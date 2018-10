„100 de ani de medicină în România”, la UMFST Târgu-Mureş

Share



Asociația Transilvană pentru Cultură din Târgu-Mureș, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu-Mureș și Liga Studenților din Târgu-Mureș au premiat cu diplome de excelență personalitățile marcante ale medicinei și farmaciei românești în semn de înaltă apreciere și recunoaștere pentru cariera didactică și de cercetare.

Apreciere pentru cadrele didactice

Evenimentul a avut loc marți, 23 octombrie, într-un cadru festiv, în Aula Facultății de Farmacie, cu ocazia conferinţei „100 de ani de medicină în România”, parte a proiectului „100 de ani în 10 zile”, finanţat de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Rectorul UMFST Târgu-Mureș, prof. dr. Leonard Azamfirei, a transmis:

„Acest eveniment are o încărcătură emoțională deosebită. În acest an, nu putem să nu ne gândim că fiecare dintre noi avem nişte datorii morale faţă de cei care ne-au format, care ne-au educat, care ne-au motivat, care ne-au fost exemple. Din nou suntem într-o situaţie extraordinar de frumoasă, sărbătorim Centenarul la UMFST într-un context cu adevărat naţional, pentru că, dacă ne uităm la istoria Universităţii noastre, ea a avut câteva etape care se disting foarte bine în timp, care sunt legate de un profil demografic care a fost diferit în urmă cu 100 de ani, în urmă cu 70 de ani, cu 25 de ani şi astăzi, de asemenea. Nu motivaţiile schimbării profilului demografic sunt importante în acest moment, cât faptul că suntem astăzi în situaţia în care, la 100 de ani de la reaşezarea statului naţional unitar român, putem să onorăm cu aceeaşi onoare cadrele didactice române şi maghiare, care împreună au contribuit la 100 de ani de medicină în România, la 100 de ani de medicină în Târgu-Mureş. Astfel încât, atunci când am auzit de acest proiect, mi-a plăcut foarte mult ca idee, este un proiect care adună laolaltă instituţii importante și reprezentative la nivel naţional şi, prin sinergia forţelor, un asemenea proiect de impact naţional îşi găseşte popasul la Târgu-Mureş. Aș dori să le mulțumesc celor care au venit aici de dragul locului unde au fost cândva și pentru că nu au uitat acest loc.”

Activitate medicală deosebită

Prof. dr. Marius Sabău, unul dintre foştii rectori ai UMF Târgu-Mureş, a evocat o serie de personalităţi marcante ale medicinei mureşene, cum ar fi dr. Petre Muscă, dr. Csako Jozsef și dr. Gheorghe Arsenescu. În același timp, prof. dr. Marius Sabău s-a arătat onorat să se afle la acest eveniment.

„Mă simt onorat să mă aflu astăzi în mijlocul celor mult mai tineri și să mă bucur de tinerețea voastră. Sărbătorim în acest an Centenarul Marii Uniri. Din acești 100 de ani pe care îi aniversăm, mai bine de 81 de ani i-am petrecut în Târgu-Mureș: 47 de ani ca medic și 45 de ani ca dascăl la această Universitate. Am avut prilejul să cunosc personal medici care în perioada dintre cele două războaie mondiale au pus bazele medicinei în România. Desigur, nu pot să vorbesc despre 100 de ani de medicină în România, dar aș putea să încerc să vorbesc despre 100 de ani de medicină în Târgu-Mureș. Înaintașii noștri au depus la vremea lor toate eforturile pentru a îmbunătăți starea sanitară a orașului. În Târgu-Mureș, activitatea medicală a fost deosebită de-a lungul timpului. Crearea Universității de Medicină și Farmacie și, mai nou, în an Centenar, noua Universitate nu face decât să ne îndemne să continuăm eforturile de a duce această Universitate mai departe.”

Cartă nouă la UMFST

„Sunt onorat și copleșit de emoție să văd foști și actuali profesori, precum și foști sau actuali studenți. Practic, este o trecere între generații, eu aflându-mă la mijloc între distinșii profesori și prezenții sau foștii mei studenți. Dacă istoria este o acțiune din trecut povestită și rememorată în prezent, astăzi, la UMFST Târgu-Mureș s-a scris din nou istorie, fiindcă în urmă cu câteva ore, s-a votat, în Senat, Carta noii Universității, un lucru foarte important vizavi de arcul peste timp al acestei Universități.”

Prof. dr. Ovidiu S. Cotoi, decanul Facultății de Medicină

Şapte decenii de Farmacie

„În anul Centenarului, Facultatea de Farmacie împlinește vârsta maturității, 70 de ani. Un drum lung și sinuos, cu suișuri și coborâșuri, cu frământări socio-politice, dar întotdeauna cu speranță de mai mult, mai bine și mai frumos. Nicolae Iorga spunea că nu este mare opera acolo unde este mult material, ci acolo unde este mult suflet. La Facultatea de Farmacie de atunci și de acum există mult suflet. Aș dori să spun că Facultatea de Farmacie de astăzi, începând de la ambalajul ei care este această clădire superbă și unică în țară, până la conținutul ei cu programe diversificate, cu reformă aplicată, cu oameni deosebit de bine pregătiți, este rodul echipei de ieri, a dascălilor noștri. Aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru că au avut înțelepciunea de a se forma și instrui mai întâi pe dânșii, pentru că numai așa puteau impune o reformă. Le mulțumim pentru că au făcut din educație un ornament în vremuri prospere și un refugiu în vremuri de restriște. Le mulțumim și le suntem recunoscători pentru că renumele de care se bucură astăzi Facultatea de Farmacie li se datorează. Le mulțumim pentru că au făcut știință cu conștiință și cu iubire de oameni.”

Prof. dr. Daniela-Lucia Muntean, decanul Facultății de Farmacie

(Sursa: Blogul UMFST Târgu-Mureş)