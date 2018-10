Dezbatere la UMFST Târgu-Mureş. ”Universitatea, motorul principal al orașului!”

Share



Luni, 22 octombrie, a avut loc dezbaterea „Provocări și oportunități pentru dezvoltarea comunității mureșene din perspectiva mediului universitar – studiu personalizat al Băncii Mondiale”, în cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) Târgu-Mureș, la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice și ai sectorului privat, cadre didactice din mediul universitar mureșean, respectiv medici.

„Acest eveniment este un prilej de a cunoaște niște date primare, obținute prin metode științifice, ce reliefează aspecte de zi cu zi din viața noastră. Nu sunt speculații, sunt cantități coantificabile, măsurabile, sunt date utile, temeinic argumentate, ce ne aduc o perspectivă largă asupra contextului în care trăim. Sunt ca și un binoclu, dar ca și un microscop totodată. Vedem și ansamblul, dar și detaliile care sunt lângă noi. Și ce ne spun datele? Târgu-Mureșul este printre primele zece orașe ale României. Ne satisface această poziționare? Parțial da, dar ne dorim, și știm foarte bine, că putem mai mult. Cum putem să ajungem la acest „mai mult”? O parte din răspuns, răspunsuri, la această complexă întrebare se află în această sală și aceste răspunsuri sunt în posesia dumneavoastră. Nimeni nu poate să afirme, și ar fi și absurd, „eu știu”, a transmis prezentatorul evenimentului, Ioan Chiorean, producător la Radio Târgu-Mureș.

Menirea unei Universităţi

Alături de el a mai urcat pe scenă în prima parte a evenimentului rectorul UMFST Târgu-Mureș, profesor dr. Leonard Azamfirei.

„Universitățile au o menire mult mai înaltă decât aceea de apreda anatonomie, fiziologie, științe economice, inginerie, pentru că bineînțeles este mult mai mult decât o școală profesională, de o categorie mai înaltă. Și de-a lungul vremii noi am încercat, UMF-ul, fostul UMF, și UMFST de o vreme încoace, să creem platforma prin care să pot fi puse în față idei, să dezbată lucruri care pentru unii pot fi controversate. Am o ipostază destul de ciudată în acest moment, din păcate, deoarece sunt unele state mult mai dezvoltate, care vor fi prezentate în această seară. Orașele puternice nu pot să nu aibă succese lângă o personalitate puternică, cum de altfel un oraș nu poate deveni puternic dacă nu are „un motor” suficient de performant, cum ar fi o universitate. UMFST-ul, sau universitatea cum aș spune eu, trebuie să fie motorul unor aglomerări urbane, care are coerență și care știe încotro să meargă. Atunci când aud că se întâmplă o conferință sau o manifestare cu profesoratul, îmi pun imediat întrebarea ”Bun, și ce urmează după?”. Stăm și ascultăm câteva informații, care probabil o să fie interesante, și după aceea? Ce urmează? Faptul că suntem aici, adunați, oameni care au putere, decizie în segmente importante în viața și în activitatea orașului nostru, mă face să cred că acest eveniment nu trebuie să rămână doar o întâlnire plăcută în care ne-am socializat, ne-am întâlnit unii cu alții. UMFST-ul este important pentru oraș, în acest moent, din păcate, mai mult decât este important orașul pentru UMFST. Eu afirm asta cu bucurie, fiindcă fac parte din această universitate, dar și cu tristețe, pentru că încă nu am găsit sinergia necesară să mergem în aceeași direcție, și nu dăm deoparte interesele de un fel, pentru a le pune pe cele care sunt cu adevărat importante”, a afirmat rectorul UMFST.

”Universitatea reprezintă motorul principal al acestui oraș”

Evenimentul a continuat cu prezentarea lui Marius Cristea, reprezentantul Băncii Mondiale, care ne-a prezentat care este situația economică momentană în România, punând accentul pe atragerea studenților și pe nevoile acestora.

”În medie orașul atrage în jur de 2.500 de locuitori noi pe an, orașul împreună cu zona metropolitană. Mai mult de jumătate dintre ei sunt studenți. Deci practic studenții reprezintă principalul motor de atragere a noilor locuitori în oraș. Problema e câți dintre ei rămân? Aceasta e de fapt esența atractivității unui oraș, folosind rețeta ”aia magică” cu care cât mai mulți să și rămână după ce își finalizează studiile. [..] Dintre cei care vin cei mai mulți sunt din Reghin, Luduș, Târnăveni, Sighișoara, deci din general din orașe mici-mijlocii din județul Mureș”, a precizat Marius Cristea.

Potrivit acestuia, este foarte important ca orașul să fie promovat ca o zonă metropolitană de 250.000 de locuitori, din punctul de vedere al investitorilor care vor să își înceapă o afacere în acest loc. Târgu-Mureș se află momentan la al cincilea loc demografic din Transilvania, și tot la acest loc privind orașele din vestul țării care sunt conectate la autostradă, conform unui studiu realizat de Banca Mondială.

”Ce ar putea face Târgu-Mureș pentru ca orașul să fie mai atractiv?”

Cele mai mari orașe din lume au reușit să se dezvolte datorită unui centru universitar puternic, care a reușit să atragă foarte mulți studenți, astfel având un număr mare de absolvenți, care are ca consecință faptul că firmele se uită cu mai mare atenție la instituția respectivă, care formează oameni de calitate. Firmele respective atrag creșterea puterii de cumpărare locală, de la zona de cafenele, apartamente, la tot felul de servicii.

De unde vin studenții la Târgu-Mureș?

Din zona Transilvaniei, din Estul țării, fiindcă este o zonă cu potențial demografic mare. Ce soluții există pentru creșterea demografică? Marius Cristea ne-a sugerat două soluții. Una dintre ele este ”să adunăm cetățenii din jurul României, din Serbia, Ucraina, Moldova, unde ar fi în jur de 5 milioane de locuitori, ceea ce ar însemna vreo 50 de mii de copii pe an. Aceste zone ar echivala cam toată Transilvania.”. Iar cea de a a doua soluție ar fi „atragerea de studenți străini. Pentru Cluj înseamnă a doua creștere de popor economică , deoarece studenții au cheltuieli foarte mari, pornind de la cazare, taxiuri, cluburi etc.

Conform numărului de studenți, Târgu-Mureșul se află pe locul al 9-lea, aceștia fiind foarte concentrați în București, Iași, Cluj, Timișoara, respectiv Galați. Dacă ar veni mai mulți studenți în oraș, ar putea contribiu la creșterea sistemului economic.”.

Ce este important pentru studenți și cetățeni?

Cât mai mulți studenți vin în România pentru a-și continua studille, însă aceștia au început să fie foarte selectivi în ceea ce privește orașul, respectiv centrul universitar. Ei sunt interesați de calitatea vieții pe care orașul respectiv le poate oferi.

Cultura este un factor extrem de important. Conform unui studiu realizat de Ministerul Culturii, „Care sunt orașele cu cea mai mare mentalitate culturală din România?” , Târgu-Mureș se află pe locul al 4-lea pe clasamentul care privește vitalitatea culturală a orașelor. Aceasta fiind o poziție foarte bună, indicând faptul că cultura poate fi un ambasador important și puternic pentru oraș.

Pentru cetățeni există câteva nevoi de bază, de care țin cont în momentul în care decid să se mute într-un nou mediu, într-un oraș nou. Și care sunt acestea? Oportunitatea – locuri de muncă, educație, sănătate etc. – , locuința și infrastructura de bază – apă, canalizare etc. – , conectivitatea – aeroporturi, calea fertată etc. – , administrația eficace și eficientă, respectiv cel mai important pentru ei este calitatea vieții – oportunități atractive de petrecere a timpului liber, de socializare.

Prezentarea lui Marius Cristea a fost urmată de o dezbatere, prin intermediul căruia participanții au putut socializa, discutând problemele curente ale universității și ale comunității.

SZABÓ Bernadett