie, pentru că fac parte din universitate, dar în egală măsură și cu tristețe, pentru că încă n-am găsit sinergia necesară să mergem în aceeași direcție și nu dăm la o parte interesele de un fel pentru a le pune pe cele care sunt cu adevărat importante.”

Evenimentul a continuat cu prezentarea, de către Marius Cristea, expert dezvoltare urbană în cadrul Băncii Mondiale, a studiului personalizat despre Târgu-Mureș, situat în primele zece orașe ale țării, fiind identificate și soluții. Printre acestea se numără dezvoltarea unui cluster sanitar la Târgu-Mureș. Concluzia principală a prezentării a fost că Universitățile sunt principalul vector de atracție a talentelor pentru orașe, astfel încât atractivitatea orașelor depinde de atractivitatea universităților, lucru care trebuie conștientizat de toate părțile implicate. Un mix de politici locale focalizate pe inserția rapidă, calitatea vieții și a locuirii, în cooperare cu mediul de afaceri și administrația locală, va crea un ecosistem atractiv pentru tineri.

(Sursa: Blog UMF Târgu-Mureş)